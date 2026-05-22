LIBERTY TOWING-AUCTION NOTICE
Published 1:30 am Friday, May 22, 2026
AUCTION: May 27th, 2026
For info, please visit libertytowing.com
Liberty Towing Tacoma
Vehicle / Plate / VIN /KEYS
2005 Cadillac SRX CWC0507
1GYEE63A350198640
2022 Chevrolet Malibu NO PLATES
1G1ZD5ST4NF177227
KEYS
2009 Smart fortwo BXR4096
WMEEJ31X89K298705
KEYS
2002 Honda Civic CRT9248
1HGES16522L072765
KEYS
Liberty Towing Port Orchard
1997 Ford Ranger
D53203D
1FTCR10A1VPA15512
KEYS
1989 BOAT/TAILER
WN6018RC
BRCH839AD989
IDX1031280
