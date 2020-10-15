NOTICE OF ORDINANCE PASSED-Ordinance 1660

City of Fircrest
NOTICE OF ORDINANCE PASSED BY FIRCREST CITY COUNCIL
OCTOBER 13, 2020
Summary of Ordinance 1660: AN ORDINANCE OF THE CITY OF FIRCREST, WASHINGTON, AMENDING SECTION 1 OF ORDINANCE NO. 1645 AND F.M.C. 2.44.050 RELATING TO SALARIES AND BENEFITS OF NON-UNION CITY EMPLOYEES AND AMENDING SECTION 2 OF ORDINANCE NO. 1645 AND FMC 2.44.090 RELATING TO HOURLY RATE OF PAY FOR CASUAL AND SEASONAL EMPLOYEES.
The complete text of this ordinance is available at the Fircrest City Hall, 115 Ramsdell Street, Fircrest, WA 98466. (253) 564-8901. Copies will be mailed upon request.
IDX-911224
October 15, 2020