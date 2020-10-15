City of Fircrest

NOTICE OF ORDINANCE PASSED-Ordinance 1660

NOTICE OF ORDINANCE PASSED-Ordinance 1660

by Ken Spurrell

City of Fircrest

NOTICE OF ORDINANCE PASSED BY FIRCREST CITY COUNCIL

OCTOBER 13, 2020

Summary of Ordinance 1660: AN ORDINANCE OF THE CITY OF FIRCREST, WASHINGTON, AMENDING SECTION 1 OF ORDINANCE NO. 1645 AND F.M.C. 2.44.050 RELATING TO SALARIES AND BENEFITS OF NON-UNION CITY EMPLOYEES AND AMENDING SECTION 2 OF ORDINANCE NO. 1645 AND FMC 2.44.090 RELATING TO HOURLY RATE OF PAY FOR CASUAL AND SEASONAL EMPLOYEES.

The complete text of this ordinance is available at the Fircrest City Hall, 115 Ramsdell Street, Fircrest, WA 98466. (253) 564-8901. Copies will be mailed upon request.

IDX-911224

October 15, 2020

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