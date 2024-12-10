City of Fircrest-Summary of Ordinance 1731

City of Fircrest
NOVEMBER 26, 2024
NOTICE OF ORDINANCE PASSED BY FIRCREST CITY COUNCIL
Summary of Ordinance 1731: AN ORDINANCE OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF FIRCREST, WASHINGTON, AMENDING FIRCREST MUNICIPAL CODE (“FMC”) 2.44.050 RELATING TO SALARIES OF NON-UNION CITY EMPLOYEES AND AMENDING FMC 2.44.090 RELATING TO THE HOURLY RATE OF PAY FOR CASUAL AND SEASONAL EMPLOYEES; PROVIDING FOR SEVERABILITY; AND ESTABLISHING AN EFFECTIVE DATE.
The complete text of this ordinance i is available at the Fircrest City Hall, 115 Ramsdell Street, Fircrest, WA 98466. (253) 564-8901. Copies will be mailed upon request.
IDX-1006396
December 10, 2024