CITY OF FIRCREST
NOTICE OF ORDINANCE PASSED BY FIRCREST CITY COUNCIL
APRIL 11, 2023
Summary of Ordinance 1707: AN ORDINANCE OF THE CITY OF FIRCREST, WASHINGTON,
AMENDING ORDINANCE NO. 1698 TO AUTHORIZE ADDITIONAL EXPENDITURES OF FUNDS FOR MATTERS NOT FORESEEN AT THE TIME OF FILING THE CITY OF FIRCREST 2023 ANNUAL BUDGET, PROVIDING SEVERABILITY, AND ESTABLISHING AN EFFECTIVE DATE.
The complete text of this ordinance is available at the Fircrest City Hall, 115 Ramsdell Street, Fircrest, WA 98466. (253) 564-8901. Copies will be mailed upon request.
IDX-976926
May 15, 2023