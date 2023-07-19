Cause No. 22-2-10595-5-SHERIFF’S PUBLIC NOTICE OF SALE

Cause No. 22-2-10595-5-SHERIFF’S PUBLIC NOTICE OF SALE

By Ken Spurrell • July 19, 2023 1:30 am

Cause No. 22-2-10595-5

SHERIFF’S PUBLIC NOTICE OF

SALE OF REAL PROPERTY

IN THE SUPERIOR COURT OF THE

STATE OF WASHINGTON

IN AND FOR THE COUNTY OF PIERCE

21ST MORTGAGE CORPORATION, A FOREIGN CORPORATION, Plaintiff(s),

vs.

MARK WADSWORTH; MARINA Y. WADSWORTH; ET AL., Defendant(s).

TO: MARK WADSWORTH AND MARINA Y. WADSWORTH, Judgment Debtor(s).

The Superior Court of PIERCE County has directed the undersigned Sheriff of Pierce County to sell the property described below to satisfy a judgment in the above-entitled action. If developed, the property address is 23315 197TH STREET E, ORTING, WA 98360.

The sale of the above described property is to take place:

Time: 10:00 A.M.

Date: Friday, August 18, 2023

Place: 930 Tacoma Avenue South, Tacoma, WA 98402

2nd Floor Entry Plaza

The judgment debtor can avoid the sale by paying the judgment amount of $136,113.87 together with interest, costs, and fees, before the sale date. For the exact amount, contact the Sheriff at the address stated below:

Dated at Tacoma, Washington, July 11, 2023.

ED TROYER,

SHERIFF OF PIERCE COUNTY.

By: Christine A Eaves, Deputy

Civil Section, 930 Tacoma Avenue South, Room, 1B 203, Tacoma, Washington, 98402

(253) 798 7520

See legal description below or reverse:

LEGAL DESCRIPTION

THE LAND REFERRED TO IN THIS GUARANTEE IS SITUATED IN THE STATE OF WASHINGTON, COUNTY OF PIERCE, ORTING AND IS DESCRIBED AS FOLLOWS:

PARCEL A:

COMMENCING AT THE INTERSECTION OF THE NORTH LINE OF THE SOUTHWEST QUARTER OF THE NORTHWEST QUARTER OF SECTION 1, TOWNSHIP 18 NORTH, RANGE 5 EAST OF THE WILLAMETTE MERIDIAN, AND THE EAST LINE OF THE PATTERSON COUNTY ROAD; THENCE EAST ALONG SAID NORTH LINE 570 FEET TO THE TRUE POINT OF BEGINNING; THENCE EAST 660 FEET; THENCE SOUTH TO THE SOUTH LINE OF THE NORTH QUARTER OF SAID SOUTHWEST QUARTER OF THE NORTHWEST QUARTER OF SAID SECTION; THENCE WEST ALONG THE SAID SOUTH LINE 660 FEET; THENCE NORTH TO THE TRUE POINT OF BEGINNING, IN PIERCE COUNTY, WASHINGTON.

SITUATE IN THE COUNTY OF PIERCE, STATE OF WASHINGTON.

PARCEL B:

A NONEXCLUSIVE EASEMENT FOR INGRESS, EGRESS AND UTILITIES ACROSS THE SOUTH 60 FEET OF THE FOLLOWING DESCRIBED PROPERTY:

BEGINNING AT THE INTERSECTION OF THE NORTH LINE OF THE SOUTHWEST QUARTER OF THE NORTHWEST QUARTER OF SECTION 1, TOWNSHIP 18 NORTH, RANGE 5 EAST OF THE WILLAMETTE MERIDIAN, AND THE EAST LINE OF THE PATTERSON COUNTY ROAD; THENCE EAST ALONG SAID NORTH LINE 1230 FEET; THENCE SOUTH TO THE SOUTH LINE OF THE NORTH QUARTER OF THE SOUTHWEST QUARTER OF THE NORTHWEST QUARTER OF SAID SECTION; THENCE WEST ALONG THE SAID SOUTH LINE TO THE EAST LINE OF SAID COUNTY ROAD; THENCE NORTHERLY ALONG THE EAST LINE OF SAID COUNTY ROAD TO THE POINT OF BEGINNING.

EXCEPT FROM SAID EASEMENT THAT PORTION LYING WITHIN THE ABOVE DESCRIBED PROPERTY;

SITUATE IN THE COUNTY OF PIERCE, STATE OF WASHINGTON

PARCEL NO.: 0518012024

ATTORNEY FOR PLAINTIFF:

TOMASI BRAGAR DUBAY

ELEANOR A. DUBAY, ATTORNEY

121 SW MORRISON ST, STE 1850 PORTLAND, OR. 97204

(503)894-9900

IDX-980446

July 19, 26, August 2, 9, 2023