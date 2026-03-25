Cause No. 24-2-08896-8 -SHERIFF’S PUBLIC NOTICE OF SALE

Published 1:30 am Wednesday, March 25, 2026

By Amanda Kahlke amanda.kahlke@tacomadailyindex.com

Cause No. 24-2-08896-8

SHERIFF’S PUBLIC NOTICE OF

SALE OF REAL PROPERTY

IN THE SUPERIOR COURT OF THE STATE OF WASHINGTON

IN AND FOR THE COUNTY OF PIERCE

KHRE SMA FUNDING, LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY,

Plaintiff(s),

vs.

111X PACIFIC, LLC, A WASHINGTON LIMITED LIABILITY COMPANY; ET AL.,

Defendant(s).

TO: 111X PACIFIC, LLC and IN REM AGAINST THE SUBJECT REAL PROPERTY, Judgment Debtor(s).

The Superior Court of PIERCE County has directed the undersigned Sheriff of Pierce County to sell the property described below to satisfy a judgment in the above-entitled action. If developed, the property address is 1123 PACIFIC AVENUE, 1114 PACIFIC AVENUE, AND 1119 PACIFIC AVENUE, TACOMA, WA 98402

The sale of the above described property is to take place:

Time: 10:00 A.M.

Date: Friday, May 1, 2026

Place: 930 Tacoma Avenue South, Tacoma, WA 98402

2nd Floor Entry Plaza

The judgment debtor can avoid the sale by paying the judgment amount of $14,517,609.59 together with interest, costs, and fees, before the sale date. For the exact amount, contact the Sheriff at the address stated below:

Dated at Tacoma, Washington, March 18, 2026.

KEITH SWANK

SHERIFF OF PIERCE COUNTY.

By: Christine A Eaves, Deputy

Civil Section, 930 Tacoma Avenue South,

Room, 1B 203, Tacoma, Washington, 98402

(253) 798 7520

See legal description below or reverse:

LEGAL DESCRIPTION

PARCEL A: LOTS 8 THROUGH 12, BLOCK 1103, NEW TACOMA, WT., ACCORDING TO PLAT FILED FOR RECORD FEBRUARY 3, 1875, RECORDS OF PIERCE COUNTY, WASHINGTON. SITUATE IN THE CITY OF TACOMA, COUNTY OF PIERCE, STATE OF WASHINGTON.

PARCEL B: LOTS 4 THROUGH 7, INCLUSIVE, BLOCK 1104, NEW TACOMA WASHINGTON TERRITORY, ACCORDING TO PLAT RECORDED FEBRUARY 3, 1875 IN THE OFFICE OF THE COUNTY AUDITOR, PIERCE COUNTY, WASHINGTON.

PARCEL NO.: 2011030031; 2011040020

ATTORNEY FOR PLAINTIFF:

MILLER NASH LLP

DAVID NEU, ATTORNEY

605 5TH AVE S STE 900 SEATTLE, WA. 98104

(206)777-7516

IDX-1028298

March 25, April 1, 8, 15, 2026

