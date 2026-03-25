Cause No. 24-2-08896-8 -SHERIFF’S PUBLIC NOTICE OF SALE
Published 1:30 am Wednesday, March 25, 2026
IN THE SUPERIOR COURT OF THE STATE OF WASHINGTON
IN AND FOR THE COUNTY OF PIERCE
KHRE SMA FUNDING, LLC, A DELAWARE LIMITED LIABILITY COMPANY,
Plaintiff(s),
vs.
111X PACIFIC, LLC, A WASHINGTON LIMITED LIABILITY COMPANY; ET AL.,
Defendant(s).
TO: 111X PACIFIC, LLC and IN REM AGAINST THE SUBJECT REAL PROPERTY, Judgment Debtor(s).
The Superior Court of PIERCE County has directed the undersigned Sheriff of Pierce County to sell the property described below to satisfy a judgment in the above-entitled action. If developed, the property address is 1123 PACIFIC AVENUE, 1114 PACIFIC AVENUE, AND 1119 PACIFIC AVENUE, TACOMA, WA 98402
The sale of the above described property is to take place:
Time: 10:00 A.M.
Date: Friday, May 1, 2026
Place: 930 Tacoma Avenue South, Tacoma, WA 98402
2nd Floor Entry Plaza
The judgment debtor can avoid the sale by paying the judgment amount of $14,517,609.59 together with interest, costs, and fees, before the sale date. For the exact amount, contact the Sheriff at the address stated below:
Dated at Tacoma, Washington, March 18, 2026.
KEITH SWANK
SHERIFF OF PIERCE COUNTY.
By: Christine A Eaves, Deputy
Civil Section, 930 Tacoma Avenue South,
Room, 1B 203, Tacoma, Washington, 98402
(253) 798 7520
See legal description below or reverse:
LEGAL DESCRIPTION
PARCEL A: LOTS 8 THROUGH 12, BLOCK 1103, NEW TACOMA, WT., ACCORDING TO PLAT FILED FOR RECORD FEBRUARY 3, 1875, RECORDS OF PIERCE COUNTY, WASHINGTON. SITUATE IN THE CITY OF TACOMA, COUNTY OF PIERCE, STATE OF WASHINGTON.
PARCEL B: LOTS 4 THROUGH 7, INCLUSIVE, BLOCK 1104, NEW TACOMA WASHINGTON TERRITORY, ACCORDING TO PLAT RECORDED FEBRUARY 3, 1875 IN THE OFFICE OF THE COUNTY AUDITOR, PIERCE COUNTY, WASHINGTON.
PARCEL NO.: 2011030031; 2011040020
ATTORNEY FOR PLAINTIFF:
MILLER NASH LLP
DAVID NEU, ATTORNEY
605 5TH AVE S STE 900 SEATTLE, WA. 98104
(206)777-7516
March 25, April 1, 8, 15, 2026