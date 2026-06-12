Liberty Towing Tacoma IDX 1032348
Published 1:30 am Friday, June 12, 2026
LIBERTY TOWING
AUCTION: June 17th, 2026
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libertytowing.com
Liberty Towing Tacoma
Vehicle / Plate / VIN /KEYS
2025 Hyundai ELANTRA
NO PLATES
KMHLM4DG7SU000536
2005 Chrysler Town & Country
CTF2891
2C4GP54L95R583760
2017 Chevrolet Malibu
NO PLATES
1G1ZE5ST0HF115812
2022 Kia Forte
CDN5834
3KPF44AC3NE493833
1997 Fleetwood Mallard
86043AH
1EF1P2321V2462858
2011 Ford Fusion
CRD1517
3FAHP0HA7BR321120
KEYS
2003 Nissan Maxima
BKG2487
JN1DA31A63T403185
1992 Acura Vigor
ALV8560
JH4CC264XNC003017
Liberty Towing Port Orchard
1995 Honda Civic
CET6633
1HGEG8656SL058278
2012 Chevrolet Malibu
8EKZ576
1G1ZA5E00CF395673
2000 Ford Focus
ACG8499
1FAFP33P5YW302785
1998 Dodge Ram 2500
NO PLATES
1B7KF23Z7WJ230036
2005 Acura TL
CNU4249
19UUA66225A067146
1994 Honda Accord
AXH7649
1HGCD7127RA012620
1990 Dodge RAM 250
D03254D
1B7KM268XLS705581
1998 Toyota Camry
NO PLATES
JT2BF28K5W0099702
2003 Nissan Frontier
C84344R
1N6ED29X33C468102
2005 Scion tC
CFC1749
JTKDE177050023497
IDX1032348
June 12, 2026