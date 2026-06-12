AUCTION NOTICE Emerald Towing #5920 IDX 1031493
Published 1:30 am Friday, June 12, 2026
AUCTION NOTICE
Emerald Towing #5920 &
Emerald Transport #5816
20618 Mountain Hwy E
Spanaway, WA 98387
Phone: 253-846-1164
FAX: 253-875-4482
In accordance with the Revised Code of Washington (RCW 46.55.130) the above named will sell to the highest bidder for each vehicle described below. Cash only Auction Number 06172026
Sale to be held: 06/17/2026
Inspection to be held starting at 9:00 AM
Auction Starts 11:00 AM
Sale Location: 20618 Mountain Hwy E. Spanaway, WA 98387
253-846-1164
IDX-1031493
June 12, 2026