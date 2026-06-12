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AUCTION NOTICE Emerald Towing #5920 IDX 1031493

Published 1:30 am Friday, June 12, 2026

AUCTION NOTICE

Emerald Towing #5920 &

Emerald Transport #5816

20618 Mountain Hwy E

Spanaway, WA 98387

Phone: 253-846-1164

FAX: 253-875-4482

In accordance with the Revised Code of Washington (RCW 46.55.130) the above named will sell to the highest bidder for each vehicle described below. Cash only Auction Number 06172026

Sale to be held: 06/17/2026

Inspection to be held starting at 9:00 AM

Auction Starts 11:00 AM

Sale Location: 20618 Mountain Hwy E. Spanaway, WA 98387

253-846-1164

IDX-1031493

June 12, 2026

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