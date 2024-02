In Pierce, south King and Thurston counties. Report for January 2024

New Businesses

Pierce County

C&K YARD CARE LLC, 100 CREEK PL, ASHFORD, 98304

FIRST ADVENTURES OUTDOORS LLC, PO BOX 288, ASHFORD, 98304

CARTER, SETH, 38210 STATE RTE, ASHFORD, 98304

NEST & NOOK CREATIVE LLC, PO BOX N, ASHFORD, 98304

KIM, PUMSOO, 6721 NATHAN AVE SE, AUBURN, 98092

MEAD, RENEE MICHELLE, 6510 STUART AVE SE, AUBURN, 98092

MINDFUL ARNP LLC, 2009 62ND ST SE, AUBURN, 98092

ELITECARE RCS, LLC, 2120 62ND LOOP SE, AUBURN, 98092

WEST COAST HUSTLERS COMPANY LLC, 1007 71ST ST SE, AUBURN, 98092

YOU-ISH, LLC, 6525 NATHAN AVE SE, AUBURN, 98092

L&T INTERNAL MEDICINE CONSULTANTS PLLC, 1825 67TH ST SE, AUBURN, 98092

SLN INC, 6019 MONTEVISTA DR SE, AUBURN, 98092

BYKOVA, INNA, 5830 TERRACE VIEW LN SE, AUBURN, 98092

YEA OR NAY MEDIA LLC, 1402 LAKE TAPPS PKWY SE, AUBURN, 98092

MOLCHANOVYCH, VOLODYMYR, 6821 UDALL PL SE, AUBURN, 98092

EDWARD BROOKE HOLDINGS LIMITED LIABILITY COMPANY, 1410 LAKE TAPPS DR SE, AUBURN, 98092

M.E. SOLUTIONS LLC, 1402 LAKE TAPPS PKWY SE, AUBURN, 98092

TASTY TAILS TREATS, 20206 104TH ST E, BONNEY LAKE, 98391

GRANT FAMILY HOMES LLC, 7723 188TH AVE E, BONNEY LAKE, 98391

SHAW, LINDSAY ROSE, 12121 204TH AVENUE CT E, BONNEY LAKE, 98391

MEDI-LAUNCH CONSULTING LLC, 10810 208TH AVENUE CT E, BONNEY LAKE, 98391

NAMASTE ‘N’ ISH LLC, 20501 LAPALOMA DR E, BONNEY LAKE, 98391

WALKER, THEODORE ROBERT, 4624 N ISLAND DR E, BONNEY LAKE, 98391

P&A TILE AND FLOOR INC, 7721 210TH AVE E, BONNEY LAKE, 98391

MARCHENKOVSKA, OLHA, 10506 191ST AVENUE CT E, BONNEY LAKE, 98391

DOBS LLC, 9503 180TH AVE E, BONNEY LAKE, 98391

JESSIEKAYE, LLC, 21711 116TH ST E, BONNEY LAKE, 98391

CENTRUM TRANSPORT LLC, 8412 MYERS RD E, BONNEY LAKE, 98391

CENTERPIECE PLANNING LLC, 18221 123RD ST E, BONNEY LAKE, 98391

TRADERS HOSPITALITY GROUP LLC, 21606 104TH STREET CT E, BONNEY LAKE, 98391

WASHINGTON CANNABIS HOLDING, LLC, 18734 131ST STREET CT E, BONNEY LAKE, 98391

ROOTED WAX BAR LLC, 18605 GREENWOOD PL E, BONNEY LAKE, 98391

CRABTREE, RAYMOND FORREST, 20903 92ND ST E, BONNEY LAKE, 98391

LONE WOLF VENTURES, LLC, 13913 OVERLOOK DR E, BONNEY LAKE, 98391

PRICE, KRISTINA, 20206 104TH ST E, BONNEY LAKE, 98391

SIDE QUEST SQUIRRELS LLC, 20514 LA PALOMA DR E, BONNEY LAKE, 98391

WOLF, ROBERT ANTHONY II, 8403 LOCUST AVE E, BONNEY LAKE, 98391

EVERYTHING EXCAVATION LLC, 6706 195TH AVE E, BONNEY LAKE, 98391

GONZALEZ, JENNIFER, 17712 106TH ST E, BONNEY LAKE, 98391

DELAIRE, TRACEY, 7006 VANDERMARK RD E, BONNEY LAKE, 98391

NORTH CORNER BACKFLOW LLC, 21612 121ST STREET CT E, BONNEY LAKE, 98391

K&M COFFEE VENTURES LLC, PO BOX 7557, BONNEY LAKE, 98391

MYERS, SYDNEY LINNEA, 7510 192ND AVE E, BONNEY LAKE, 98391

HOUSE AT POOH CORNER LLC, PO BOX 7407, BONNEY LAKE, 98391

AM REPAIR GROUP LLC, 7701 182ND AVE E, BONNEY LAKE, 98391

VISTAGLASS LLC, 18429 VETERANS MEMORIAL DR E, BONNEY LAKE, 98391

10201 178TH AVE, LLC, 9408 180TH AVE E, BONNEY LAKE, 98391

A & R AUTO DETAIL LLC, 10301 214TH AVE E, BONNEY LAKE, 98391

PNW GROCERY, LLC, 18312 122ND ST E, BONNEY LAKE, 98391

MELNYCHUK, IRYNA, 7701 182ND AVE E, BONNEY LAKE, 98391

WALLE TRANSPORT LLC, 8412 MYERS RD E, BONNEY LAKE, 98391

PET RESET MASSAGE THERAPY, PLLC, 19204 133RD ST E, BONNEY LAKE, 98391

MORARA, AMOS, 19109 BONNEY LAKE BLVD E, BONNEY LAKE, 98391

USPRINTPROS LLC, 12224 182ND AVE E, BONNEY LAKE, 98391

OODLES LLC, 18812 111TH ST E, BONNEY LAKE, 98391

PNW FLOOR COVERING LLC, 21402 128TH ST E, BONNEY LAKE, 98391

CHROMY, JUSTEEN AKIANA, 18717 139TH ST E, BONNEY LAKE, 98391

HARRIS CLEAN LLC, 8501 LOCUST AVE E, BONNEY LAKE, 98391

CANO’S HANDYMAN QUALITY SERVICES LLC, 12909 PRAIRIE RIDGE DR E, BONNEY LAKE, 98391

LIAHONA GEE LLC, 18405 VILLAGE PKWY E, BONNEY LAKE, 98391

K&M CAFFEINE VENTURES LLC, PO BOX 7557, BONNEY LAKE, 98391

ANGEL HAVEN BY THE CREEK, PROFESSIONAL LIMITED LIABILITY COMPANY, 20706 61ST ST E, BONNEY LAKE, 98391

ROBENN HEALTH CARE SERVICES, LLC, 19711 119TH ST E, BONNEY LAKE, 98391

MAKOWICHUK TRUCKING LLC, 23811 SUMNER BUCKLEY HWY E, BUCKLEY, 98321

REFINED BEAUTY AESTHETICS LLC, PO BOX 940, BUCKLEY, 98321

HOTCANO LLC, 10709 227TH AVE E, BUCKLEY, 98321

HEIFNER, WEYLIN, 1617 SPAULDING CIR, BUCKLEY, 98321

MITCHELL, KALEIGH, 1561 WHITMORE WAY, BUCKLEY, 98321

HOLE, TYLER, 374 PARTLON ST, BUCKLEY, 98321

TOP BEER CONCESSIONS INC, 10909 258TH AVE E, BUCKLEY, 98321

TWO OF SPADES LLC, 10303 LEVESQUE RD, BUCKLEY, 98321

BURBANK TRUCKING LLC, PO BOX 1403, BUCKLEY, 98321

COOPER, SAMUEL J, 26117 121ST STREET CT E, BUCKLEY, 98321

COYOTE PLUMBING LLC, 10806 234TH AVE E, BUCKLEY, 98321

MONTANO, DIEGO DENNIS, 513 STATE ROUTE 410 N, BUCKLEY, 98321

RUSTY RIVET RV REPAIR LLC, 15511 253RD AVE E, BUCKLEY, 98321

ECCLESTON, GABRIELLE SUSAN, 1365 MAIN ST, BUCKLEY, 98321

REVELING DOVE LLC, 1595 COULS AVE, BUCKLEY, 98321

DM CREATIVE SOLUTIONS LLC, 24416 BUCKLEY TAPPS HWY E, BUCKLEY, 98321

WRIGHT, ANYA L, 23303 102ND STREET CT E, BUCKLEY, 98321

DUMARS, MISHELE, 26410 142ND AVE E, BUCKLEY, 98321

NOVAK, KARAH ELLEN, 2857 MCNEIL ST, DUPONT, 98327

WHISKIN’ TREATS LLC, 1881 HOFFMAN HILL BLVD, DUPONT, 98327

LEGACY ELITE PROPERTY MANAGEMENT LLC, PO BOX 45, DUPONT, 98327

HATHAWAY, CHRIS, 1379 SINCLAIR DR, DUPONT, 98327

DUPONT HANDYMAN LLC, 2247 WALLACE LOOP, DUPONT, 98327

FORSYTH, EMILY SUE, 31510 44TH AVE E, EATONVILLE, 98328

BD CONSTRUCTION LLC, 36010 PULFORD RD E, EATONVILLE, 98328

M0NARX LLC, 545 EATONVILLE HWY S, EATONVILLE, 98328

ANDERSON, CARL LEEROY, PO BOX 163, EATONVILLE, 98328

LIVZKITCHEN, LLC, PO BOX 242, EATONVILLE, 98328

BRIGHT ACRES LLC, 36412 86TH AVENUE CT E, EATONVILLE, 98328

THE PILGRIM RANCH LLC, PO BOX 43, EATONVILLE, 98328

MOUNTAIN CREST COFFEE ROASTING L.L.C., 152 MOUNTAIN CREST LN, EATONVILLE, 98328

MOSS & MOON POTIONS LLC, 33313 36TH AVE E, EATONVILLE, 98328

VKA CONSTRUCTION LLC, 2703 112TH AVE E, EDGEWOOD, 98372

GOOD VIBES HVAC LLC, 2625 110TH AVE E, EDGEWOOD, 98372

MELLIFERA NATURAL FARMS LLC, 3719 108TH AVE E, EDGEWOOD, 98372

FA SERVICE LLC, 3330 97TH AVE E, EDGEWOOD, 98371

FILES, CHRYSTALE RAE, 1512 126TH AVE E, EDGEWOOD, 98372

CLASSIC CONSTRUCTION PRO LLC, 10303 20TH ST E, EDGEWOOD, 98372

DUSKIN, CHRISTOPHER D, 11008 5TH STREET CT E, EDGEWOOD, 98372

NAILS BY LI LLC, 2115 104TH AVE E, EDGEWOOD, 98372

LUNA ESPRESSO LLC, 10418 JOVITA BLVD E, EDGEWOOD, 98372

KEENAN, DENISE E, 1907 89TH AVE E, EDGEWOOD, 98371

ZAMORA, LORENZO, 207 MERIDIAN AVE E, EDGEWOOD, 98371

PUROCLEAN OF NORTH EAST TACOMA LLC, 11826 24TH ST E, EDGEWOOD, 98372

DLI CONSTRUCTION LLC, 2115 104TH AVE E, EDGEWOOD, 98372

GOLDEN HOUR NOTARY, PLLC, 1109 122ND AVE E, EDGEWOOD, 98372

SKOOKS LLC, 16807 ALPINE DR E, ENUMCLAW, 98022

NH PIXEL LLC, 3149 FESTIVAL AVE E, FIFE, 98424

CASCADIA BBQ SUPPLY LLC, 5315 20TH ST E, FIFE, 98424

GG22 LLC, 6820 20TH ST E, FIFE, 98424

MISSION IN JESUS, 1410 62ND AVE E, FIFE, 98424

MARTIN-ELLISON, STACY JR, 7822 50TH ST E, FIFE, 98424

W BUILDER LLC, 3640 TRIBUTE AVE E, FIFE, 98424

OLYMPUS INVESTMENT GROUP, LLC, 6753 PARK ST E, FIFE, 98424

VAZQUEZ, ANTONIETTA, 2321 58TH AVE E, FIFE, 98424

JONNY’S TRUCK & TRAILER REPAIR LLC, 7911 N LEVEE RD E, FIFE, 98424

FIRCREST CHRISTIAN CHURCH OF HOPE, 1018 COLUMBIA AVE, FIRCREST, 98466

PAWSITIVELY DIGITAL LLC, 1542 WOODSIDE CT, FIRCREST, 98466

SS BRITTLE CO LLC, 1045 BERKELEY AVE, FIRCREST, 98466

FIRCREST BOTTLE SHOP LLC, 618 REGENTS BLVD, FIRCREST, 98466

WOOD TWERKS LLC, 1545 WEATHERVANE CT, FIRCREST, 98466

MISHKO, MYKAL KIANI, 741 REGENTS BLVD, FIRCREST, 98466

RESEARCH PAINTBALL LLC, PO BOX 114, FOX ISLAND, 98333

SAVOR STRATEGIES, LLC, 1360 11TH LN, FOX ISLAND, 98333

GRKKM, LLC, PO BOX 566, FOX ISLAND, 98333

LOETHER, JEREMY ADAM, 1167 ISLAND BLVD, FOX ISLAND, 98333

LAURIELLO, PAUL JOSEPH, 1027 10TH CT, FOX ISLAND, 98333

FAMILY TIDES VACATION HOLDINGS, LLC, 5705 133RD STREET CT NW, GIG HARBOR, 98332

AMYLUM SYSTEMS, INC., 13302 FOXGLOVE DR NW, GIG HARBOR, 98332

FIRST STEP COUNSELING PLLC, PO BOX 1524, GIG HARBOR, 98335

LET’S TALK LLC, 2517 CLIFFSIDE LN NW, GIG HARBOR, 98335

FRIENDS OF CHIKUMBUSO INC, 3023 GRANDVIEW ST, GIG HARBOR, 98335

CHELAIN DESIGN LLC, 2213 155TH ST NW, GIG HARBOR, 98332

USACH, ALINA, 2518 22ND AVENUE CT NW, GIG HARBOR, 98335

REYNOLDD, RON, 19712 STATE ROUTE 302 NW, GIG HARBOR, 98329

8915 FRANKLIN AVENUE LLC, 8920 FRANKLIN AVE, GIG HARBOR, 98332

CAPITAL CUSTOM CONSTRUCTION LLC, 6224 ARTONDALE DR NW, GIG HARBOR, 98335

JFC HUMAN RESOURCES CONSULTING, LLC, 3424 63RD AVE NW, GIG HARBOR, 98335

AJ ENT LLC, 4418 68TH STREET CT, GIG HARBOR, 98335

HARBOR RADIANCE AESTHETICS PLLC, 4420 41ST AVE NW, GIG HARBOR, 98335

SOUND GUNWORKS LLC, 8717 71ST ST NW, GIG HARBOR, 98335

FRENCH CONNECT LLC, 10515 129TH ST NW, GIG HARBOR, 98329

ZTM HOLDINGS LLC, PO BOX 409, GIG HARBOR, 98335

MODERNE BAKERY LLC, 2230 48TH STREET CT NW, GIG HARBOR, 98335

PBC VENTURES, LLC, 5018 MARINER ST, GIG HARBOR, 98332

RASMUSSEN, JOANNA RUTH, 10203 CRESCENT VALLEY DR NW, GIG HARBOR, 98332

MILESTONE MARKETING LLC, 4305 33RD AVENUE CT, GIG HARBOR, 98335

HANKS, DEAN MATTHEW, 6819 HUNT ST NW, GIG HARBOR, 98335

JW TRAVELS LLC, 3423 ROSEDALE ST, GIG HARBOR, 98335

TEDS GIG, LLC, 4810 POINT FOSDICK DR, GIG HARBOR, 98335

TEAM PATRIOT PORTFOLIO 1, LLC, 5211 SPRUCE LN NW, GIG HARBOR, 98335

BARNACLE CABIN LLC, 7501 43RD ST NW, GIG HARBOR, 98335

EMBRACING HOMESCHOOL LLC, 14615 144TH ST NW, GIG HARBOR, 98329

LBLGH LLC, 4901 POINT FOSDICK DR, GIG HARBOR, 98335

HB963 LLC, 3118 JUDSON ST, GIG HARBOR, 98335

RAY, ANTHONY, 9114 136TH STREET CT NW, GIG HARBOR, 98329

DESERT SHORE PROPERTIES, INC., 11010 HARBOR HILL DR, GIG HARBOR, 98332

STEPP SOCIAL LLC, 6563 MCDONALD AVE, GIG HARBOR, 98335

SEVEN K CONSTRUCTION & REMODEL L.L.C., 3912 125TH ST NW, GIG HARBOR, 98332

HEBREW WORLD INC, 15404 41ST AVE NW, GIG HARBOR, 98332

COKE, JAMES STERLING, 1610 EDGEWOOD DR NW, GIG HARBOR, 98332

NAIL CENTER SPA, LLC, 5414 POINT FOSDICK DR, GIG HARBOR, 98335

GLEAMTEAM CLEANING LLC, 14902 113TH ST NW, GIG HARBOR, 98329

PADILLA, LYNNE, 12616 162ND AVE NW, GIG HARBOR, 98329

JESICA LESTER LICSW, PLLC, 416 42ND AVE NW, GIG HARBOR, 98335

LANN, NICK, 822 130TH ST NW, GIG HARBOR, 98332

PENINSULA AUDIO SYSTEMS, LLC, 11406 114TH AVENUE CT NW, GIG HARBOR, 98329

GOODRICH, AMBER, 13610 105TH STREET CT NW, GIG HARBOR, 98329

SUH, SALLY, 11725 ARROWHEAD DR, GIG HARBOR, 98332

CROWE, STEPHEN MICHAEL SR, 4425 HARBOR COUNTRY DR, GIG HARBOR, 98335

ROSE MANCUSO, LLC, 5211 SPRUCE LN NW, GIG HARBOR, 98335

PURDY PLUMBING REPAIR AND MECHANICAL SERVICES LLC, 11010 HARBOR HILL DR, GIG HARBOR, 98332

DOLNICK, DARCY, 3513 A ST NW, GIG HARBOR, 98335

JONES, JACOB STEVEN, 5020 38TH AVE NW, GIG HARBOR, 98335

POLAR CLEAN AIR INC, 7525 PIONEER WAY, GIG HARBOR, 98335

IZZY RE HOLDINGS, LLC, 3118 JUDSON ST, GIG HARBOR, 98335

SPARTAN GARAGE SOLUTIONS, LLC, 3414 2ND STREET CT NW, GIG HARBOR, 98335

KITSAP CONCRETE AND CONSTRUCTION LLC, 13718 PINEHURST LN NW, GIG HARBOR, 98329

SANDY NOLL HOME TEAM, PLLC, PO BOX 743, GIG HARBOR, 98335

ROKOV, STEPHEN, 8706 92ND ST NW, GIG HARBOR, 98332

HOLLEMAN, LETICIA MARIE, 4411 POINT FOSDICK DR, GIG HARBOR, 98335

MAXED-OUT LLC, 4810 POINT FOSDICK DR, GIG HARBOR, 98335

FLOWERS OF DESIRE LLC, 14117 138TH STREET CT NW, GIG HARBOR, 98329

SWANSON, SHAWNA DANIELLE, 4810 POINT FOSDICK DR, GIG HARBOR, 98335

PURDY CLEAN LLC, 11815 122ND AVE NW, GIG HARBOR, 98329

TINY WINGS CLEANING, LLC, 9308 210TH STREET CT E, GRAHAM, 98338

KLEANOLOGY LLC, 24907 94TH AVE E, GRAHAM, 98338

KIMKEL CLEANING SERVICES LLC, 19706 136TH AVE E, GRAHAM, 98338

THE RAVENS REIKI HAVEN LLC, PO BOX 403, GRAHAM, 98338

KIDS EDGE ACADEMY LLC, 19822 137TH AVE E, GRAHAM, 98338

LEMKA LANDMARK & EXCAVATION LLC, PO BOX 428, GRAHAM, 98338

ALL-STATE INSTALLATIONS, LLC, 6302 248TH STREET CT E, GRAHAM, 98338

LOIDHAMER, SCOTT DAVID, 4311 293RD STREET CT E, GRAHAM, 98338

14BLISS, LLC, 23320 77TH AVE E, GRAHAM, 98338

H&J CRYSTALS AND COLLECTIBLES LLC, 19911 97TH AVENUE CT E, GRAHAM, 98338

PELZEL, VERNISE, 22403 ORTING KAPOWSIN HWY E, GRAHAM, 98338

HOPE BLISS AFH LLC, 20201 96TH AVE E, GRAHAM, 98338

WELLER, DAVID G, 29622 WEBSTER RD E, GRAHAM, 98338

MOBILE AUTOMOTIVE CONCEPTS LLC, 31014 112TH AVE E, GRAHAM, 98338

DOC’S OUTDOOR ADVENTURES LLC, 23512 60TH AVE E, GRAHAM, 98338

NORTH 16TH LLC, PO BOX 1156, GRAHAM, 98338

GOODMAN, KAYLA, 25618 54TH AVE E, GRAHAM, 98338

PNW GENERAL CONTRACTING AND CONSTRUCTION LLC, 6912 251ST STREET CT E, GRAHAM, 98338

HERNANDEZ, JULIO CESAR, 10306 293RD ST E, GRAHAM, 98338

INSOURCE FIRE TRAINING, LLC, 19908 135TH AVE E, GRAHAM, 98338

CK NW BOOKKEEPING LLC, PO BOX 433, GRAHAM, 98338

253 ELECTRIC LLC, 16023 234TH STREET CT E, GRAHAM, 98338

DODGE RENTALS, LLC, 10412 244TH ST E, GRAHAM, 98338

GUEDEZ, SASHA, 19917 137TH AVE E, GRAHAM, 98338

BROCK, AMANDA ROSE, 14418 205TH ST E, GRAHAM, 98338

JACKSON, JOHN THOMAS JR, PO BOX 714, GRAHAM, 98338

A LITTLE PIECE OF HEAVEN VENUE LLC, 13717 246TH ST E, GRAHAM, 98338

MAXWELL, ELIJAH BRADY, 564 OUTER DR, JOINT BASE LEWIS MCCHORD, 98438

WONDERLAND FOR KIDS LLC, 9334 ROBIN CT, JOINT BASE LEWIS MCCHORD, 98433

YOUNG HORIZONS LLC, 3226 169TH AVE E, LAKE TAPPS, 98391

GT JOHNSON HOLDINGS LLC, 2015 SUMNER TAPPS HWY E, LAKE TAPPS, 98391

REVO MOBILE SOLUTIONS LLC, 118 198TH AVE E, LAKE TAPPS, 98391

RAINIER BUILDING AND REPAIR LLC, 3417 204TH AVENUE CT E, LAKE TAPPS, 98391

PERUSSE, MIKE, 5410 218TH AVE E, LAKE TAPPS, 98391

REBECCA MUIRHEAD PSYD, PLLC, 4457 185TH AVE E, LAKE TAPPS, 98391

SFNJ SEATTLE OUTLET INC, 16525 22ND ST E, LAKE TAPPS, 98391

SHANK CITY INVITATIONAL GOLF TOURNAMENT, 6202 190TH AVENUE CT E, LAKE TAPPS, 98391

ROSE, JULIE ANGELINE, 2710 210TH AVE E, LAKE TAPPS, 98391

SIRITECH CONSULTING LLC, 16913 23RD STREET CT E, LAKE TAPPS, 98391

CTT CONSULTING LLC, 21020 30TH STREET CT E, LAKE TAPPS, 98391

NIC CARRIER LLC, 21506 26TH ST E, LAKE TAPPS, 98391

AMAZING ADVENTURES BY SANDRA LLC, 2302 164TH AVENUE CT E, LAKE TAPPS, 98391

LEYDA’S CLEANING INC, 16719 42ND ST E, LAKE TAPPS, 98391

CIRCBLOC, LLC, 5310 189TH AVE E, LAKE TAPPS, 98391

THE KITCHEN + BATH COLLECTIVE LLC, 4312 166TH AVE E, LAKE TAPPS, 98391

CORTEL, SHANNON MARY, 5312 189TH AVE E, LAKE TAPPS, 98391

CLEO LEVINE PSYCHOTHERAPY SERVICES PLLC, 8903 KEY PENINSULA HWY NW, LAKEBAY, 98349

CRITICAL TIME INTERVENTION PIERCE COUNTY, 17110 31ST ST NW, LAKEBAY, 98349

HYSK & CO LLC, PO BOX 674, LAKEBAY, 98349

SOL PACIFICA LLC, 2308 200TH AVE SW, LAKEBAY, 98349

LYSTAD, HAILEY, 16607 40TH STREET CT NW, LAKEBAY, 98349

BRIDGEPORT WELLNESS CENTER LLC, 10322 BRIDGEPORT WAY SW, LAKEWOOD, 98499

HAN, JINHEE, 8737 SOUTH TACOMA WAY, LAKEWOOD, 98499

COC2, INC, 5920 100TH ST SW, LAKEWOOD, 98499

JNV DELIVERY SERVICE LLC, 3718 STEILACOOM BLVD SW, LAKEWOOD, 98499

STOWERS, VILIAMU, 4804 DIAMOND BLVD SW, LAKEWOOD, 98499

YINGLING CONTRACTORS LLC, 7501 LAKEWOOD DR W, LAKEWOOD, 98499

A&J CONSTRUCTION GROUP LLC, 3213 83RD ST S, LAKEWOOD, 98499

GRIZZLY FLOORING SPECIALIST LLC, 3213 83RD ST S, LAKEWOOD, 98499

SPEECH GAINS, LLC, 9911 116TH ST SW, LAKEWOOD, 98498

MOER INC, 10908 NORTHSTAR WAY SW, LAKEWOOD, 98498

YELLOW STRIPED KNIGHTS LLC, 5471 STEILACOOM BLVD SW, LAKEWOOD, 98499

MAGANACARE SERVICES LLC, 6410 88TH STREET CT SW, LAKEWOOD, 98499

JS TOWING LLC, 8522 33RD AVE S, LAKEWOOD, 98499

DILCAN CONSULTING, LLC, 7302 68TH AVE W, LAKEWOOD, 98499

IK APPAREL LLC, 12819 NAOMILAWN DR SW, LAKEWOOD, 98498

LAMARI, JENNIFER LORRAINE, PO BOX 99548, LAKEWOOD, 98496

ESSENTIAL ADULT FAMILY HOME LLC, 10215 88TH AVENUE CT SW, LAKEWOOD, 98498

SWEETANGELSESPRESSO LLC, 7310 146TH ST SW, LAKEWOOD, 98439

NIVAL CLEANING SERVICES LLC, 8101 83RD AVE SW, LAKEWOOD, 98498

RIGHT ANGLE RENOVATIONS LLC, 11222 109TH ST SW, LAKEWOOD, 98498

BARBOUR, BRYCE, 8101 83RD AVE SW, LAKEWOOD, 98498

SHIFTED PERSPECTIVES LLC, PO BOX 99741, LAKEWOOD, 98496

BABY BEAUTY SPA LLC, 10221 BRIDGEPORT WAY SW, LAKEWOOD, 98499

PURE BLEND OF GOODNESS, LLC, 9311 BRIDGEPORT WAY SW, LAKEWOOD, 98499

JHN COUNSELING LLC, 4426 80TH ST SW, LAKEWOOD, 98409

PROLINE BUILDERS LLC, 5108 SAN FRANCISCO AVE SW, LAKEWOOD, 98499

MALITHAIRESTAURANT99 LLC, 12836 PACIFIC HWY SW, LAKEWOOD, 98499

CHUNWOO CONSTRUCTION LLC, 9930 ONYX DR SW, LAKEWOOD, 98498

JONES, ZANDON PERNELL, 9306 57TH AVE SW, LAKEWOOD, 98499

WOODRUFF, BAILEY M, PO BOX 98362, LAKEWOOD, 98496

CREEKWOOD VILLA LLC, 9602 SOUTH TACOMA WAY, LAKEWOOD, 98499

FIFE ANTIQUE MALL LLC, 12406 HARWOOD COVE LN SW, LAKEWOOD, 98498

FARD, JAMI AMEERA, 9527 56TH AVE SW, LAKEWOOD, 98499

O&K ACCOUNTING INC, 5920 100TH ST SW, LAKEWOOD, 98499

DISCOVER CONSULTING LLC, 3209 SYLVIA BLVD S, LAKEWOOD, 98499

CREATIVE OASIS STUDIO, LLC, 6702 MOUNT TACOMA DR SW, LAKEWOOD, 98499

NW LASER LLC, 10906 83RD AVE SW, LAKEWOOD, 98498

NJESTE AFH LLC, 7839 78TH AVE SW, LAKEWOOD, 98498

ARCHER CONSULTING LLC, 8406 WASHINGTON BLVD SW, LAKEWOOD, 98498

INNOVATIVE CONSTRUCTION LLC, 5409 100TH ST SW, LAKEWOOD, 98499

KARE ADULT FAMILY HOME LLC, 7506 95TH AVE SW, LAKEWOOD, 98498

QUEENSVILLE DEVELOPMENT LLC, 7811 CUSTER RD W, LAKEWOOD, 98499

HOLLY GERLA, LLC, 4910 81ST ST SW, LAKEWOOD, 98499

ROZNER KINNEY, ALEXIS RENEE, 9707 119TH ST SW, LAKEWOOD, 98498

HOLISTIC HEALING MASSAGE THERAPY LLC, 8701 VETERANS DR SW, LAKEWOOD, 98498

PROFLIP PROPERTIES LLC, 8811 NEWGROVE AVE SW, LAKEWOOD, 98498

AFH LIVINGWATER LLC II, 3114 91ST ST S, LAKEWOOD, 98499

JOUNG’S CORP, 9122 SOUTH TACOMA WAY, LAKEWOOD, 98499

MOBILE WOUND HEALING WA LLC, 13140 COUNTRY CLUB DR SW, LAKEWOOD, 98498

D&R CONSTRUCTION & MAINTENANCE LLC, 5225 104TH ST SW, LAKEWOOD, 98499

SOUTH TACOMA HALAL LLC, 9801 SOUTH TACOMA WAY, LAKEWOOD, 98499

UNQUIET TOMB PRESS L.L.C., 7222 TURQUOISE DR SW, LAKEWOOD, 98498

SUPER SMOKE VIII LLC, 9312 SOUTH TACOMA WAY, LAKEWOOD, 98499

MOUNA’S HEALTHCARE LLC, 5915 LAKE GROVE ST SW, LAKEWOOD, 98499

DAVINCIBABY LLC, 6533 ARDMORE DR SW, LAKEWOOD, 98499

BLANKS ONE LLC, PO BOX 39063, LAKEWOOD, 98496

LOVE ALIGNMENT & HEALING, LLC, 10606 FREIDAY ST SW, LAKEWOOD, 98499

TAPATIOS MEXICAN GRILL & CANTINA LLC, 8913 26TH AVE S, LAKEWOOD, 98499

ESDM INC., 11302 LOMA PL SW, LAKEWOOD, 98499

DENTAL BILLING PROFESSIONALS LLC, 7115 FLORA ST SW, LAKEWOOD, 98499

DILRAJ MEDIA, LLC, 10024 99TH ST SW, LAKEWOOD, 98498

DONETTA’S CARE ADULT FAMILY HOME LLC, 8806 HIGHLAND AVE SW, LAKEWOOD, 98498

TOPBEST SOLUTIONS LLC, 11822 96TH AVE SW, LAKEWOOD, 98498

ST LOUIS, CORTEZ D, 2005 EVERGREEN WAY SW, MCCHORD AFB, 98439

ZEPHRE LLC, 9111 350TH ST S, MCKENNA, 98558

THE THRIFT REVOLUTION LLC, PO BOX 943, MCKENNA, 98558

PROTACONE LLC, 1308 15TH AVE, MILTON, 98354

PRECISION RENOVATION LLC, 1308 JUNIPER ST, MILTON, 98354

PURE PAZAAK CUSTOMS L.L.C., 2806 QUEENS WAY, MILTON, 98354

PACIFIC NORTH WESTERN CLOTHING LLC, 210 27TH AVE, MILTON, 98354

BODILY, MAREN, 102 5TH AVE, MILTON, 98354

FAIRYANG INVESTMENTS LLC, PO BOX 147, MILTON, 98354

RWC LOGISTICS LLC, PO BOX 698, MILTON, 98354

LY MASSAGE, LLC, PO BOX 147, MILTON, 98354

GUISE INC., 2409 MILTON WAY, MILTON, 98354

EN GEDI OCCUPATIONAL THERAPY & VISION REHAB PLLC, PO BOX 93, MILTON, 98354

FORK IN THE ROAD FARMS, L.L.C., 1707 LAUREL CT, MILTON, 98354

J&K EXCAVATION LLC, 212 5TH AVE, MILTON, 98354

SUMP PUMP WIZARDS LLC, 707 VINE CT, MILTON, 98354

WASHINGTON HVAC & SHEET METAL LLC, 1012 11TH AVE, MILTON, 98354

AMORISS PNW INC., PO BOX 1950, MILTON, 98354

ITS TRUCKING LLC, PO BOX 1544, MILTON, 98354

LEE, TIFFANY NICOLE, PO BOX 1466, ORTING, 98360

OSUNA, CASSIE MARIE, 26711 163RD AVE E, ORTING, 98360

MAK CONSTRUCTION SERVICES, LLC, 19425 200TH STREET CT E, ORTING, 98360

CAMPBELL, RILEY MARIE, 23616 154TH ST E, ORTING, 98360

REES, JENN, PO BOX 1021, ORTING, 98360

ELK MOUNTAIN SPRINGS LLC, PO BOX 217, ORTING, 98360

ROCKSTAR HAULING LLC, PO BOX 157, ORTING, 98360

ROSS, CELESTE E, PO BOX 1494, ORTING, 98360

JUST LIKE FAMILY HOME CARE, LLC, 907 GRINNELL AVE SW, ORTING, 98360

VINCENT, DANIEL, 13704 MCCUTCHEON RD E, ORTING, 98360

MARSHALL, ALAYNA GRACE, 1104 ROSS AVE NW, ORTING, 98360

SLY, BRANDY LAUREE, 21516 177TH ST E, ORTING, 98360

RIVERBEND TRUCKING LLC, 14603 154TH ST E, ORTING, 98360

WHATLEY, CARRIE LYNNE, 105 ROBIN ST SW, ORTING, 98360

CHAOSANDCO LLC, PO BOX 2046, ORTING, 98360

COPE, SHIRLEY ANNE, PO BOX 549, ORTING, 98360

ONISHCHENKO, DEANA R, 20609 193RD AVE E, ORTING, 98360

WRIGHT ENTERPRISES, LLC., 824 VALENTINE AVE SE, PACIFIC, 98047

DUNN, KEVIN DANIEL, 1118 133RD STREET CT S, PARKLAND, 98444

GEORGE, JEREMY MASON, 505 127TH ST S, PARKLAND, 98444

HALE, LEAH JEWEL, 11457 PACIFIC AVE S, PARKLAND, 98444

RESIDENTIAL ESTATES LLC, 105 112TH ST S, PARKLAND, 98444

JV GROUP LLC, 12316 PACIFIC AVE S, PARKLAND, 98444

VIVID EYECARE, PLLC, 6411 87TH ST E, PUYALLUP, 98371

EDUCATOR’S FAMILY CHILDCARE LLC, 18753 111TH AVE E, PUYALLUP, 98374

PORTSIDE LOGISTICS LLC, 8110 175TH ST E, PUYALLUP, 98375

MODERN ADVANTAGE LLC, 18107 90TH AVE E, PUYALLUP, 98375

JBOOKKEEPING, LLC, 811 7TH ST SE, PUYALLUP, 98372

IN AND OUT CLEANERS LLC, 18101 97TH AVE E, PUYALLUP, 98375

JC INTERIOR REMODELING LLC, 15705 88TH AVE E, PUYALLUP, 98375

ROBERTS, CLAUDIA, 13628 106TH AVE E, PUYALLUP, 98374

RENOWN MORTGAGE LLC, 801 19TH AVE SW, PUYALLUP, 98371

ONCOLOGY CONSULTING WOLFF LLC, 12418 138TH AVE E, PUYALLUP, 98374

LEWIS, JUSTIN LARRY, 916 13TH ST SW, PUYALLUP, 98371

ALI’S HOUSE & GYRO LLC, 1015 31ST ST NW, PUYALLUP, 98371

BALCH, MARTIN G, 18706 LIPOMA PL E, PUYALLUP, 98374

GTB TRUCKING LLC, 12123 133RD ST E, PUYALLUP, 98374

FORWARD MOBILE MEDICS, 2550 S MERIDIAN, PUYALLUP, 98373

HS CONNECT, 12911 120TH AVE E, PUYALLUP, 98374

TALIGA, MARA, 7531 176TH STREET CT E, PUYALLUP, 98375

WHYTROCK, JESSICA RAE DEANNA, 8409 166TH STREET CT E, PUYALLUP, 98375

AA MOTORS LLC, 15213 87TH AVE E, PUYALLUP, 98375

D-N-R FREIGHT LLC, 615 5TH ST NE, PUYALLUP, 98372

AABELLO LLC, 2708 9TH ST SE, PUYALLUP, 98374

CIPPONERI CUSTOM WOOD WORKS LLC, 2426 E PIONEER, PUYALLUP, 98372

DOS CONSTRUCTION LLC, 2403 CANYON LANDS CT, PUYALLUP, 98374

RIGHTOPTION HEALTHCARE STAFFING LLC, 7722 176TH ST E, PUYALLUP, 98375

NOORI, L.L.C., 3017 DUNHILL LN, PUYALLUP, 98372

COLLIN HOCTOR, LMFT, PLLC, 13615 120TH ST E, PUYALLUP, 98374

ROMERO, LESLIE ORALIA, 16320 97TH AVENUE CT E, PUYALLUP, 98375

KRIVONOSOV, KARYNA V, 12923 60TH AVE E, PUYALLUP, 98373

SUBBARAYELU, SATHISH KUMAR, 18901 LIBERTY RIDGE LN E, PUYALLUP, 98374

APRIL PABLOFF LLC, 1319 5TH AVE SW, PUYALLUP, 98371

GENESIS HAVEN ESTATES, LLC, 15503 79TH AVE E, PUYALLUP, 98375

SEDULITY LLC, 2207 INTER AVE, PUYALLUP, 98372

HELMERS, DAVID, 11701 136TH AVE E, PUYALLUP, 98374

ARMATIS, TROY DALE, 13113 107TH AVENUE CT E, PUYALLUP, 98374

LEGACY JEWELRY COMPANY LLC, 12615 82ND AVE E, PUYALLUP, 98373

LOCKBERG LEGACY RENOVATIONS INC., 10705 129TH ST E, PUYALLUP, 98374

MEGGIE ADULT FAMILY HOME LLC, 522 10TH STREET PL NW, PUYALLUP, 98371

COAST IMAGING PLLC, 8012 112TH STREET CT E, PUYALLUP, 98373

BE GOOD PIZZA, LLC, PO BOX 1172, PUYALLUP, 98371

PEST 4 LESS PEST CONTROL LLC, PO BOX 731053, PUYALLUP, 98373

SCREAMING CROWS CREATIONS, 1617 E MAIN, PUYALLUP, 98372

MINOJASS LLC, 10009 148TH STREET CT E, PUYALLUP, 98375

LAMB OF GOD CHRISTIAN COMMUNITY CHURCH, 16823 114TH AVENUE CT E, PUYALLUP, 98374

BRIDE, TRAVIS, 10211 128TH ST E, PUYALLUP, 98374

LILLY BISTRO, LLC, 16521 132ND AVE E, PUYALLUP, 98374

KIM, ACACIA LEINANI MAE, 1116 9TH AVE SW, PUYALLUP, 98371

TYRIAN CONSTRUCTION LLC, 2610 TACOMA RD E, PUYALLUP, 98371

KARANHIEL, PETRO, 1715 E MAIN, PUYALLUP, 98372

B AND M MANAGEMENT, LLC, 7304 112TH ST E, PUYALLUP, 98373

SERENE HAVEN AFH LLC, 14018 67TH AVE E, PUYALLUP, 98373

GYDO, LLC, 7427 154TH ST E, PUYALLUP, 98375

ANNIS, SIERRA M, 2505 E MAIN, PUYALLUP, 98372

NEHAL TRUCKING LLC, 8009 115TH STREET CT E, PUYALLUP, 98373

CONDRA, GARY A, 15507 129TH AVENUE CT E, PUYALLUP, 98374

FORTITUDE COFFEE LLC, 12321 151ST ST E, PUYALLUP, 98374

VIT DELIVERY LLC, 18615 117TH AVENUE CT E, PUYALLUP, 98374

AMAYA CONTRACTING LLC, 13813 116TH AVENUE CT E, PUYALLUP, 98374

RNAV TRANS LLC, 16929 124TH AVENUE CT E, PUYALLUP, 98374

GREAT SAGE PROPERTY MANAGEMENT, LLC, PO BOX 731154, PUYALLUP, 98373

WALLET-FRIENDLY INSULATION LLC, 15658 84TH AVE E, PUYALLUP, 98375

WALLER, ANTHONY, 5726 112TH AVENUE CT E, PUYALLUP, 98372

JOYFUL MISSION, 7816 149TH STREET CT E, PUYALLUP, 98375

BUGABOO BOOKKEEPING, LLC, 704 16TH ST SE, PUYALLUP, 98372

UNITED LINES OF SERVICES, LLC, 17431 129TH AVE E, PUYALLUP, 98374

HOLISTIC BALANCE MASSAGE THERAPY, LLC, 14203 103RD AVENUE CT E, PUYALLUP, 98374

BIG BUCK FABRICATION LLC, 15429 79TH AVE E, PUYALLUP, 98375

BASSI CANNABIS LLC, 12911 MILITARY RD E, PUYALLUP, 98374

WOLF ACCOUNTING SOLUTIONS, LLC, 419 5TH ST NE, PUYALLUP, 98372

RODRICK PRODUCTIONS LLC, 10711 188TH ST E, PUYALLUP, 98374

PARTRIDGE, JUSTIN J, 13418 159TH STREET CT E, PUYALLUP, 98374

BYDAHEART LLC, 18515 101ST AVE E, PUYALLUP, 98375

PILGRIM BIBLE CHURCH, 2512 9TH AVE SW, PUYALLUP, 98371

BEDNARIK, JAE, 11005 56TH AVENUE CT E, PUYALLUP, 98373

VETERANS AUTO REPAIR LLC, 17610 70TH AVE E, PUYALLUP, 98375

ISAACWELLS, LLC, 7921 161ST ST E, PUYALLUP, 98375

ASCENT OASIS COUNSELING PLLC, 17413 118TH AVENUE CT E, PUYALLUP, 98374

EMERALD CITY LAWN SERVICE LLC, 8708 64TH AVE E, PUYALLUP, 98371

HERITAGE EARLY LEARNING ACADEMY, LLC, 18418 70TH AVENUE CT E, PUYALLUP, 98375

PFEIFFER, XANDER VINCENT WILLIAM, 2905 13TH ST SE, PUYALLUP, 98374

INSTINCTUAL BOOKKEEPING LLC, 15907 91ST AVENUE CT E, PUYALLUP, 98375

SH HAULING LLC, 9201 188TH ST E, PUYALLUP, 98375

EVERGREEN TRADING POST LLC, 5614 176TH ST E, PUYALLUP, 98375

OMA TRANSPORTATION LLC, 2740 9TH AVE SW, PUYALLUP, 98371

MARTINEZ, DAMARIS, 1720 CRYSTAL LANE LOOP SE, PUYALLUP, 98372

PV DISTRIBUTORS LLC, 215 15TH ST SE, PUYALLUP, 98372

JODO TEA, LLC, 818 39TH AVE SW, PUYALLUP, 98373

SOLAITA, TALIA JOY, 18609 87TH AVENUE CT E, PUYALLUP, 98375

CASA DE LA ROSA LLC, 13305 166TH ST E, PUYALLUP, 98374

AEROSPACE INTEGRATION LLC, 11914 62ND AVE E, PUYALLUP, 98373

GOODER STOCK LLC, 11115 189TH STREET CT E, PUYALLUP, 98374

JB INSULATION LLC, 7706 157TH ST E, PUYALLUP, 98375

SAFE SYS PARTS LLC, 2310 26TH AVE SE, PUYALLUP, 98374

WHITE TIGER LOGISTICS LLC, 12108 119TH ST E, PUYALLUP, 98374

AMF INVESTMENTS LLC, 418 20TH ST NW, PUYALLUP, 98371

GERMAINE, DARYL YOUNG, 12124 VALLEY AVE E, PUYALLUP, 98372

FINISHCRAFT CONSTRUCTION LLC, 7505 128TH ST E, PUYALLUP, 98373

GRAH, ZACHARY DALE, 18327 133RD AVE E, PUYALLUP, 98374

MSM TRANSPORT LLC, 10717 TAHOMA CT E, PUYALLUP, 98374

HOFFMAN, JAMIE NICOLE, 15820 83RD AVE E, PUYALLUP, 98375

NERDY MEWZINGS LLC, 13605 69TH AVENUE CT E, PUYALLUP, 98373

WILSON, ABRIANA NICOLE, 11921 125TH AVE E, PUYALLUP, 98374

GILL FREIGHTLINES LLC, 17302 125TH AVENUE CT E, PUYALLUP, 98374

SAMANTHA’S HOME SALON LLC, 1020 31ST ST NW, PUYALLUP, 98371

THE SPA BY HORIZONVIEW, PLLC, 201 15TH AVE SW, PUYALLUP, 98371

MARY, MACH, 17404 MERIDIAN E, PUYALLUP, 98375

JDM CONCRETE CUTTING LLC, 12323 127TH ST E, PUYALLUP, 98374

SHARMA, SHUBHAM, 16929 124TH AVENUE CT E, PUYALLUP, 98374

SANCHEZ, TRINITEE NICOLE, 13908 109TH AVENUE CT E, PUYALLUP, 98374

RAINIER VALLEY BACKFLOW LLC, 9704 130TH STREET CT E, PUYALLUP, 98373

RANVJ TRUCK LINE LLC, 18111 SILVER CREEK AVE E, PUYALLUP, 98375

HOSIER, DANA A, 13010 147TH ST E, PUYALLUP, 98374

MASTER MECHANIC AUTO SHOP, 5614 176TH ST E, PUYALLUP, 98375

FOR THE LOVE OF COFFEE LLC, 13018 149TH ST E, PUYALLUP, 98374

TRICKS ‘N’ TREATS PET CARE LLC, 17106 116TH AVE E, PUYALLUP, 98374

SNYDER’S BERNERS L.L.C., 18304 93RD AVE E, PUYALLUP, 98375

GENERAL VEHICLE MAINTENANCE LLC, 13818 68TH AVENUE CT E, PUYALLUP, 98373

IMAX PAINTING LLC, 14315 57TH AVE E, PUYALLUP, 98373

TRUE HEALTH CHIROPRACTIC PLLC, 12501 80TH AVE E, PUYALLUP, 98373

GOLDEN ANGELS HOME CARE LLC, 17402 140TH AVE E, PUYALLUP, 98374

GREEN CLEAN BY SARAH, LLC, 15102 91ST AVENUE CT E, PUYALLUP, 98375

RASCHIATORE, HALEY, 1617 E MAIN, PUYALLUP, 98372

HOOKE, ALEXIS, 1123 N MERIDIAN, PUYALLUP, 98371

A & S PAINTING, 1818 LARKSPUR CT SE, PUYALLUP, 98374

BALI HEMPIRE LLC, 12911 MILITARY RD E, PUYALLUP, 98374

HASKINS, KATHY, 11813 120TH ST E, PUYALLUP, 98374

ZELLMER, SYLVIA, 1724 7TH ST SW, PUYALLUP, 98371

AZA CLEANING SERVICES LLC, 7911 58TH ST E, PUYALLUP, 98371

EXECUTIVE PAINT AND STAIN LLC, 12815 120TH STREET CT E, PUYALLUP, 98374

HAIR BY MADISON FAITH, LLC, 9703 130TH STREET CT E, PUYALLUP, 98373

L&A UNLIMITED CARE AFH LLC, 18955 LIPOMA AVE E, PUYALLUP, 98374

HOPPED UP MOTO LLC, 1023 6TH AVE SW, PUYALLUP, 98371

SLOAN, JESSICA, 10707 RAMPART DR E, PUYALLUP, 98374

BARR, ALEX, 15017 132ND AVE E, PUYALLUP, 98374

STANIS LLC, 15414 88TH ST E, PUYALLUP, 98372

CHARRM BUSINESS MANAGEMENT SERVICES, LLC, PO BOX 73028, PUYALLUP, 98373

FAITHLY, 13015 109TH STREET CT E, PUYALLUP, 98374

NELSON, ANGELA, 7520 180TH ST E, PUYALLUP, 98375

WATKINS, SHYLA, 16703 122ND AVE E, PUYALLUP, 98374

DAVIS CONTRACTED SOLUTIONS LIMITED LIABILITY COMPANY, 8417 154TH ST E, PUYALLUP, 98375

LITVINENKO, ILLIA, 5818 MILWAUKEE AVE E, PUYALLUP, 98372

DSC IMAGERY LLC, 4301 CRYSTAL LANE LOOP SE, PUYALLUP, 98372

COVACI, MARCEL MILOS, 902 8TH AVE NW, PUYALLUP, 98371

ALL AMERICAN MEDICAL SUPPLY & SERVICES LLC, 204 2ND ST SW, PUYALLUP, 98371

ORCHID BEE AFH, LLC, 10819 152ND ST E, PUYALLUP, 98374

GONZALEZ, CARLOS, 9437 COUNTRY HOLLOW DR E, PUYALLUP, 98375

METHODICAL MOVERS LLC, 13516 MERIDIAN E, PUYALLUP, 98373

MUDDER WHAT FITNESS, LLC, 12811 CANYON RD E, PUYALLUP, 98373

SOUND RELATIONAL THERAPY PLLC, 10923 130TH STREET CT E, PUYALLUP, 98374

SIGNATURE STAYS LLC, 15014 116TH AVENUE CT E, PUYALLUP, 98374

DEVINE NATURE FARMS LLC, PO BOX 24, PUYALLUP, 98371

BURK BAT COMPANY, LLC, 8815 188TH ST E, PUYALLUP, 98375

PURBECK, KAERECE LANEE, 2409 20TH ST SE, PUYALLUP, 98374

SWENSEN PRODUCTION LLC, 4227 S MERIDIAN, PUYALLUP, 98373

DREAM PAINTING & CONSTRUCTION LLC, 10016 186TH PL E, PUYALLUP, 98375

WAWA WEED LLC, 12911 MILITARY RD E, PUYALLUP, 98374

DENTON, THOMAS FRANCIS, PO BOX 73441, PUYALLUP, 98373

KM CAKERY LLC, 15509 130TH AVENUE CT E, PUYALLUP, 98374

DREW INVESTMENTS LLC, 15113 90TH ST E, PUYALLUP, 98372

SCHWAB PROPERTY SERVICES, LLC, 13718 107TH ST E, PUYALLUP, 98374

GEOFFREY KAY ENTERPRISES, LLC, 2413 395TH STREET CT S, ROY, 98580

SMITH, VICKI LYNNE, 30506 56TH AVE S, ROY, 98580

CRAWL PNW LLC, 37818 34TH AVE S, ROY, 98580

GATEWAY TRAINING CENTER LLC, PO BOX 75, ROY, 98580

SAPP, DILLON B, 510 390TH ST S, ROY, 98580

WONDERLAND CUSTOMS CO. LLC, PO BOX 143, ROY, 98580

CHADWICK, JACK EDWARD, 31212 8TH AVE E, ROY, 98580

ASPEN FAMILY WELLNESS CENTER LLC, PO BOX 75, ROY, 98580

KINSMAN SEAFOOD INC, 34826 KINSMAN RD E, ROY, 98580

PERKINS, THOMAS, 29619 39TH AVE S, ROY, 98580

DEADLOCKE CONSTRUCTION LLC, 33512 LOCKE DR S, ROY, 98580

WINE WEATHER LLC, 5210 N HIGHLAND ST, RUSTON, 98407

ANADROMOUS ANALYTICS LLC, 5204 N BENNETT ST, RUSTON, 98407

BW SERVICE CONSULTANTS, INC., 17533 110TH AVE E, SOUTH HILL, 98374

GEIER, AMBER, 15202 95TH AVENUE CT E, SOUTH HILL, 98375

AJ CHIPS LLC, PO BOX 671, SOUTH PRAIRIE, 98385

VELOCITY LANDSCAPES LLC, 23232 46TH AVE E, SPANAWAY, 98387

JESSE’S REMODELING LLC, 1921 208TH ST E, SPANAWAY, 98387

MILLER, KEIANI, 20002 MOUNTAIN HWY E, SPANAWAY, 98387

ODYSSEY CONSTRUCTION LLC, 5509 203RD STREET CT E, SPANAWAY, 98387

MEDIA US, LLC, 14917 SPANAWAY LOOP RD S, SPANAWAY, 98387

TOWERY, JOHN ANDREW, 6012 204TH STREET CT E, SPANAWAY, 98387

TOTAL RESTORATION LLC, 17719 1ST AVENUE CT E, SPANAWAY, 98387

WHITE, FLOYD, 1331 181ST STREET CT E, SPANAWAY, 98387

HIDDEN STAR CONSTRUCTION, LLC, 28020 24TH AVE E, SPANAWAY, 98387

DAVIS, KRISTIAN MICHAEL MR., PO BOX 4801, SPANAWAY, 98387

FADED STYLEZ LLC, 17903 19TH AVENUE CT E, SPANAWAY, 98387

BLACK AGRICULTURE LEADERSHIP COUNCIL, 3910 267TH ST E, SPANAWAY, 98387

GOTHY TEACHER LLC, 20015 18TH AVENUE CT E, SPANAWAY, 98387

HICKEY, ISRAEL, 3202 229TH STREET CT E, SPANAWAY, 98387

DAMAGED BROTHERS MOTRCYCLE CLUB, 19609 70TH AVENUE CT E, SPANAWAY, 98387

NW TIMEPIECES INC., 24117 30TH AVENUE CT E, SPANAWAY, 98387

WORKWISE WELDING & ERECTING LLC, 21316 47TH AVE E, SPANAWAY, 98387

L&C REMODELING LLC, 8519 204TH STREET CT E, SPANAWAY, 98387

STEVENSON, MAVERYCK LANGFORD ESQ., 19617 12TH AVENUE CT E, SPANAWAY, 98387

BARD CREATIVE LLC, 1809 198TH ST E, SPANAWAY, 98387

SMITH, TRISTON ANTONIO MR, 15211 15TH AVE S, SPANAWAY, 98387

CORDOVA, JULYAN JOESPH, 5517 214TH ST E, SPANAWAY, 98387

NW CONCRETE SERVICES LLC, 17224 10TH AVE E, SPANAWAY, 98387

JESSICA CLEANING LLC, 20002 MOUNTAIN HWY E, SPANAWAY, 98387

MASTERS AT CLEANING LLC, 7323 206TH STREET CT E, SPANAWAY, 98387

BAYLESS, LYNNORE EILEEN, 234 168TH ST E, SPANAWAY, 98387

AJT ASSOCIATES., LLC, 16815 PACIFIC AVE S, SPANAWAY, 98387

PRIMERA NAVAS, ACTRI VALERIA, 16208 A ST S, SPANAWAY, 98387

ROHI PRO-PAINTING LLC, 1921 208TH ST E, SPANAWAY, 98387

THERAPY CORNER & CONSULTING, PROFESSIONAL CORPORATION, 18020 15TH AVE E, SPANAWAY, 98387

BLACKSITE SECURITY LLC, 2007 216TH STREET CT E, SPANAWAY, 98387

CRAZY LADY BAKERY AND CANDIES LLC, 4804 231ST STREET CT E, SPANAWAY, 98387

INTEGRATED HOME SOLUTIONS LLC, 20212 18TH AVENUE CT E, SPANAWAY, 98387

AVALON SPRING ADULT FAMILY HOME LLC, 7901 201ST STREET CT E, SPANAWAY, 98387

CANE TRANSPORT LLC, 20021 18TH AVENUE CT E, SPANAWAY, 98387

712 7TH ST SW LLC, 20006 48TH AVENUE CT E, SPANAWAY, 98387

EDVALDS, DONALD JAY, 1723 211TH ST E, SPANAWAY, 98387

PIERCE TACTICAL SECURITY LLC, PO BOX 687, SPANAWAY, 98387

JN CROSSROADS, INC, 8319 204TH STREET CT E, SPANAWAY, 98387

JENNA RELAX LLC, 126 192ND STREET CT E, SPANAWAY, 98387

RENEWED HOME STAGING, LLC, 7306 198TH STREET CT E, SPANAWAY, 98387

BA, KARENA JO, 225 186TH ST E, SPANAWAY, 98387

PINE WOODWORKING LLC, 916 168TH ST E, SPANAWAY, 98387

RAINIER RENEWABLE ENERGY LLC, PO BOX 4951, SPANAWAY, 98387

CLARK, KELSIE LYN, 88 BYRD DR, STEILACOOM, 98388

GERARD COUNSELING AND CONSULTING, LLC, 1610 LAFAYETTE ST, STEILACOOM, 98388

M W WENZEL LLC, 1027 LEWIS LN, STEILACOOM, 98388

OLAR ANESTHESIA PLLC, 2518 SHEPARD ST, STEILACOOM, 98388

BROKE BROS PAWN PLUS, LLP, 2411 FARRELL DR, STEILACOOM, 98388

TRULY LAURS EVENTS LLC, 5221 151ST AVENUE CT E, SUMNER, 98390

MAXTRACH LLC CONSTRUCTION, 14624 72ND ST E, SUMNER, 98390

JORDAN FLOYD LLC, 616 CHERRY AVE, SUMNER, 98390

SOREN, LLC, 16150 64TH ST E, SUMNER, 98390

KEW DEVELOPMENT, LLC, 1728 VOIGHT ST, SUMNER, 98390

SAFAROVA, LILIYA, 15418 WASHINGTON ST, SUMNER, 98390

LO, POLLY, PO BOX 1332, SUMNER, 98390

JT STYLEZ LLC, 15227 58TH ST E, SUMNER, 98390

WEST COAST RENEWABLES LLC, 2211 WEST VALLEY HWY E, SUMNER, 98390

SALCEDO RAMIREZ, ELIDA, 5816 MARCH LN, SUMNER, 98390

DNG AUTO SALES LLC, PO BOX 573, SUMNER, 98390

HICKEY, ALYX TAYLOR, 727 SUMNER AVE, SUMNER, 98390

SCALEPOINT ADVISORS LLC, 5218 151ST AVENUE CT E, SUMNER, 98390

SPACEBOX, LLC, 3321 161ST AVENUE CT E, SUMNER, 98391

PERFECTION BUILT LLC, 12902 VALLEY AVE E, SUMNER, 98390

SINGH, HARMANPREET, 5408 PARKER RD E, SUMNER, 98390

PETERSON, LANEY, 3480 WEST VALLEY HWY E, SUMNER, 98390

VIRTUE THREADZ LLC, 1511 WRIGHT AVE, SUMNER, 98390

NW BEARYCLEAN LLC, 1411 WRIGHT AVE, SUMNER, 98390

BARRINGTON HOLDINGS LLC, 15127 MAIN ST E, SUMNER, 98390

AMELIA DAY MUSIC LLC, 5820 156TH AVENUE CT E, SUMNER, 98390

ADRA-TRANSPORTATION LLC, 14624 72ND ST E, SUMNER, 98390

SEVAS CONSTRUCTION LLC, 3139 N ORCHARD ST, TACOMA, 98407

COOL CONSTRUCTION LLC, 2131 S CUSHMAN AVE, TACOMA, 98405

MASSAGE ERA, LLC, 8451 S D ST, TACOMA, 98444

LILAC MIST CLEANING LLC, 936 N PEARL ST, TACOMA, 98406

YAMEL TIRE SHOP INC, 6443 SOUTH TACOMA WAY, TACOMA, 98409

LORN INCORPORATED, 5611 29TH ST NE, TACOMA, 98422

RAMRIKHI, ANDREW VIJAY MR, 10001 19TH AVENUE CT S, TACOMA, 98444

WEILER, SARAH L, 4014 78TH STREET CT E, TACOMA, 98443

ZIEL GROUP LLC, 2802 61ST AVE NE, TACOMA, 98422

WILDFLOWER COUNSELORS PLLC, 4703 56TH ST E, TACOMA, 98443

TOLOKA INDUSTRY LLC, 7425 S D ST, TACOMA, 98408

MAKSIUTYNSKA, SVITLANA, 10702 50TH AVE E, TACOMA, 98446

PUYALLUP COMMUNITY KITCHEN LLC, 5413 SOUTH TACOMA WAY, TACOMA, 98409

MULLAN COTTAGE LLC, 3604 149TH STREET CT E, TACOMA, 98446

SMITH, KELLY J, PO BOX 45182, TACOMA, 98448

1776 PATRIOT SHOP LLC, 105 112TH ST S, TACOMA, 98444

LEMURELLE LLC, 4413 NASSAU AVE NE, TACOMA, 98422

DELOACH, ZENA NADINE, 1001 N MONROE ST, TACOMA, 98406

NORTHWEST CABINETS AND LAMINATES LLC, 1213 133RD ST S, TACOMA, 98444

TACOMA DICKEYS LLC, 1227 S ADAMS ST, TACOMA, 98405

LOST DOG COLLECTIBLES , LLC, 702 N MULLEN ST, TACOMA, 98406

JAMES VESSEL, 3024 S MONROE ST, TACOMA, 98409

GUERRA’S FLOORING SOLUTIONS LLC, 11823 28TH AVE E, TACOMA, 98445

SAN NICOLAS LLC, 2103 147TH STREET CT E, TACOMA, 98445

TOLBERT, JORDAN K, 4519 176TH ST E, TACOMA, 98446

CONDUIT CONSULTANTS LIMITED LIABILITY COMPANY, 5640 S CEDAR ST, TACOMA, 98409

TRANSFORMED LIVES RESTORING COMMUNITIES, 4001 S PINE ST, TACOMA, 98411

VANGUARD SECURITY SOLUTIONS, LLC, 732 BROADWAY, TACOMA, 98402

EMPOWER CANDLE COMPANY, LLC, 8410 S THOMPSON AVE, TACOMA, 98444

RAWSON, MALEA, 2115 S ALASKA ST, TACOMA, 98405

RAG DEPARTMENT LLC, 1221 N FIFE ST, TACOMA, 98406

SHOP ALL TREASURES LLC, 6928 47TH AVE E, TACOMA, 98443

JNL LLC, 3322 S MADISON ST, TACOMA, 98409

PBM MARKET BUSINESS LLC, 1706 E 60TH ST, TACOMA, 98404

HASSAN, RAMADHANI MZEE, 3228 S UNION AVE, TACOMA, 98409

PAZ GUTTERS LLC, 816 133RD ST S, TACOMA, 98444

OCUBELL D&C LLC, 4016 84TH ST E, TACOMA, 98446

FAMILY QUALITY ROOFING LLC, 16308 B ST E, TACOMA, 98445

EMERALD CALIBER, INC., 1142 BROADWAY, TACOMA, 98402

TRAN, ALEX, 1919 SUNSET DR W, TACOMA, 98466

365 CONCRETE, LLC, 10309 16TH AVENUE CT E, TACOMA, 98445

TEWELDEMEDHIN, ABEL A, 2415 167TH ST E, TACOMA, 98445

CUSTER, MATTHEW WILLIAM, 806 120TH ST S, TACOMA, 98444

ESPINOSA, NICHOLAS FREDRICK, 2132 S UNION AVE, TACOMA, 98405

DOWNS, NICHOLAS JAMES, 8212 S J ST, TACOMA, 98408

HENRY, ALYCIA LORRAINE, 4715 S READE ST, TACOMA, 98409

LUMERAL LLC, 4201 E ROOSEVELT AVE, TACOMA, 98404

ZAYAGO, PAUL ALEJANDRO, 2424 S 41ST ST, TACOMA, 98409

DEL PORTE CONSTRUCTION LLC, 10503 GOLDEN GIVEN RD E, TACOMA, 98445

NOBLE STAFFING LLC, 2521 165TH ST E, TACOMA, 98445

ASBESTOS PROS & DEMO LLC, 5718 E SWAN CREEK DR, TACOMA, 98404

WILL BENTLEY MUSIC LLC, 417 N L ST, TACOMA, 98403

MURPHY, KATHLEEN M, 11017 PARK AVE S, TACOMA, 98444

JH PRO WASHING LLC, 1102 E 46TH ST, TACOMA, 98404

DREAM FLIPPERS LLC, 4919 NORPOINT WAY NE, TACOMA, 98422

BOMBINIS LEARNING ACADEMY, LLC, 8825 S ASOTIN ST, TACOMA, 98444

HERNANDEZ, MARIA, 238 NORTH LN, TACOMA, 98404

BAILEY, KASEY, 4433 N 8TH ST, TACOMA, 98406

ZUBEE RECRUITING, LLC, 7214 6TH AVE, TACOMA, 98406

TASKFORCE SECURITY SOLUTIONS LLC, 1621 104TH ST S, TACOMA, 98444

TROUT, DYLAN, 3312 S 7TH ST, TACOMA, 98405

CLEVER HABITAT PROS LLC, 717 S 65TH ST, TACOMA, 98408

PROMISING AFH LLC, 9802 WASHINGTON BLVD SW, TACOMA, 98498

PERIN, IRINA N, 2012 MARTIN LUTHER KING JR WAY, TACOMA, 98405

CRUZ QUALITY PAINTING/GENERAL LLC, 11019 A ST S, TACOMA, 98444

MEHRETAB & CO, LLC, 14208 PACIFIC AVE S, TACOMA, 98444

MARY’S ADULT FAMILY HOME LLC, 910 98TH ST S, TACOMA, 98444

TITANIUM INVESTMENTS, LLC, 7925 S HOSMER ST, TACOMA, 98408

FYREOCITY, LLC, 6407 7TH ST NE, TACOMA, 98422

SOUND FINANCIAL GROUP, INC., 1331 BROADWAY, TACOMA, 98402

DC VINEYARDS LLC, 1911 65TH AVE W, TACOMA, 98466

SKYWIRE SOLUTIONS LLC, 4028 E E ST, TACOMA, 98404

MFG LLC, PO BOX 111501, TACOMA, 98411

BLUE FAIRY CLEANING COMPANY, 4602 S 55TH ST, TACOMA, 98409

KOTYASH HOMES LLC, 1321 BROWNS POINT BLVD, TACOMA, 98422

BELL HOUSE MUSIC LLC, 5623 S BELL ST, TACOMA, 98408

HENDERSON GROUP LLC, 3717 47TH AVE NE, TACOMA, 98422

ULTIMATE ELECTRIC LLC, 7047 S WARNER ST, TACOMA, 98409

SORG-STAMPER, HEATHER, 10640 11TH AVENUE CT S, TACOMA, 98444

LA VIE ROYALE ESTHETICS & BEAUTY, LLC, 915 S AINSWORTH AVE, TACOMA, 98405

YF CITY CONSTRUCTION LLC, 13016 10TH AVENUE CT E, TACOMA, 98445

DAHRING PHOTOGRAPHY LLC, 3830 50TH AVE NE, TACOMA, 98422

STIVER, BRANDON, 1211 N 10TH ST, TACOMA, 98403

KHRESTIIANOVYCH, TATIANA, 16013 19TH AVENUE CT E, TACOMA, 98445

FENNER, ALEXANDER, 1219 S SUNSET DR, TACOMA, 98465

EPIC NIGHTS LLC, 4820 N PEARL ST, TACOMA, 98407

THE REAL TIME DYNAMICS LLC, 1821 MARINER CIR NE, TACOMA, 98422

MILITARY EATING RECOVERY, LLC, 431 BROADWAY, TACOMA, 98402

PROFICIENCY ACCOUNTING, LLC, 7314 EAST SIDE DR NE, TACOMA, 98422

PARKLAND 2 ADULT FAMILY HOME LLC, 6026 S WAPATO LAKE DR, TACOMA, 98408

MCBRIDE, ERICA LEE, 105 112TH ST S, TACOMA, 98444

HARRIS BROS LOGISTICS LLC, 11021 8TH AVE E, TACOMA, 98445

SANCHEZ, JEANETTE MARIE, 6912 S 12TH ST, TACOMA, 98465

TOM’S SANDWICH CO. LLC, 4319 N MULLEN ST, TACOMA, 98407

WESTBROOK FILM LLC, 4604 N 42ND ST, TACOMA, 98407

SILVER HOUSE MARKETING LLC, 6121 HAWTHORNE TER NE, TACOMA, 98422

ELDO SENIOR CARE LLC, 1041 S 88TH ST, TACOMA, 98444

EARTH AND ORE LLC, 5215 S PROSPECT ST, TACOMA, 98409

MAIVEN SAILING LLC, 1019 PACIFIC AVE, TACOMA, 98402

MISECHKO, STEFANIIA, 11510 BINGHAM AVE E, TACOMA, 98446

UPSTAIRS EQUITY LLC, 1902 64TH AVE W, TACOMA, 98466

ATTERSEE INVESTMENTS LLC, 3102 N 33RD ST, TACOMA, 98407

YOURTOUCH100% LLC, 2602 WESTRIDGE AVE W, TACOMA, 98466

COMPREHENSIVE FORENSIC PSYCHIATRY LLC, 6805 6TH AVE, TACOMA, 98406

QUAN, HOAN LE, 1351 E 38TH ST, TACOMA, 98404

REED, DENISE LEE, 1911 63RD ST NE, TACOMA, 98422

JRMD LLC, 3820 SPYGLASS DR NE, TACOMA, 98422

ELEGANCE & BEYOND AFH, LLC, 13715 8TH AVE E, TACOMA, 98445

GILLETTE, CARYN L, 11314 34TH AVE E, TACOMA, 98446

LUBBESMEYER, PAUL, 4845 PACIFIC AVE, TACOMA, 98408

BAKER, JANET, 13904 48TH AVE E, TACOMA, 98446

FREMSTONE PROTECTION LLC, 5215 HERITAGE CT NE, TACOMA, 98422

NADEAU, MONIQUE L, 1315 BRIDGEVIEW DR, TACOMA, 98406

ZUBAREV, EVGEN, 3808 S MASON AVE APT A203, TACOMA, 98409

LOZANO PAINTING AND REMODELING LLC, 2221 E 72ND ST, TACOMA, 98404

WITHERELL, GRACE A, 647 N ROCHESTER ST, TACOMA, 98406

RESOLUTION COUNSELING AND COACHING, PLLC, 1944 PACIFIC AVE, TACOMA, 98402

HWANG, HUNTER A, 1501 TACOMA AVE S, TACOMA, 98402

PURNELL, AURORA ISABELLA, 3628 S ALASKA ST, TACOMA, 98418

ROSAMOND, ARLENE CECELIA, 6224 S HUSON ST, TACOMA, 98409

EXPRESSIVE AESTHETICS SKINCARE LLC, 1212 S STATE ST, TACOMA, 98405

MEGA GENERAL CONTRACTOR LLC, 5805 S GOVE ST, TACOMA, 98409

CHAVEZ, ERIKA, 6139 S THOMPSON AVE, TACOMA, 98408

STRATEGY WORKS CONSULTING LLC, 3810 N BRISTOL ST, TACOMA, 98407

OROSCO, ALLYSON, 4515 S G ST, TACOMA, 98418

MOZZATURA LLC, 5208 N 23RD ST, TACOMA, 98406

BETTER CALL CARL LLC, 918 S MULLEN ST, TACOMA, 98405

ARC GLASSTINTING OF LAKEWOOD, LLC, 8302 SOUTH TACOMA WAY, TACOMA, 98499

HOLMES, KLUKWALI, 5312 WALLER RD E, TACOMA, 98443

EDINGER, KELLY MARIE, 3112 E VALLEY VIEW TER, TACOMA, 98404

DR RACHEL HERRON, PLLC, 2522 N PROCTOR ST, TACOMA, 98406

CASCADE TRAUMA AND ACUTE CARE SURGERY, PLLC, PO BOX 5215, TACOMA, 98415

THE MOUNTAIN IS OUT THERAPY PLLC, 2201 N 30TH ST, TACOMA, 98403

SOVIND SOLUTIONS LLC, 819 N OAKES ST, TACOMA, 98406

HIDIG TRUCKING LLC, 6109 28TH ST NE, TACOMA, 98422

BLOSSOM NAILS & SPA 2, LLC, 4915 CENTER ST, TACOMA, 98409

BUGS BERRY CUPS LLC, 312 144TH ST E, TACOMA, 98445

MIGUELITO’S LLC, 18311 38TH AVE E, TACOMA, 98446

SHEA, DEVIN, 2108 N FRACE ST, TACOMA, 98406

BELL, KEITH, 1215 143RD ST E, TACOMA, 98445

KUNGU, ALEXANDER NJOROGE, 9330 S STEELE ST, TACOMA, 98444

MANGOSING, CHRISTINE ROSE, 5407 44TH AVE E, TACOMA, 98443

KINSELLA, CHRISTOPHER, 7431 S ALASKA ST, TACOMA, 98408

WALSH, KENDALL LOREN, 624 N I ST, TACOMA, 98403

RW LOCKWOOD CONSTRUCTION INC, 3301 S LAWRENCE ST, TACOMA, 98409

SCRUNCHIES CRUSH LLC, 2524 N STARR ST, TACOMA, 98403

ASSURED LOVING CARE AFH II LLC, 6052 S ASOTIN CT, TACOMA, 98408

COLLECTED TACOMA LLC, 1119 E 65TH ST, TACOMA, 98404

A&S PAWSITIVE PLAY HOUSE LLC, 4519 176TH ST E, TACOMA, 98446

KOMBI KEG TACOMA LLC, 1708 POINTE WOODWORTH DR NE, TACOMA, 98422

TROUVES HEALTH CARE CORPORATION, PO BOX 2171, TACOMA, 98401

YOURS TRULY LLC, 1712 6TH AVE, TACOMA, 98405

TACOMA NEUROLOGICAL ASSOCIATES, INC., P.S., 2201 S 19TH ST STE 205, TACOMA, 98405

INCLUSIVE IMAGINATION LLC, 6842 N 11TH ST, TACOMA, 98406

BATTLE, EVA, 3933 N 29TH ST, TACOMA, 98407

ANGELS GIVEN ADULT FAMILY HOME, LLC, 1007 102ND ST E, TACOMA, 98445

KASSIES PLLC, 6240 TACOMA MALL BLVD, TACOMA, 98409

ROCHA AND ROCHA LLC, 9425 YAKIMA AVE, TACOMA, 98444

NEW DAWN OVERFLOW AFH LLC, 7241 S MONROE ST, TACOMA, 98409

CLH CONSTRUCTION LLC, 4502 36TH ST NE, TACOMA, 98422

DIDKIVSKYI, VLADYSLAV, 2602 WESTRIDGE AVENUE WEST, TACOMA, 98466

PACKER, JEPHRY, 4608 141ST ST E, TACOMA, 98446

KUZA, LIUDMYLA, 168 NORPOINT WAY NE, TACOMA, 98422

THE LAW OFFICE OF JEREMY MORRIS PLLC, 2209 N 30TH ST, TACOMA, 98403

OCCHIO DESIGN, LLC, 6716 EAST SIDE DR NE, TACOMA, 98422

WENDY’S CLEAN INC, 909 N GRANT AVE, TACOMA, 98403

IRVIN, COURTNEY ELIZABETH, 101 138TH ST S, TACOMA, 98444

ELEMENTAL ROOTS, LLC, 708 BROADWAY, TACOMA, 98402

7 GATES SOLUTIONS, INC., 1142 BROADWAY, TACOMA, 98402

ANDRIIEVSKIY, DAVYD, 1717 E 58TH ST, TACOMA, 98404

BONE BURNER LLC, 8643 FAWCETT AVE, TACOMA, 98444

BROWN, RENEA, 4504 60TH STREET CT E, TACOMA, 98443

BACK OF THE CLASS LLC, 5402 SOUTH TACOMA WAY, TACOMA, 98409

ROBERTS, PAMELA, 3304 SAINT ANDREWS CT NE, TACOMA, 98422

MR. TATTOO AND PIERCING LLC, 8236 PACIFIC AVE, TACOMA, 98408

H&E GENERAL CONSTRUCTION, LLC, 4602 45TH AVE NE, TACOMA, 98422

UNIVERSAL WORK LLC, 3807 GAY RD E, TACOMA, 98443

RENEWABLEWORKS, LLC, PO BOX 2910, TACOMA, 98401

CARDIS, DAVID EDWARD V, 1001 73RD ST E, TACOMA, 98404

MAGGIE STANG COUNSELING & SPIRITUAL CARE PLLC, 611 N ANDERSON ST, TACOMA, 98406

PACIFIC NORTHWEST KAIZEN, PLLC, 1201 PACIFIC AVE, TACOMA, 98402

BEARCRAWL LOGISTICS, LLC, 4606 N CHEYENNE ST, TACOMA, 98407

CL STRATEGIC LLC, 2108 88TH ST E, TACOMA, 98445

CLOUD BOX 3 LLC, 4802 YAKIMA AVE, TACOMA, 98408

WASHINGTON, NAVEYAH S, 409 E 51ST ST, TACOMA, 98404

KORINETS, PAVLO, 6511 5TH ST NE, TACOMA, 98422

TREY’S COMPANIONSHIP LLC, PO BOX 5731, TACOMA, 98415

SANDY MULTISALES LLC, 6402 SOUTH TACOMA WAY, TACOMA, 98409

NEXTLAW, PLLC, 950 BROADWAY, TACOMA, 98402

RAY, JARED ALLEN, 3022 S 15TH ST, TACOMA, 98405

KRH RETAILERS, LLC, 3111 S PINE ST, TACOMA, 98409

PG3 ENTERPRISES INC, 4811 N VISSCHER ST, TACOMA, 98407

VANUARD GROUP LLC, 902 N GRANT AVE, TACOMA, 98403

WASH-UP JANITORIAL LLC, 1024 E 60TH ST, TACOMA, 98404

SERVANT LEADERHIP CORPORATION, 120 123RD STREET CT E, TACOMA, 98445

GUINN, COLLEEN ERIN, 3612 E G ST, TACOMA, 98404

COMFORT SPRINGS AFH LLC, 107 134TH ST E, TACOMA, 98445

JAKES PLACE LLC, 414 E 83RD ST, TACOMA, 98404

TALADAY NIGHTS LLC, 1102 A ST, TACOMA, 98402

MORRISON, KARRIE LYNN, 4111 N CHEYENNE ST, TACOMA, 98407

NORMS CARIBBEAN PIT LLC, 4611 S SHERIDAN AVE, TACOMA, 98408

BRAVO ZULU PROTECTION & SECURITY SERVICES LLC, 5501 S MULLEN ST, TACOMA, 98409

PACIFIC HEIGHTS ECOMMERCE LLC, 17404 44TH AVE E, TACOMA, 98446

SMITH’S INVESTMENTS INC, 2915 136TH STREET CT E, TACOMA, 98446

HERRMANN, STEVEN, 3615 N MADISON ST, TACOMA, 98407

ASHERZ QUALITY LLC, 2729 50TH AVE NE, TACOMA, 98422

HERO’S PAINTING LLC, 5618 A ST, TACOMA, 98408

WANDENAURA LLC, 5224 S M ST, TACOMA, 98408

E-MAN CONSTRUCTION, LLC, 909 WHEELER ST S, TACOMA, 98444

ROOD, TINA MARIE, 10023 108TH AVE SW, TACOMA, 98498

ONE UP INSIGHTS LLC, 3118 N 21ST ST, TACOMA, 98406

TACOMA GIFTED LLC, 427 E 51ST ST, TACOMA, 98404

PIPER PINE LLC, 1140 N CASCADE AVE, TACOMA, 98406

ALARIE SKY LLC, 11901 4TH AVE E, TACOMA, 98445

NEVIN, SOPHIE BIEST PERFORMANCE PROJECT (SOPHIE, 1210 TACOMA AVE S, TACOMA, 98402

GRIT CITY IMAGES LLC, 818 S 11TH ST, TACOMA, 98405

EVERGREEN LUXURY FLOORS LLC, 7022 S 12TH ST, TACOMA, 98465

TARANENKO CONSTRUCTION LLC, 5601 N 37TH ST, TACOMA, 98407

COPALA DRYWALL INC, 7048 S PUGET SOUND AVE, TACOMA, 98409

SELLERS, AMBER MARIE, 5610 S K ST, TACOMA, 98408

SPRIGGS INFORMATION MANAGEMENT SYSTEMS INC, 1610 N 9TH ST, TACOMA, 98403

MODERN VENOM LLC, 10640 11TH AVENUE CT S, TACOMA, 98444

BOBAHOLIC CAFE, LLC, 17317 24TH AVENUE CT E, TACOMA, 98445

MOUNT SOLAR LLC, 4821 HYADA BLVD NE, TACOMA, 98422

GO WEST CONSULTANTS, LLC, 3616 N UNION AVE, TACOMA, 98407

FAIRLANE SERVICES LLC, 1102 A ST, TACOMA, 98401

PIERCE, KAITLIN, PO BOX 64472, TACOMA, 98464

COLEGROVE-MARTINEZ, LEONA, 4606 N WATERVIEW ST, TACOMA, 98407

C3 COMMUNICATIONS LLC, 5521 FRANCES AVE NE, TACOMA, 98422

SOUTH SOUND TEMPORARY FENCING SOLUTIONS LLC, 2661 N PEARL ST, TACOMA, 98407

PIETRYKA, SHANNAN M, 3542 N SHIRLEY ST, TACOMA, 98407

GCS / VERSAR JV, PO BOX 11067, TACOMA, 98411

DACQUEL, RHYMEL ANTHONY, 2112 148TH ST E, TACOMA, 98445

BASIL, D’ARCY SEQUOYAH MR, 1809 E 31ST ST, TACOMA, 98404

WILSON, DENNIS, 1723 S 95TH ST, TACOMA, 98444

DG AUTO SALES, LLC, 11201 A ST S, TACOMA, 98444

MERCER, SIMONE, 5614 NORPOINT WAY NE, TACOMA, 98422

QUEENLICIOUS, LLC, 6452 19TH ST W, TACOMA, 98466

SONKO, JESSICA S, 9402 S PARK AVE, TACOMA, 98444

OVERKILL LOUNGE LLC, 2520 S 12TH ST, TACOMA, 98405

MENDIETA ANTUNEZ, PETRA, 8419 S THOMPSON AVE, TACOMA, 98444

TALO, ALAIMALO, 1010 S 8TH ST, TACOMA, 98405

DIPPED & D’VINE LLC, 10605 ADDISON ST SW, TACOMA, 98499

RUE MANSON LLC, 13219 B ST E, TACOMA, 98445

WAGES, VANESSA ANN, 7201 S WARNER ST, TACOMA, 98409

BLACK GOLD PAVING LLC, 1522 S 54TH ST, TACOMA, 98408

KETT, HANNAH, 4515 N 9TH ST, TACOMA, 98406

LEGAL DASH, LLC, PO BOX 11381, TACOMA, 98411

TROUVES HEALTH CARE COLLEGE, LLC, PO BOX 2171, TACOMA, 98401

LING’S LUXURY AUTO LLC, 401 BROADWAY, TACOMA, 98402

CHUBAI CONSTRUCTION CO LLC, 5339 STONEGATE AVE NE, TACOMA, 98422

WEKELL-PULLIAM, JANE, 612 N OAKES ST, TACOMA, 98406

WHOLEMIND WELLNESS, PLLC, 748 MARKET ST, TACOMA, 98402

WATTNEM, CATHY, 1128 129TH ST E, TACOMA, 98445

VALADEZ, DUSTIN, 5607 41ST AVE E, TACOMA, 98443

HARRISON INSURANCE LLC, 2506 156TH STREET CT E, TACOMA, 98445

INIT 2 WINIT CONSTRUCTION LLC, 1010 LAFAYETTE ST S, TACOMA, 98444

W4D LLC, 10925 25TH AVE E, TACOMA, 98445

TECHNICA AUTOMATICA INC., 2522 N PROCTOR ST, TACOMA, 98406

YELLOW DONUT STUDIO LLC, 1705 DOCK ST, TACOMA, 98402

NORTHWEST HISTORIC, LLC, 1221 N FIFE ST, TACOMA, 98406

MICHON HEBERT PHOTOGRAPHY LLC, 15604 40TH AVE E, TACOMA, 98446

NORTHWEST EPOXY & COATING SOLUTIONS LLC, 5521 BROWNS POINT BLVD, TACOMA, 98422

RAFAEL POMBO EARLY LEARNING CENTER LLC, 2356 S AINSWORTH AVE, TACOMA, 98405

D&D CUSTOM UPHOLSTERY LLC, 2012 112TH ST E, TACOMA, 98445

GRAVES TATTOOER INC, 5443 DAHL DR, TACOMA, 98406

PHENOMENAL YOU PSYCHIATRY & COACHING PLLC, 748 MARKET ST, TACOMA, 98402

PARKINSON, LEE ANN, 1515 DOCK ST, TACOMA, 98402

GLENN, THOMAS WILLIAM, 723 N I ST, TACOMA, 98403

MCKINLEY HILL BUSINESS ASSOCIATION, 3514 MCKINLEY AVE, TACOMA, 98404

MACS CUSHMAN CABIN, LLC, 105 112TH ST S, TACOMA, 98444

TOPLINE GROUP LLC, 6409 S HUSON ST, TACOMA, 98409

PDK CORPORATION, 5752 OVERLOOK AVE NE, TACOMA, 98422

BELTRAN, SERGIO ANTONIO, 1702 N FIFE ST, TACOMA, 98406

KONA PARTNER, LLC, 3801 N 27TH ST, TACOMA, 98407

PARKLAND ADULT FAMILY HOME LLC, 6026 S WAPATO LAKE DR, TACOMA, 98408

LIFESTYLE NUTRITION LLC, 5212 147TH STREET CT E, TACOMA, 98446

BURKE, RASHA A, 720 N MASON AVE, TACOMA, 98406

RAT CO LLC, 1124 E 44TH ST, TACOMA, 98404

E. ESPRESSO LLC, 5205 CLARKSTON ST, TACOMA, 98404

GOOD LUCK SHOP LLC, 3918 N 30TH ST, TACOMA, 98407

GRATEFUL HEARTS CARE HOME II LLC, 1201 132ND ST S, TACOMA, 98444

YVES SAINT ALDREAN LLC, 18138 38TH AVENUE CT E, TACOMA, 98446

LYNCH, JILL, 15 N E ST, TACOMA, 98403

SOUTH BELL, LLC, PO BOX 519, TACOMA, 98401

EVERGREENSIDE HEALTHCARE STAFFING, LLC, 3718 78TH AVENUE CT W, UNIVERSITY PLACE, 98466

CHAMBERS BAY HOME LLC, 5809 48TH ST W, UNIVERSITY PLACE, 98467

FORME FITNESS LLC, 4915 97TH AVENUE CT W, UNIVERSITY PLACE, 98467

TOOTLE, MICHAEL JEROME, 2525 87TH AVE W, UNIVERSITY PLACE, 98466

MINDSET TACOMA LLC, 4240 MEMORY LN W, UNIVERSITY PLACE, 98466

MOORE RENTALS, LLC, PO BOX 65892, UNIVERSITY PLACE, 98464

BRIAN BRONK LLC, 7622 53RD STREET CT W, UNIVERSITY PLACE, 98467

THOR’S HAMMER LLC, 3411 BRIDGEPORT WAY W, UNIVERSITY PLACE, 98466

ANNA KAUL DESIGN LLC, 7327 58TH STREET CT W, UNIVERSITY PLACE, 98467

ZION FOUNDATION AFH LLC, 7819 48TH STREET CT W, UNIVERSITY PLACE, 98467

STREET MISSION MINISTRY, 5702 80TH AVENUE CT W, UNIVERSITY PLACE, 98467

ON CALL JUNK REMOVAL LLC, 5350 ORCHARD ST W, UNIVERSITY PLACE, 98467

CUMMINGS ELECTRIC INC., 6824 19TH ST W, UNIVERSITY PLACE, 98466

NW DECKS AND FENCES LLC, 2005 BRIDGEPORT WAY W, UNIVERSITY PLACE, 98466

SLOCUM, ELIZABETH, 8203 42ND STREET CT W, UNIVERSITY PLACE, 98466

LAY3R1, LLC, 3800 BRIDGEPORT WAY W, UNIVERSITY PLACE, 98466

FRITTS, BRITTANY GENEVIEVE, 4108 BEECHWOOD DR W, UNIVERSITY PLACE, 98466

HOPENYOU THERAPY & WELLNESS, PLLC, PO BOX 64596, UNIVERSITY PLACE, 98464

STEVENS, NORLIN HENRY JR, 3307 HEATHER PL W, UNIVERSITY PLACE, 98466

HAPPY PACK TRAINING ACADEMY LLC, 2901 SOUNDVIEW DR W, UNIVERSITY PLACE, 98466

THE PROFITS BAND LLC, 3407 71ST AVENUE CT W, UNIVERSITY PLACE, 98466

FORD, LEAH E, 6704 47TH STREET CT W, UNIVERSITY PLACE, 98466

PETERSON, RUSSELL RODNEY, 6922 44TH ST W, UNIVERSITY PLACE, 98466

WE DO INSTRUCTION LLC, 8815 PARK RIDGE DR W, UNIVERSITY PLACE, 98467

PYUREST INC., 9814 58TH STREET CT W, UNIVERSITY PLACE, 98467

STEVENSON, PLLC, 1916 87TH AVE W, UNIVERSITY PLACE, 98466

ANDREWS, BIANCA A, 3800A BRIDGEPORT WAY W, UNIVERSITY PLACE, 98466

PEARCE, RODNEY BRIAN, 8707 36TH ST W, UNIVERSITY PLACE, 98466

REIER PROPERTIES LLC, 6124 ALAMEDA AVE W, UNIVERSITY PLACE, 98467

RAINBOW SHARK BABY T-REX LLC, 15613 OLSON DR NW, VAUGHN, 98394

DREAM MAKER CRAFT LLC, PO BOX 729, WAUNA, 98395

ALL SEASON PAINTING LLC, PO BOX 33, WILKESON, 98396

SOUL DOT COLLECTIVE LLC, PO BOX 86, WILKESON, 98396

L H FRENCH CO, PO BOX 268, WILKESON, 98396

Thurston County

DDM AFH LLC, 6011 60TH LOOP SE, LACEY, 98513

EVERBLUE SOLUTIONS INC, 4850 41ST LN SE, LACEY, 98503

FERMO, RACHEL, 4656 COLLEEN ST SE, LACEY, 98503

HARVEY, SHAQUEENA, 8947 CORONA ST NE, LACEY, 98516

PREMIER PROPERTIES OF LACEY L.L.C., 4240 BOGEY DR NE, LACEY, 98516

HOMEFRONT PARTNERS, LLC, 4644 ROSA CT SE, LACEY, 98503

M&J AUTO REPAIR LLC, 3910 12TH AVE SE, LACEY, 98503

BREATHE AGAIN WELLNESS LLC, 677 WOODLAND SQUARE LOOP SE, LACEY, 98503

NUCASTLE PRO LLC, 8874 ELLSWORTH CT NE, LACEY, 98516

RICE, BRIGETTE ELIZABETH, 3936 LONG LAKE DR SE, LACEY, 98503

JODIE AFH LLC, 6004 W SARAZEN ST SE, LACEY, 98513

ISA BOOKKEEPING LLC, 8863 CORONA CT NE, LACEY, 98516

COURTNEY E. JOHNSON, PHD, PLLC, 1420 MARVIN RD NE, LACEY, 98516

SPEERBRECHER, DIANA L, 1310 STARLITE CT SE, LACEY, 98503

KOLE INVESTMENT LLC, 2213 ANGELA ST SE, LACEY, 98503

SERENITY COUNSELING, PNW, LLC, 3823 SANTIS LOOP SE, LACEY, 98503

NAPIER SABO LLC, 6909 STANFIELD RD SE, LACEY, 98503

ITS FUN ARTS LLC, PO BOX 5285, LACEY, 98509

DRIP DROP PLUMBING LLC, 7506 50TH AVE SE, LACEY, 98513

PARKS, MARY, 6825 AXIS ST SE, LACEY, 98513

CLELAND, CALEB JAMES, 3600 LANYARD DR NE, LACEY, 98516

TAG CONSTRUCTION LLC, 5549 WALLABY CT SE, LACEY, 98503

MATISONS, MASIT ASHLEY JUSTINE, 4517 23RD AVE SE, LACEY, 98503

CSSA OLYMPIC, 7419 HAWKS PRAIRIE RD NE, LACEY, 98516

REDACTED CONSULTING LLC, 6031 55TH CT SE, LACEY, 98513

EGLI HOBBS ELEVATOR CONSULTING, LLC, 4738 PLOVER ST NE, LACEY, 98516

GASTELUM, JOSUE, 6507 VIRGINIA ST SE, LACEY, 98513

NQ CONSTRUCTION LLC, 5604 VINCENT CT SE, LACEY, 98513

SPRINGS MEDICAL SOLUTION, 1420 NOBLE FIRS CT SE, LACEY, 98503

EAGLE ONE MAINTENANCE SERVICES LLC, 720 SLEATER KINNEY RD SE, LACEY, 98503

EQUITY ACCESS SOLUTIONS, LLC, 5831 LACEY BLVD SE, LACEY, 98503

SCHOFIELD, MELISSA ANN, 6231 MARTIN WAY E, LACEY, 98516

L&R PAINTING LLC, 4716 BLUEBERRY CT SE, LACEY, 98503

EMM FLORAL LLC, 601 RAYLA ST SE, LACEY, 98513

SO PRO ENTERTAINMENT, LLC, 2735 FIDDLEBACK ST NE, LACEY, 98516

BRIGHTER SIDE CLEANING LLC, 4321 CLEARWATER LOOP SE, LACEY, 98503

TLK SERVICES LLP, 720 SLEATER KINNEY RD SE, LACEY, 98503

CONLEY, BENJAMIN, 2138 MAYES RD SE, LACEY, 98503

KIMBERLY GEIL PHOTOGRAPHY, LLC, 4200 KAPALEA WAY SE, LACEY, 98503

NASTANSKY POLYGRAPH SERVICES LLC, 2335 MAYES RD SE, LACEY, 98503

QUALITY DRYWALL AND PAINTING LLC, 720 SLEATER KINNEY RD SE, LACEY, 98503

FERRARI, MICHAEL, 4307 ABIGAIL DR NE, LACEY, 98516

AVELAR, EDILBERTO, 5639 IPSUT CT SE, LACEY, 98503

WASHINGTON STATE SCHOOL RETIREES ASSOCIATION, PO BOX 5127, LACEY, 98509

DEACON, DOMINIC JAMES, 7640 3RD WAY SE, LACEY, 98503

MAZ II ADULT FAMILY HOME LLC, 6612 5TH WAY SE, LACEY, 98503

GILL, MATTHEW ALAN, 4403 CLEARWATER DR SE, LACEY, 98503

MAXIM TAX AND BUSINESS SERVICES LLC, 4419 LANGLEY PL NE, LACEY, 98516

JACKSON, TROY, PO BOX 3215, LACEY, 98509

CHARGEHUB DYNAMICS, LLC, 4247 BOGEY DR NE, LACEY, 98516

RWL COURT REPORTING LLC, 8348 WOODGROVE CT SE, LACEY, 98513

F&C CEDAR SHINGLES LLLP, 720 SLEATER KINNEY RD SE, LACEY, 98503

COTTON GUARDIANSHIP SERVICES LLC, 700 SLEATER KINNEY RD SE, LACEY, 98503

OLYMPIC MOBILE HOME PARK LLC, 1007 CARDIGAN LOOP NW, OLYMPIA, 98502

HAGELBERG, ALISHA, 1207 5TH AVE SW, OLYMPIA, 98502

ASIAN ICE LLC, 8946 COOS DR SE, OLYMPIA, 98513

MULTICULTURAL SERVICE CENTER OF SOUTH SOUND, 1101 EASTSIDE ST SE, OLYMPIA, 98501

COUTO HEALTH INSURANCE, LLC, 9823 HART RD SE, OLYMPIA, 98501

VASAVADA, JASMINE, 1724 BIGELOW AVE NE, OLYMPIA, 98506

CRAFTSMAN DRYWALL LLC, 445 CHAMBERS ST NE, OLYMPIA, 98506

KAYDEE CUSTOM CRAFTS LLC, PO BOX 40234, OLYMPIA, 98504

TAG HARDWARE USA, INC., 711 CAPITOL WAY S, OLYMPIA, 98501

KING, LAUREN N, 7210 10TH AVE NE, OLYMPIA, 98516

SAMPSON, AARON DOUGLAS, 6305 RICH RD SE, OLYMPIA, 98501

ODEN NUTRITION LLC, 3545 17TH WAY SE, OLYMPIA, 98501

NOEL MANAGEMENT GROUP LLC, 2525 KEMPTON ST SE, OLYMPIA, 98501

S2 INNOVATIVE SOLUTIONS LLC, 4208 87TH AVE SE, OLYMPIA, 98501

GJURASIC, CONNOR, 7118 BUDD ST NW, OLYMPIA, 98502

SAMOTHRACE L.L.C., 4031 GREEN COVE ST NW, OLYMPIA, 98502

FOREST CEMETERY ASSOCIATION, 5521 VERNA ST SE, OLYMPIA, 98513

SERRANO, RANELE LYN, 2217 COOPER CREST PL NW, OLYMPIA, 98502

BEJARANO, JACQUELINE BEABELLE, 930 GREGORY WAY SE, OLYMPIA, 98513

MATCO-G’S TOOLS LLC, 1302 WOODGLEN ST NE, OLYMPIA, 98516

OVT TECH LLC, 400 COOPER POINT RD SW, OLYMPIA, 98502

KOSMO CHI PS, 1942 STATE AVE NE, OLYMPIA, 98506

KINGS PROPERTY MAINTENANCE LLC, 8628 ISLAND VIEW DR NE, OLYMPIA, 98506

SPENCER LAKE, LLC, 3511 BUCKINGHAM CT SE, OLYMPIA, 98501

ROSE, NICOLE, 1012 EASTSIDE ST NE, OLYMPIA, 98506

HAPPY PROPERTIES LLC, 3128 SLEATER KINNEY RD NE, OLYMPIA, 98506

E&S CARE SERVICES LLC, 2930 LOHMAN CT SE, OLYMPIA, 98501

JACOBS, SHARLON BREHMEYER, 3040 LANGRIDGE LOOP NW, OLYMPIA, 98502

SADENWATER, NICOLE, 913 LILLY RD NE, OLYMPIA, 98506

MEC GROUP, LLC, 1213 DEERBRUSH DR SE, OLYMPIA, 98513

SHIFRA, LLC, PO BOX 1368, OLYMPIA, 98507

WILSONAUTHOR, LLC, PO BOX 11538, OLYMPIA, 98508

RUSHFORD, JANE E, 1515 PHEASANT LN NW, OLYMPIA, 98502

OLSON, BARRY, 5944 CAPITOL FOREST DR SW, OLYMPIA, 98512

HEMPSTEAD, RYDER, 7404 TSUGA CT SW, OLYMPIA, 98512

KILOWATT DIAGNOSTIC TESTING & CONSTRUCTION LLC, 803 NICHOLAS LN SE, OLYMPIA, 98513

GAMETIME CONCESSIONS LLC, 7524 LITTLEROCK RD SW, OLYMPIA, 98512

LAMBERT, JONATHAN RAY, 5446 BLACK LAKE BLVD SW, OLYMPIA, 98512

2841 MAGS LLC, PO BOX 1368, OLYMPIA, 98507

ARNESON, ARTHUR SEVER MR., 3208 REJOICE WAY SE, OLYMPIA, 98501

FULL BLOOM COUNSELING PLLC, 900 JEFFERSON ST SE, OLYMPIA, 98507

VEGA, VALENTINE, 409 PEREGRINE DR SE, OLYMPIA, 98513

GRAHAM ELECTRICAL SERVICES, LLC, 2222 TRAIL VIEW ST NE, OLYMPIA, 98506

HAPPY EARTH BABY LLC, 8000 114TH LN SW, OLYMPIA, 98512

GOULD ANESTHESIA PLLC, 2511 COLUMBIA ST SW, OLYMPIA, 98501

RMHP LLC, PO BOX 1036, OLYMPIA, 98507

HOVANCSEK, ALYSSA M, 5528 12TH AVE SW, OLYMPIA, 98512

SMASHED HALA BURGER LLC, 4341 20TH LN NE, OLYMPIA, 98516

GREEN, JOHN, 410 5TH AVE SW, OLYMPIA, 98501

BURCHFIELD HESTER, CYRUS, 7604 MAZAMA ST SW, OLYMPIA, 98512

THE PRIVATE SECTOR GROUP LLC, 4039 MARTIN WAY E, OLYMPIA, 98506

YELM SUBS LLC, PO BOX 12536, OLYMPIA, 98508

TURNER, SOPHIE CHARITY EVE, 1116 MCCORMICK ST NE, OLYMPIA, 98506

SMITH, TIMOTHY, 1524 MAPLERIDGE DR NE, OLYMPIA, 98506

LEXPLURIS LLC, 6847A 47TH LN SE, OLYMPIA, 98513

MANE VISION HAIR CO. LLC, 7081 AXIS ST SE, OLYMPIA, 98513

GALLERIA NAILS AND SPA, LLC, PO BOX 7361, OLYMPIA, 98507

EL REY BURRO LLC, PO BOX 5737, OLYMPIA, 98509

BLAKES ART AND ENGRAVING LLC, 1310 NEIL ST NE, OLYMPIA, 98516

VARIETAL CARPENTRY LTD, 1503 SAN FRANCISCO AVE NE, OLYMPIA, 98506

GOLD IWAMOTO WALKER PRODUCTIONS LLC, 120 STATE AVE NE, OLYMPIA, 98501

LAMINDAS LLC, 3629 81ST AVE SW, OLYMPIA, 98512

HELLMAN, REBECCA GAYE, 1615 ROSS CIR SE, OLYMPIA, 98501

GIVING GOOD SOLUTIONS LLC, 1311 CLOVER LOOP SE, OLYMPIA, 98513

EVERGREEN NURSE CONSULTANTS PLLC, 6644 ARNESEN LN SW, OLYMPIA, 98512

RALLY FORGED LLC, 3821 RAVINE LN SE, OLYMPIA, 98513

LINK CONTRACTORS LLC, 2523 LINK CT SW, OLYMPIA, 98512

DAILY REMEDY COFFEE LLC, 3841 MARI LN SE, OLYMPIA, 98513

WAXWING COUNSELING, LLC, PO BOX 11442, OLYMPIA, 98508

LAUER, BUFFY MARIE, 719 4TH AVE E, OLYMPIA, 98506

THE MYSTIC GAMES AND TEA LLC, 211 4TH AVE E, OLYMPIA, 98501

SOM, VISAKHA, 3309 MERCURY CIR SE, OLYMPIA, 98501

1NGO2007 LLC, 5021 COPPERMILL CT NE, OLYMPIA, 98516

FIELD DAY CLEANING SERVICES, 2816 LANGRIDGE LOOP NW, OLYMPIA, 98502

JIMENEZ, HERIBERTO, 1421 PINE AVE NE, OLYMPIA, 98506

EL CAMINO COFFEE LLC, 8148 RICH RD SE, OLYMPIA, 98501

EATON, JAX, 6500 INDIANA ST SE, OLYMPIA, 98513

MORGAN, TONI LYNN, 7922 DIAGONAL RD SE, OLYMPIA, 98501

STEELE CAPITAL MANAGEMENT LLC, PO BOX 4202, OLYMPIA, 98501

PROVISION CONSTRUCT LLC, 1513 FARWELL CT NW, OLYMPIA, 98502

RELIABLE CONNECTIONS LLC, 1318 CLOVER LOOP SE, OLYMPIA, 98513

TABLETOP GAME ALLIANCE OF WASHINGTON STATE, 207 4TH AVE E, OLYMPIA, 98501

OLYMPIA CUMBIA, LLC, 3520 BOULEVARD RD SE, OLYMPIA, 98501

PMC RESOURCES, LLC, 9616 JOHNSON POINT LOOP NE, OLYMPIA, 98516

KOBAYASHI, BRITTANY TSUNEKO, 1600 KEMPTON ST SE, OLYMPIA, 98501

PRATT, CATHERINE D, 7507 NORMANDY ST SE, OLYMPIA, 98501

RANDAZZO, RENEE KAREN, 422 DIVISION ST NW, OLYMPIA, 98502

NTT INC, 2008 STATE AVE NE, OLYMPIA, 98506

A WORD IN SEASON PUBLICATIONS, LLC, 4701 7TH AVE SW, OLYMPIA, 98502

AX&BROOM ODDITIES LLC, 12923 MARKSMAN ST SW, OLYMPIA, 98512

OLYMPIA HEALTH INC, 1806 15TH AVE SW, OLYMPIA, 98502

PACIFIC NORTHWEST FIBER LLC, 732 OLD PACIFIC HWY SE, OLYMPIA, 98513

KNIESTEDT, JOSEPH, 813 CUSHING ST SW, OLYMPIA, 98502

MC REAL ESTATE HOLDINGS LLC, 1213 DEERBRUSH DR SE, OLYMPIA, 98513

KADEN SULLIVAN, PLLC, 2704 BETHEL ST NE, OLYMPIA, 98506

PRO FLEET LLC, 2011 MEIXNER ST NE, OLYMPIA, 98506

ADC LTD NM, 711 CAPITOL WAY S, OLYMPIA, 98501

SEA AND MOON HEALING LLC, 3705 ROYAL ST SE, OLYMPIA, 98501

CLARK, WARREN R, 2042 SUMMIT LAKE SHORE RD NW, OLYMPIA, 98502

TUDO PARTNERS LLC, 3207 WILDERNESS DR SE, OLYMPIA, 98501

BINNS, HEATHER ELIZABETH, 622 SAWYER ST SE, OLYMPIA, 98501

CARE FROM THE HEART (ADULT FAMILY HOME) LLC, 5615 SHORT CT SE, OLYMPIA, 98513

PACIFIC NORTHWEST CHILDCARE, INC, 10315 MULLEN RD SE, OLYMPIA, 98513

TRAN PHO CAPITOL MARKET LLC, 2419 HARRISON AVE NW, OLYMPIA, 98502

PARSONS, NATHAN WILLIAM, 11328 CASE EXTENSION RD SW, OLYMPIA, 98512

MZ CHEN PROPERTIES, LLC, 4015 BALSAM AVE NE, OLYMPIA, 98506

ARCHAIC GROWTH LLC, 3605 OVERHULSE RD NW, OLYMPIA, 98502

BRODSKY, JANET LICSW, 5446 S BAY TER NE, OLYMPIA, 98516

ZA, KE ED JR, 1243 SUMMIT LAKE SHORE RD NW, OLYMPIA, 98502

JUST CUZ CAFE LLC, 4915 65TH AVE NE, OLYMPIA, 98516

ROOTS WITHIN US LLC, PO BOX 257, OLYMPIA, 98507

ROCKLAND HEALTH GROUP PLLC, 3705 3RD AVE NW, OLYMPIA, 98502

TYF VENTURES LLC, 10900 KUHLMAN RD SE, OLYMPIA, 98513

PURSUING INTERNAL EVOLUTION LLC, 2412 4TH AVE E, OLYMPIA, 98506

OPEN SKY MASSAGE THERAPY PLLC, 1800 COOPER POINT RD SW, OLYMPIA, 98502

MAUER, MARK W, 3916 18TH AVE NE, OLYMPIA, 98506

BERG BROS EXCAVATION AND CONSTRUCTION LLC, 10728 RAMONA CT SW, OLYMPIA, 98512

THE BRIGHT SIDE GROUP LLC, 7544 58TH AVE NE, OLYMPIA, 98516

NORTHWEST TRIM CLINIC LLC, 403 BLACK HILLS LN SW, OLYMPIA, 98502

ANDRADE, JENNIFER R.S., 826 ROWLAND DR SE, OLYMPIA, 98513

TIDAL JOURNEYS LLC, 4332 31ST AVE NE, OLYMPIA, 98516

CORNELIA, IDA, 9325 RICH RD SE, OLYMPIA, 98501

NUKK LLC, 7818 MIRIMICHI DR NW, OLYMPIA, 98502

SHILOFARM, LLC, 3404 113TH AVE SW, OLYMPIA, 98512

PARSONS, TERESA MARIE, 7610 LITTLESTONE LN SW, OLYMPIA, 98512

BUILDING BREEZE SAILING LLC, 2221 CRAIG RD SE, OLYMPIA, 98501

KINGDOM REVIVAL CHURCH, 3724 ENSIGN RD NE, OLYMPIA, 98506

CRYSTAL AUDIO SOLUTIONS LLC, 9702 SUMMERFIELD CT SE, OLYMPIA, 98513

GLASER, PAULA, 1314 EVERGREEN PARK DR SW, OLYMPIA, 98502

CALLENDER FAMILY LLC, 1535 BELLERIVE WAY SE, OLYMPIA, 98501

MALAMA OHANA ADULT FAMILY HOME LLC, 3307 WIGGINS RD SE, OLYMPIA, 98501

DREAM IT SEE IT TRAVEL LLC, 10805 CASE RD SW, OLYMPIA, 98512

STEVENS, ELEANOR DECK, 3440 46TH AVE NE, OLYMPIA, 98506

ENRIQUEZ, SAMUEL TANCHOCO, 3520 7TH AVE SW, OLYMPIA, 98502

RIFFE, LAWRENCE MATTHEW, 1642 MILL DR SE, OLYMPIA, 98503

THE PNW STORE, LLC, 8435 15TH AVE SE, OLYMPIA, 98513

TOAL, PAM ANN, 3700 14TH AVE SE, OLYMPIA, 98501

NGUYEN, THAI C, 935 CUSHING CT NW, OLYMPIA, 98502

EMBER BLOSSOMS COUNSELING, PLLC, 7930 FAWN CT SW, OLYMPIA, 98512

J N S CONTRACTOR LLC, 2603 LILLY RD NE, OLYMPIA, 98506

KIM, SUNGHUI, 3125 41ST WAY SE, OLYMPIA, 98501

JOE BRIEN CONSTRUCTION LLC, 410 VOLESKY DR SE, RAINIER, 98576

ROYLE REFRIGERATION REPAIR LLC, 15114 VAIL CUT OFF RD SE, RAINIER, 98576

VISIONARY HOME CONSTRUCTION LLC, 12545 133RD AVE SE, RAINIER, 98576

LAMBERT, LISA ANN, 205 2ND ST SE, RAINIER, 98576

RAINIER HOMES & LAND LLC, PO BOX 532, RAINIER, 98576

BLACK HILLS SURVEYING LLC, 8525 178TH AVE SW, ROCHESTER, 98579

SUPPORT ROCHESTER SCHOOLS, PO BOX 32, ROCHESTER, 98579

LITTLE LUPINE FARM, 19305 JUTLAND ST SW, ROCHESTER, 98579

ARON, DOWELL, 17908 CAMUS DR SW, ROCHESTER, 98579

LEONARDINI, MARY E, 9200 APPLEGATE LOOP SW, ROCHESTER, 98579

EGAN, DAIN CAMERON, 6323 190TH LN SW, ROCHESTER, 98579

KAROLINE BERDIN-SANCHEZ & JOE HERNANDEZ, 4648 183RD AVE SW, ROCHESTER, 98579

HUNTSMAN, LESLEE A, 17342 MOON RD SW, ROCHESTER, 98579

FRALICK, CRISTINA M, 17930 ALBANY ST SW, ROCHESTER, 98579

RIVERSIDE DYNAMICS, 18624 LOGANBERRY ST SW, ROCHESTER, 98579

STARK DIFFERENCE LLC, 8143 191ST AVE SW, ROCHESTER, 98579

BRINKERHOFF EXCAVATION LLC, 19140 ROSEMARY ST SW, ROCHESTER, 98579

T-C RENTALS, LLC, 6119 201ST AVE SE, TENINO, 98589

LUCERO, STACY, 3240 WOLF RUN RD, TENINO, 98589

SANCHEZ SIERRA, ANGELICA, 12128 COLLINS ST SE, TENINO, 98589

CAJUN CHROME, LLC, PO BOX 492, TENINO, 98589

MCDUFF, MALEKA LOUVELL, 14716 MCINTOSH LN SE, TENINO, 98589

SOMOZA, SALVADOR, 225 156TH LN SE, TENINO, 98589

RICK’S HANDYMAN SERVICES L.L.C., 231 171ST AVE SE, TENINO, 98589

RED LEAF PRINTING LLC, PO BOX 1042, TENINO, 98589

NELSON, DAVID JACOB, 16933 KENT ST SE, TENINO, 98589

STILZ FISHER, KATHLEEN, PO BOX 1244, TENINO, 98589

R&M, 14830 VANTINE RD SE, TENINO, 98589

GIDDY-UP COFFEE CORRAL, PO BOX 599, TENINO, 98589

AW DRILL AND PUMP LLC, 262 OLYMPIA ST N, TENINO, 98589

LEILANI BLUE GARDENS LLC, 6535 LITTLEROCK RD SW, TUMWATER, 98512

MIKOVA, LLC, 421 N 3RD AVE SW, TUMWATER, 98512

DESCHUTES RIVER WELLNESS LLC, 111 TUMWATER BLVD SE, TUMWATER, 98501

FLIPP’N PNW LLC, 1824 52ND WAY SE, TUMWATER, 98501

MOLECULIN BIOTECH, INC., 300 DESCHUTES WAY SW, TUMWATER, 98501

LAKEPARK VILLA AFH LLC, 2950 HAMPTON DR SW, TUMWATER, 98512

SUNDIAL ADVOCACY LLC, 7636 GELDING CT SE, TUMWATER, 98501

OLYMPIA STUMP GRINDING LLC, PO BOX 14074, TUMWATER, 98511

CONEJO WELLNESS, L.L.C., 4834 RURAL RD SW, TUMWATER, 98512

PANDORAS HOBBIES LLC, 2819 TUSCANY LN SW, TUMWATER, 98512

CREATIVE CREATIONS 253, 7541 DESCHUTES RIDGE CT SE, TUMWATER, 98501

SHARKBATE LLC, 607 TARTAN DR SW, TUMWATER, 98501

ENCHANTED LOTUS BEAUTY, LLC, 6803 RIVERDALE DR SE, TUMWATER, 98501

EGER, RYAN ALLAN, 608 3RD AVE SW, TUMWATER, 98512

RAZOR REPAIRS, INC, 2450 MOTTMAN RD SW, TUMWATER, 98512

HADLEY, ALISON, 3106 HAMPTON DR SW, TUMWATER, 98512

BURK PAINTING LLC, 1600 SAPP RD SW, TUMWATER, 98512

505 UNION AVENUE LLC, 5020 JOPPA ST SW, TUMWATER, 98512

HOOKER, KARA, 1850 TROSPER RD SW, TUMWATER, 98512

O’BRIAN, DEVIN PATRICK, 123 N 7TH AVE SW, TUMWATER, 98512

PREVENTATIVE PLUMBING SOLUTIONS LLC, 16314 VANCIL CT SE, YELM, 98597

CHINOOKWINDSPHASE2, LLC, 1201 YELM AVE E, YELM, 98597

OLSON, KOREY MICHAEL, 1205 NW CRYSTAL CT, YELM, 98597

MAIN, KATHRINE, 302 WASHINGTON AVE SW, YELM, 98597

AETHELING INVESTMENTS LLC, 15733 YELM TERRA WAY SE, YELM, 98597

DRAGT, KAYLA, PO BOX 626, YELM, 98597

HOLMAN APPRAISALS INC, 14836 RAINIER VIEW DR SE, YELM, 98597

FRAMEWISE LLC, 11144 BALD HILL RD SE, YELM, 98597

IMPERIUM HOSTING LLC, 9918 DRAGT ST SE, YELM, 98597

BRENT, TAYLOR MITCHELL, 17515 OLD BARN RD SE, YELM, 98597

MORLOCK, JENISE, 14855 TERRA VIEW ST SE, YELM, 98597

JKV VENTURES LLC, PO BOX 2212, YELM, 98597

ESTATE OF PHILLIP A. THOMPSON, 14611 MOUNTAIN VISTA DR SE, YELM, 98597

YOU-NIQUE TRIAD COACHING, LLC, 15781 YELM TERRA WAY SE, YELM, 98597

VIDSHORTLY LLC, PO BOX 2316, YELM, 98597

GARCIA, CHRISTA A, 12725 MORRIS RD SE, YELM, 98597

BK PLUMBING LLC, PO BOX 1912, YELM, 98597

YELM BREWING COMPANY LLC, 8742 RATHBUN RD SE, YELM, 98597

South King County

SHADOW ROOFING LLC, 320 2ND AVE N, ALGONA, 98001

ROSALES LUCAS, LUIS MAURICIO, 944 14TH ST NE, AUBURN, 98002

SADASHIVA INC, 32208 116TH AVE SE, AUBURN, 98092

DISTINCTIVE LANDSCAPING LLC, 4248 A ST SE, AUBURN, 98002

BAJWA TRUCKING, LLC, 27630 44TH PL S, AUBURN, 98001

KUZMYCH, VOLODYMYR, 12902 SE 312TH ST, AUBURN, 98092

CAPITAL BOOKKEEPING SOLUTIONS LLC, 12282 SE 315TH PL, AUBURN, 98092

BUTENKO, NICOLAUS ANDREO, 12664 SE 306TH CT, AUBURN, 98092

DOUG KLEIN INSURANCE AND FINANCIAL SERVICES, INC, 4798 AUBURN WAY N, AUBURN, 98002

MARTIN, EVELYN MIKAYLA, 35227 34TH AVE S, AUBURN, 98001

MODERN TOUCH LLC, 12619 SE 317TH ST, AUBURN, 98092

NORTHWEST FINISHING LLC, 3411 C ST NE, AUBURN, 98002

VLT LLC, 134 21ST ST SE, AUBURN, 98002

HARRIS, ALYSSA DAWN, 33922 133RD AVE SE, AUBURN, 98092

UA FLOORING LLC, 11001 SE 318TH CT, AUBURN, 98092

GOTCHER TRUCKING INC, 114 D ST SE, AUBURN, 98002

JRC FLOORING LLC, 650 2ND ST NW, AUBURN, 98001

LIGHT PURPLE JANITORIAL LLC, 31634 117TH AVE SE, AUBURN, 98092

BEAR IN THE BURBS LLC, 1202 51ST ST NE, AUBURN, 98002

JACOBSON, JADIVAN, 11847 SE 319TH PL, AUBURN, 98092

RUSMYCH LLC, 1410 21ST ST SE, AUBURN, 98002

AR LOGISTICS INC, 29828 49TH LN S, AUBURN, 98001

BLUE SHEEP DESIGNS LLC, 15722 SE 323RD ST, AUBURN, 98092

SDPC INC, 30384 120TH AVE SE, AUBURN, 98092

7 KEY GROUP LLC, 29677 127TH PL SE, AUBURN, 98092

CALZADO GUANAJUATO LLC, 31600 126TH AVE SE, AUBURN, 98092

TRADE WAY LLC, 36073 57TH AVE S, AUBURN, 98001

ABC FLOORING LLC, 29740 130TH WAY SE, AUBURN, 98092

NORTHWEST ARTISAN TILE COMPANY LLC, 1108 4TH ST SE, AUBURN, 98002

SIMPLE SALE HOMEBUYERS LLC, 5416 S 362ND ST, AUBURN, 98001

JUNIOR E BARBER SALON LLC, PO BOX 1141, AUBURN, 98071

DIAZ VARGAS, GUILLERMINA, 33023 56TH AVE S, AUBURN, 98001

MIS PRIMEROS PASOS BILINGUAL DAYCARE LLC, 31021 44TH AVE S, AUBURN, 98001

T B LANDSCAPING INC, 705 28TH ST SE, AUBURN, 98002

OCHOA’S ENTERPRISES LLC, 5610 BENNETT AVE SE, AUBURN, 98092

PRETTY PRESS ON NAILS LLC, 36401 212TH WAY SE, AUBURN, 98092

IVAN’S TREE REMOVAL SERVICES LLC, 1312 30TH ST SE, AUBURN, 98002

DEM EXPRESS LLC, 3438 I ST NE, AUBURN, 98002

JONES, TAMMARIE, 202 13TH ST SE, AUBURN, 98002

AVB CONSTRUCTION LLC, 31508 113TH AVE SE, AUBURN, 98092

KBV CONSTRUCTION LLC, 1701 E MAIN ST, AUBURN, 98002

LAL, SHANTANU, 12496 SE 299TH PL, AUBURN, 98092

KOSHER BOTANICAL EXTRACTIONS LLC, 1814 I ST NE, AUBURN, 98002

EXIT 24 CONSTRUCTION COMPANY, 1531 14TH ST NW, AUBURN, 98001

EXODUS SAM TRUCKING LLC, 5638 S 295TH PL, AUBURN, 98001

ZACARIAS, EVERARDO, 35116 MILITARY RD S, AUBURN, 98001

STOKES, RACHEL M, 1925 F ST SE, AUBURN, 98002

PASICHNYK, MYKYTA, 1210 20TH CT SE, AUBURN, 98002

SIDINGDOM LLC, 2901 AUBURN WAY S, AUBURN, 98092

CRAFT TILE LLC, 36812 55TH AVE S, AUBURN, 98001

MATTRESS BUTLER INC, 11 3RD ST NW, AUBURN, 98071

GAMETIME PHO TAVERN LLC, 29225 34TH AVE S, AUBURN, 98001

SIERRA GENERAL CONTRACTORS LLC, 1235 29TH ST SE, AUBURN, 98002

AUTOHOUSE LLC, 31032 124TH AVE SE, AUBURN, 98092

KISLITSA, LARISA, 32835 56TH AVE S, AUBURN, 98001

THE AWESOME OPOSSUM LLC, 400 N ST NE, AUBURN, 98002

SHEVCHUK, ROMAN, 5109 S 364TH ST, AUBURN, 98001

TITLE LOAN USA LLC, 1202 A ST SE, AUBURN, 98002

COUNTRY OVEN BAKERY LLC, 17807 SE 346TH ST, AUBURN, 98092

COVINGTON CREEK NURSERY LLC, 29918 65TH AVE S, AUBURN, 98001

LIUBOMYR SEATTLE TILE LLC, 28836 37TH AVE S, AUBURN, 98001

NORTHWEST EXECUTIVE CONTRACTOR LLC, PO BOX 1153, AUBURN, 98071

L T D PAINTING AND MORE LLC, 38124 35TH WAY S, AUBURN, 98001

DIMENSION 3 LLC, 34650 166TH WAY SE, AUBURN, 98092

PAVLOVYCH, OLEH, 29841 113TH WAY SE, AUBURN, 98092

JEN’S BREAKFAST BURRITOS LLC, 1718 19TH DR NE, AUBURN, 98002

LAURA’S SERVICES LLC, 31412 54TH AVE S, AUBURN, 98001

I&O CARRION LLC, 12551 SE 295TH ST, AUBURN, 98092

NELSON ENTERPRISES, L.L.C., 114 D ST SE, AUBURN, 98002

DENZYL LLC, 2344 I ST NE, AUBURN, 98002

PAN, PHIN NEANG, 28825 41ST AVE S, AUBURN, 98001

MADDEN, JUSTIN, 3244 S STAR LAKE RD, AUBURN, 98001

METIS EDUCATION CONSULTING LLC, 34224 56TH AVE S, AUBURN, 98001

NEW ERA LANDSCAPE LLC, 31600 126TH AVE SE, AUBURN, 98092

SERHII CONSTRUCTION SERVICES LLC, 2545 M PL NE, AUBURN, 98002

DEL TORO ZAMORA TRUCKING LLC, 2304 A ST SE, AUBURN, 98002

GOTOWKA, MICHAEL ANTHONIE, 131 30TH ST NE, AUBURN, 98002

MG DRYWALL LLC, 505 27TH ST SE, AUBURN, 98002

YURII TIRES LLC, 33829 MILITARY RD S, AUBURN, 98001

LA COPA LOCA LLC, 4233 S 308TH ST, AUBURN, 98001

VNL MODERN CONSTRUCTION LLC, 1014 37TH ST SE, AUBURN, 98002

HAMA EXPRESS LLC, 6367 S 301ST ST, AUBURN, 98001

OHIO STREAM CLEANING LLC, 401 37TH ST SE, AUBURN, 98002

RCM SYSTEMS, LLC, 2118 A ST SE, AUBURN, 98002

NIMBLE LOGISTICS LLC, 1021 17TH ST NE, AUBURN, 98002

NW TILE WORKS PRO LLC, 3229 S 376TH ST, AUBURN, 98001

REBECCA JANE PHOTOGRAPHY INC, 5531 S 362ND PL, AUBURN, 98001

KIM, JIN, 32909 143RD CT SE, AUBURN, 98092

FAST WAY TRUCKING LLC, 12730 SE 302ND ST, AUBURN, 98092

BEERA TRANSPORT LLC, 2282 54TH ST SE, AUBURN, 98092

MALMASSARI CC PROPERTY LLC, 29918 65TH AVE S, AUBURN, 98001

SINGH, KULWINDER, 1242 51ST ST NE, AUBURN, 98002

PADROW-SILVA, BENJAMIN ELIHAH KOMALANI, 38007 31ST CT S, AUBURN, 98001

ALL CITY LANDSCAPE SOLUTIONS LLC, 37847 43RD AVE S, AUBURN, 98001

OLSEN, ALEXIS, 12902 SE 312TH ST, AUBURN, 98092

GARCIA, ARACELI, 802 45TH ST NE, AUBURN, 98002

FERIA, BEN, 3611 I ST NE, AUBURN, 98002

GRAYSTONE CONTRACTORS LLC, 230 AUBURN WAY S, AUBURN, 98002

POPKO, NIKOLAY, 4021 S 301ST PL, AUBURN, 98001

WELCOMECARINGHOMECHILDCARE, LLC, 1545 RIVERVIEW DR NE, AUBURN, 98002

HERWAYS LLC, 12902 SE 312TH ST, AUBURN, 98092

SKYE TRUCKING LLC, 4923 DIANA CT SE, AUBURN, 98092

STELMAKH, ANDRII, 13235 SE 299TH ST, AUBURN, 98092

CESAR’S PLACE, LLC, PO BOX 1894, AUBURN, 98071

FTG SERVICES, LLC, 30111 46TH AVE S, AUBURN, 98001

FRANCIS, KATELIN L, 717 A ST NE, AUBURN, 98002

ARPAN CARE CENTER LLC, 30954 133RD AVE SE, AUBURN, 98092

PAZ PAINTING & FINE FINISHES LLC, 3109 16TH ST SE, AUBURN, 98092

DELICATESSE FRENCH PASTRY INC, 401 37TH ST SE, AUBURN, 98002

MSR LOGISTICS LLC, 1439 W VALLEY HWY N, AUBURN, 98001

DREAM CARPENTRY LLP, 512 7TH ST NE, AUBURN, 98002

JORDYN PRINCE YOGA LLC, 25625 SE OLYMPIC LN, BLACK DIAMOND, 98010

ELEPHANT BUILDERS LLC, 22870 SE FIR ST, BLACK DIAMOND, 98010

IVS CONSTRUCTION LLC, 23411 SE 289TH ST, BLACK DIAMOND, 98010

OLSON, LUKE BARRETT, 25716 LAWSON ST, BLACK DIAMOND, 98010

ELECTRIC TRANSPORTATION SOLUTIONS LLC, 32675 MADRONA AVE SE, BLACK DIAMOND, 98010

K AND H DESIGNS LLC, 33072 EAGLE PEAK LN, BLACK DIAMOND, 98010

KATRINA PLANS LLC, 32606 224TH PL SE, BLACK DIAMOND, 98010

JINA J REAL ESTATE, LLC, PO BOX 40, BLACK DIAMOND, 98010

BARNES CONSULTING LLC, 9119 NE 179TH PL, BOTHELL, 98011

172ND PL BOTHELL LLC, 12120 NE 172ND PL, BOTHELL, 98011

THEPARTNERIQ LLLP, 10023 NE 202ND ST, BOTHELL, 98011

SAILING ADVENTURES NORTHWEST, LLC, 17300 91ST AVE NE, BOTHELL, 98011

QSTONE LLC, PO BOX 1169, BOTHELL, 98041

7 SEVEN AGENCY LLC, 18711 129TH CT NE, BOTHELL, 98011

WSA TRANSPORT, LLC, 9615 NE 195TH CIR, BOTHELL, 98011

MEDELLE TECHNICAL SERVICES LLC, 18333 BOTHELL WAY NE, BOTHELL, 98011

LEINGANG CONSULTING LLC, 11157 NE 160TH PL, BOTHELL, 98011

BUNNYHOME LLC, 9710 MAIN ST, BOTHELL, 98011

GENESIS LANDSCAPING AND MAINTENANCE LLC, PO BOX 1733, BOTHELL, 98041

REDBLOOM ROASTERS LLC, 16114 121ST AVE NE, BOTHELL, 98011

LETTUCE & THE DOGS LLC, 15211 110TH PL NE, BOTHELL, 98011

LJ OF KIRKLAND LLC, 18700 120TH AVE NE, BOTHELL, 98011

KLX2 MANAGEMENT 001 LLC, 19062 86TH AVE NE, BOTHELL, 98011

D THOMAS ENTERPRISES LLC, 15730 116TH AVE NE, BOTHELL, 98011

ANNA BABCOCK COUNSELING PLLC, PO BOX 1624, BOTHELL, 98041

CHIP THE CORNER LLC, PO BOX 412, BOTHELL, 98041

ALCORTA, KERRY T, 14815 108TH PL NE, BOTHELL, 98011

ONS GLOBAL CAPITAL LLC, 15761 111TH AVE NE, BOTHELL, 98011

RENNSOLL MOTORSPORTS, LLC, 12122 NE 171ST PL, BOTHELL, 98011

SIMRANVEER RENTAL L.L.C., 17206 94TH PL NE, BOTHELL, 98011

QBALL LLC, PO BOX 1169, BOTHELL, 98041

FOR THE KIDSS LLC, 17120 109TH PL NE, BOTHELL, 98011

NW PACIFIC MEDICAL PLLC, 17120 94TH PL NE, BOTHELL, 98011

7STONE LLC, PO BOX 1169, BOTHELL, 98041

SMILEY, JERMAINE LYLE, 12916 6TH AVE S, BURIEN, 98168

RESTORE SOILS, LLC, 650 S 176TH ST, BURIEN, 98148

BARTON, ERICA LYNN, 212 SW 146TH ST, BURIEN, 98166

KNUDSON, CAMERON, 2001 SW 117TH PL, BURIEN, 98146

CAHILL, DEBRA ANN, 12312 MILITARY RD S, BURIEN, 98168

TIENDA Y SERVICIOS LA BOTANA LLC, 119 SW 153RD ST, BURIEN, 98166

SARTIN, MELANIE, 2636 SW 172ND ST, BURIEN, 98166

TOTAL CONTROL, INC., 215 SW 153RD ST, BURIEN, 98166

RED WAGON PUYALLUP ENTERPRISE LLC, 126 SW 148TH ST, BURIEN, 98166

RENACER JUNTOS PRESCHOOL LLC, 11627 3RD AVE S, BURIEN, 98168

SEA SAINT HEALING, LLC, 1929 SW 116TH ST, BURIEN, 98146

EHK-TECH SOLUTIONS LLC, 12015 8TH AVE SW, BURIEN, 98146

HELZER, JENNIFER LYNN, 15100 6TH AVE SW, BURIEN, 98166

LEVEL ACCOUNTING GROUP LLC, 1309 SW 158TH ST, BURIEN, 98166

4CORNERS CONSTRUCTION LLC, 15914 3RD PL SW, BURIEN, 98166

DEWEY’S AUTO & TRANS REPAIR INC, 13223 2ND AVE S, BURIEN, 98168

CENTENARIO MEXICAN RESTAURANT, LLC, 13202 3RD AVE S, BURIEN, 98168

VOLYA THERAPY PLLC, 158 SW 148TH ST, BURIEN, 98166

ALL IN ONE CRAFTSMAN LLC, 12225 SHOREWOOD DR SW, BURIEN, 98146

GDPARK CONSULTING LLC, 15100 6TH AVE SW, BURIEN, 98166

PIZZA VITA FREMONT, LLC, 822 SW 152ND ST, BURIEN, 98166

ELEMENT I PAINTING LLC, 14211 8TH AVE S, BURIEN, 98168

LEARN-A-LOT BILINGUAL PRESCHOOL LLC, 339 S 183RD ST, BURIEN, 98148

NGUYEN, LAMMY, 15203 28TH AVE SW, BURIEN, 98166

HAI VU LLC, 13112 2ND AVE SW, BURIEN, 98146

TEAM SHAKIR LLC, 158 SW 148TH ST, BURIEN, 98166

DESIGN9, LLC, 126 SW 148TH ST, BURIEN, 98166

ADVENTUREVISION PRODUCTIONS LLC, 11915 26TH PL SW, BURIEN, 98146

TEE-TYE’S WATERSERVICE & PLUMBING REPAIR LLC, 303 S 187TH ST, BURIEN, 98148

MASTRANGELO, ALLISON, 14601 24TH AVE SW, BURIEN, 98166

J. SCOTT MOFFITT DDS PS, 15515 3RD AVE SW, BURIEN, 98166

IT’S ONLY THE WIND PUBLISHING LLC, PO BOX 48336, BURIEN, 98148

RAISIN D’ETRE SELECTIONS, CORP., 12915 1ST AVE SW, BURIEN, 98146

TORRES AVITIA, DANIEL, 1130 SW 139TH ST, BURIEN, 98166

FORMOSA INTERNATIONAL LLC, 313 SW 136TH ST, BURIEN, 98166

CLICKSHOP LLC, 13450 1ST AVE S, BURIEN, 98168

MAOS LLC, 227 SW 152ND ST, BURIEN, 98166

W & C DIESEL MOBILE REPAIR LLC, 14039 8TH AVE S, BURIEN, 98168

B-TOWN TAX PLLC, 826 SW 152ND ST, BURIEN, 98166

SPACE B.A.R. WELLNESS LLC, 16221 21ST AVE SW, BURIEN, 98166

AUTHOR ALCHEMY LLC, 11804 28TH AVE SW, BURIEN, 98146

CONNOR LENZ, MSW, G.A.L., FAMILY LAW MEDIATION, EVALUATION AND CONSULTATION LLC, 126 SW 148TH ST, BURIEN, 98166

ORTIZ PAINT, LLC, 444 SW 122ND ST, BURIEN, 98146

KATE VU INC, 13112 2ND AVE SW, BURIEN, 98146

HOLY MOLY BAR, LLC, 16436 8TH AVE SW, BURIEN, 98166

JUAREZ, BIANCA G, 1131 SW 139TH ST, BURIEN, 98166

CMATTHEWR, LLC, 12448 14TH AVE S, BURIEN, 98168

NATIVE CREATION SEA LLC, 16032 15TH AVE SW, BURIEN, 98166

BOIANOVSKYI, RUSLAN, 1020 SW 146TH ST, BURIEN, 98166

ANAM CARA COUNSELING, PLLC, 1227 S 136TH ST, BURIEN, 98168

A NAVIGATION SOLUTION LLC, 31625 NE 106TH ST, CARNATION, 98014

TUKWILA 12535 LLC, PO BOX 820, CARNATION, 98014

ARETE BUILDINGS LLC, PO BOX 786, CARNATION, 98014

VERY PSYLLIUM LLC, 32702 NE 52ND ST, CARNATION, 98014

SEVEN GOATS CONSTRUCTION LLC, 121 W GRIFFIN CREEK RD NE, CARNATION, 98014

THE POWER OF REACH LLC, 32327 SE 3RD ST, CARNATION, 98014

ROBT’S RIVERSIDE GRAVEL LLC, 1631 282ND AVE NE, CARNATION, 98014

STOVALL, ABIGAIL JOY, PO BOX 1245, CARNATION, 98014

TUKWILA 12529 LLC, PO BOX 820, CARNATION, 98014

RUBINO, JAMISON, PO BOX 865, CARNATION, 98014

COFFEE TOWN LLC, 8535 NE 26TH ST, CLYDE HILL, 98004

AA INTERNATIONAL HOLDING GROUP, LLC, 2221 94TH AVE NE, CLYDE HILL, 98004

DODDA CORPORATION, 2423 98TH AVE NE, CLYDE HILL, 98004

BLOSSOMING BOTANICALS LLC, 17522 SE 261ST ST, COVINGTON, 98042

MARTA CONSTRUCTION LLC, 26723 171ST PL SE, COVINGTON, 98042

GALAXY GLASS & WINDOW LLC, 16911 SE 260TH ST, COVINGTON, 98042

DINO’S LEVELED MATH SHEETS, LLC, 15931 SE 261ST CT, COVINGTON, 98042

KAJKA, ERIC F, 17568 SE 259TH PL, COVINGTON, 98042

HAMID, ABDID MOHAMMED, 18226 SE 244TH PL, COVINGTON, 98042

DREAM BIG PIZZA TWO LLC, 20236 SE 259TH PL, COVINGTON, 98042

HAPPY DAYCARE LLC, 16101 SE 260TH ST, COVINGTON, 98042

TKS CUSTOM SUPER MODZ LLC, 26616 156TH PL SE, COVINGTON, 98042

TODD, SARA KATHRYN, 19670 SE 259TH ST, COVINGTON, 98042

KUBAY, DASHA, PO BOX 9559, COVINGTON, 98042

BLOOMING SUNFLOWER DAYCARE LLC, 15611 SE 262ND PL, COVINGTON, 98042

MAHEDER CAFE LLC, 16431 SE 262ND PL, COVINGTON, 98042

ROADKING TRANSPORTATION LLC, 24406 183RD AVE SE, COVINGTON, 98042

MOSI-OA-TUNYA GEOTECHNICAL LLC, 24309 185TH LOOP SE, COVINGTON, 98042

LA BELLA STUDIO LLC, 20416 SE 261ST PL, COVINGTON, 98042

AHMED, MAHDI YUSUF, 24218 185TH LOOP SE, COVINGTON, 98042

SHECK, FARRAH A, 26041 167TH PL SE, COVINGTON, 98042

CASCADE FACILITY MANAGEMENT, LLC, 16030 SE 256TH PL, COVINGTON, 98042

REDING, STEVEN MICHEAL, 17712 SE 261ST ST, COVINGTON, 98042

V&O LOGISTICS LLC, 17110 SE 276TH ST, COVINGTON, 98042

PLATINUM PLATE LLC, 22303 MARINE VIEW DR S, DES MOINES, 98198

GOOD SAMARITAN SENIOR HOME LLC, 23249 17TH PL S, DES MOINES, 98198

ABDELLA, MOHAMMEDAMAN S, 2136 S 260TH ST, DES MOINES, 98198

HASSEN, MOHAMMED, 1806 S 243RD ST, DES MOINES, 98198

MAYA, EMILIO, 25833 18TH AVE S, DES MOINES, 98198

SEATTLE TOW LLC, 917 S 200TH ST, DES MOINES, 98198

SARONAWET LLC, 22418 30TH AVE S, DES MOINES, 98198

ON THE HIYU, LLC, 22014 7TH AVE S, DES MOINES, 98198

BODIKA TRANSPORTATION LLC, 2445 S 222ND ST, DES MOINES, 98198

DAVIES, DAVID SCOTT, 1811 S 232ND ST, DES MOINES, 98198

OPTIMIZE AUTO CARE, LLC, 24852 16TH AVE S, DES MOINES, 98198

SHIFERAW LLC, 21637 30TH AVE S, DES MOINES, 98198

GEBRAT, NEGUSE B, 24017 12TH AVE S, DES MOINES, 98198

AMAZON BEST SALES LLC, 22700 30TH AVE S, DES MOINES, 98198

ASEEB, BAHAA Q, 2741 S 242ND ST, DES MOINES, 98198

MODUS OPERANDI NOVUS, LLC, 22014 13TH AVE S, DES MOINES, 98198

POAB LLC, 22001 PACIFIC HWY S, DES MOINES, 98198

OMAR, HODAN, 24025 13TH AVE S, DES MOINES, 98198

MARABETTA, CLINTON JOSEPH, PO BOX 98723, DES MOINES, 98198

JONES, JOHN MATTHEW, PO BOX 98039, DES MOINES, 98198

HAILU, AMBAYE, 1833 S 250TH ST, DES MOINES, 98198

COSMIC CONSTRUCTION & DEMOLITION REMOVAL, LLC, 24121 17TH AVE S, DES MOINES, 98198

AMIN, ABDULAZIZ M, 21800 PACIFIC HWY S, DES MOINES, 98198

TENANT LLC, 22525 MARINE VIEW DR S, DES MOINES, 98198

GEBREHIWOT, ASGEDOM, 21637 30TH AVE S, DES MOINES, 98198

MUSA, SALAHADIN ARAGAW, 24720 21ST AVE S, DES MOINES, 98198

HUSSEIN, QADRA K, 3021 S 219TH ST, DES MOINES, 98198

BATAS CUTS LLC, 646 S 194TH ST, DES MOINES, 98148

YEBERE, MAHMUD, 21800 PACIFIC HWY S, DES MOINES, 98198

HOPEFUL AFH LLC, 23409 23RD PL S, DES MOINES, 98198

SAMIR, MUSTAPHA, 21800 PACIFIC HWY S, DES MOINES, 98198

JEAN, BEN-LEDAN, 2445 S 222ND ST, DES MOINES, 98198

AMERICAN SCENERY AVIATION SERVICE SEATTLE LLC, 28116 10TH AVE S, DES MOINES, 98198

4 SEASONS CLEANING LLC, 24054 26TH PL S, DES MOINES, 98198

TOWING AND RECOVERY CONSULTING LLC, PO BOX 98039, DES MOINES, 98198

SHAW, KINDLE COLETTE, 24037 MARINE VIEW DR S, DES MOINES, 98198

ASSEN, JEMAL, 24720 21ST AVE S, DES MOINES, 98198

NORTHWEST PLUMBING AND REPAIR LLC, 19605 5TH AVE S, DES MOINES, 98148

ALI, OUSMAN, 24720 21ST AVE S, DES MOINES, 98198

SHIRE DAYCARE LLC, 2034 S 233RD ST, DES MOINES, 98198

SURFACE, PLLC, 612 S 227TH ST, DES MOINES, 98198

FAISAL, IFRAH, 21607 30TH AVE S, DES MOINES, 98198

MILLS EQUIPMENT SERVICES LLC, 27717 NE 150TH ST, DUVALL, 98019

TREELINE FARMS, LLC, 19045 296TH PL NE, DUVALL, 98019

HYVIVA LLC, 11819 268TH DR NE, DUVALL, 98019

RYLO HOMES LLC, 20456 MOUNTAIN VIEW RD NE, DUVALL, 98019

REVOLUTION DESIGN AND DEVELOPMENT LLC, 15005 3RD LN NE, DUVALL, 98019

COOK, JAMES OWEN, PO BOX 1659, DUVALL, 98019

14823 MAIN, LLC, PO BOX 69, DUVALL, 98019

SHE’S BRAVE PODCAST LLC, 15828 MANION WAY NE, DUVALL, 98019

MCGEE, LEONORA M, 14030 MAIN ST NE, DUVALL, 98019

CC’S ESPRESSO & ICE CREAMERY LLC, 31441 NE 176TH PL, DUVALL, 98019

PHARMACIST CARE CONSULTING LLC, 15121 354TH AVE NE, DUVALL, 98019

AYEKO FARM LLC, 41633 236TH AVE SE, ENUMCLAW, 98022

QUEZADA, MACLOVIO JOAQUIN, 28801 SE 480TH ST, ENUMCLAW, 98022

WEST, LOUIS WILLIAMS, 23225 SE 448TH ST, ENUMCLAW, 98022

RIVIERA NAYARIT LLC, 18225 SE 416TH ST, ENUMCLAW, 98022

PACHO, WILLIAM, 2820 CHRISTIANSON AVE, ENUMCLAW, 98022

GWENANN DOLLYE LLC, 42911 208TH AVE SE, ENUMCLAW, 98022

EL RANCHO LOS KOMPAZ LLC, 40328 212TH AVE SE, ENUMCLAW, 98022

SOUND MARINE RECOVERY LLC, PO BOX 577, ENUMCLAW, 98022

UZ CONSTRUCTION LLC, 436 BONDGARD AVE E, ENUMCLAW, 98022

THE PROCESS LLC, 111 LOVE DR, ENUMCLAW, 98022

D AND M SERVICES LLC, 718 GRIFFIN AVE, ENUMCLAW, 98022

MAGNUM SAFETY, LLC, 410 WARWICK ST, ENUMCLAW, 98022

AIM ACCOUNTING, PLLC, 2820 GRIFFIN AVE, ENUMCLAW, 98022

INEX, 320 CHINOOK AVE, ENUMCLAW, 98022

NIELSEN, JANA NOEL, 2530 WARNER AVE APT C, ENUMCLAW, 98022

DECADENT PLEASURES, LLC, 44129 240TH PL SE, ENUMCLAW, 98022

MADSEN, MICHAEL H, 750 WATSON ST N, ENUMCLAW, 98022

PAINE, ROXANNE, 1523 COLE ST, ENUMCLAW, 98022

AKW BOOKKEEPING, LLC, PO BOX 505, ENUMCLAW, 98022

DOW, DAWN CHRISTI, 1733 MARION ST, ENUMCLAW, 98022

HONG, SEAN E, 24019 SE 448TH ST, ENUMCLAW, 98022

OUMER, ABDU, 28707 20TH AVE S, FEDERAL WAY, 98003

DHALIWAL HOMES LLC, 2807 S 368TH ST, FEDERAL WAY, 98003

MIER, NORITZA, 2421 S 273RD PL, FEDERAL WAY, 98003

RED SKY HEATING & COOLING LLC, 35762 27TH AVE S, FEDERAL WAY, 98003

MCCLURE, PATRICIA ELIZABETH, 4011 SW 328TH ST, FEDERAL WAY, 98023

LUNA, GASPAR, 32130 45TH PL SW, FEDERAL WAY, 98023

NGUYEN, THANH, 29643 22ND AVE S, FEDERAL WAY, 98003

YUSSUF, YUSSUF ABDULKADIR, 29314 13TH AVE S, FEDERAL WAY, 98003

PRASAD, AVNIT A, 1300 SW CAMPUS DR, FEDERAL WAY, 98023

DCA MOTORS LLC, 3919 SW 313TH ST, FEDERAL WAY, 98023

STOLIAR, VASYL, 224 S 346TH LN, FEDERAL WAY, 98003

TNT DEADPULLS LLC, 118 SW 330TH ST, FEDERAL WAY, 98023

MAHAMED, KHADIJO M, 923 SW 344TH PL, FEDERAL WAY, 98023

AIRTECH INSTRUMENT CO., INC., 31207 22ND AVE SW, FEDERAL WAY, 98023

NORTHWEST WASHINGTON FLOORING LLC, 35714 18TH AVE SW, FEDERAL WAY, 98023

SAFI, MOHAMMAD ISMAIL, 27804 25TH DR S, FEDERAL WAY, 98003

ANKA SHOPPING CENTER LLC, 4318 S 332ND PL, FEDERAL WAY, 98001

SHALOM TRIM WORKS COMMERCIAL & RESIDENTIAL LLC, 2813 SW 342ND ST, FEDERAL WAY, 98023

HAIR BY AP, LLC, PO BOX 6211, FEDERAL WAY, 98063

HOLOVACH, OLHA, 2307 SW 334TH PL, FEDERAL WAY, 98023

OKJANE, LLC, 34400 PACIFIC HWY S, FEDERAL WAY, 98003

MANSO AUTO LLC, 35328 25TH AVE SW, FEDERAL WAY, 98023

HANSLEE, INC., 32405 12TH AVE SW, FEDERAL WAY, 98023

HUYNH, MASON, 34703 30TH AVE SW, FEDERAL WAY, 98023

TOP CALIBER CONSTRUCTION LLC, 34305 13TH PL SW, FEDERAL WAY, 98023

KASPA COURIERS LLC, 202 SW 311TH PL, FEDERAL WAY, 98023

ESSENTIAL HOME CARE SERVICES LLC, 102 SW 332ND ST, FEDERAL WAY, 98023

BACK TO GREEN LLC, 28656 11TH AVE S, FEDERAL WAY, 98003

HALIMI, GUL JAN, 35703 16TH AVE S, FEDERAL WAY, 98003

COMPREHENSIVE RENOVATIONS & SOLUTIONS, LLC, 33468 37TH AVE SW, FEDERAL WAY, 98023

CHOI, JAE H, 33020 10TH AVE SW, FEDERAL WAY, 98023

AL GHAMI, ABDULRAHMAN, 29225 MILITARY RD S, FEDERAL WAY, 98003

REDONDO LAUNDROMAT LLC, 27211 PACIFIC HWY S, FEDERAL WAY, 98003

LUKIANCHENKO, SERHII, PO BOX 23442, FEDERAL WAY, 98093

TNS, LLC DBA STRATUS DISTRO, LLC, 34400 PACIFIC HWY S, FEDERAL WAY, 98003

PARK, IK SOO, 2531 S 355TH PL, FEDERAL WAY, 98003

GUERITO ENTERTAINMENT INC, 123 S 333RD LN, FEDERAL WAY, 98003

1 WARNER HOME AFH, LLC, 2333 S 280TH PL, FEDERAL WAY, 98003

TRANSYLVANIA REMODELING LLC, 28461 26TH AVE S, FEDERAL WAY, 98003

DAYSAVER LLC, 1417 SW 307TH ST, FEDERAL WAY, 98023

SOPACHIV LLC, 30329 21ST AVE SW, FEDERAL WAY, 98023

FEDERAL WAY FOURSQUARE CHURCH, 34800 21ST AVE SW, FEDERAL WAY, 98023

2K TRANS LLC, 31811 PACIFIC HWY S, FEDERAL WAY, 98003

LAGOS HERNANDEZ, ZEIDY, 2415 S 371ST PL, FEDERAL WAY, 98003

VM SERVICES AND MAINTENANCE LLC, 2308 SW 325TH ST, FEDERAL WAY, 98023

D3 DIGITAL SERVICES INCORPORATED, 1836 S COMMONS, FEDERAL WAY, 98003

THE NAILS STUDIO BY NOEMI LLC, 32020 1ST AVE S, FEDERAL WAY, 98003

BOOKXACT ACCOUNTING AND BUSINESS SERVICES LLP, 36106 23RD PL S, FEDERAL WAY, 98003

PSYCH IN THE LIGHT P.S., 32926 19TH PL S, FEDERAL WAY, 98003

VASILEV, ANDREY ALEKSANDROVICH, 4717 SW 317TH LN, FEDERAL WAY, 98023

PEAK COMMERCIAL CLEANERS LLC, 4102 S 324TH ST, FEDERAL WAY, 98001

NO 1 MASSAGE LLC, 33427 PACIFIC HWY S, FEDERAL WAY, 98003

DASH POINT CREATIVE, LLC, 34908 30TH AVE SW, FEDERAL WAY, 98023

DAVIS, MARIA N., 33405 26TH PL SW, FEDERAL WAY, 98023

4823 SKIN CARE LLC, 1727 S 341ST PL, FEDERAL WAY, 98003

ANTHONYS TOWING AND RECOVERY, LLC, 28250 26TH AVE S, FEDERAL WAY, 98003

NEW BEGINNINGS RESTORATION, INC, 30331 10TH AVE S, FEDERAL WAY, 98003

TIGHTLINES PNW, LLC, 28222 15TH AVE S, FEDERAL WAY, 98003

ADVANCED TRUCK SOLUTIONS LLC, 2726 S 374TH PL, FEDERAL WAY, 98003

TADEYE GLOBAL TRADE LLC, 922 SW 346TH ST, FEDERAL WAY, 98023

A WARM EMBRACE ADULT FAMILY HOME LLC, 1012 S 325TH ST, FEDERAL WAY, 98003

MVP PARTNERSHIP, 3001 S 288TH ST, FEDERAL WAY, 98003

KHARITONOVA-GOMEZ, ANASTASIA IGOREVNA, 32719 1ST PL S, FEDERAL WAY, 98003

SAMIRI LLC, 32301 2ND AVE SW, FEDERAL WAY, 98023

CRYSTAL DREAMS PROFESSIONAL LIMITED LIABILITY COMPANY, 1600 SW DASH POINT RD, FEDERAL WAY, 98023

MAWADA RESTAURANT LLC, 1722 SW 307TH ST, FEDERAL WAY, 98023

LONGHORN BARBERSHOP LLC, 35201 25TH AVE SW, FEDERAL WAY, 98023

OROZCO MITXI, NORMA DANAHE, 32315 11TH PL S, FEDERAL WAY, 98003

CRUZ-MARTINEZ, MIGUEL ANGEL, 1660 S 333RD ST, FEDERAL WAY, 98003

LAURELWOOD MANOR ADULT FAMILY HOME, LLC, 2207 S 291ST ST, FEDERAL WAY, 98003

MUGUNGHWA, LLC, 34400 PACIFIC HWY S, FEDERAL WAY, 98003

LICE AWAY LLC, 1911 SW CAMPUS DR, FEDERAL WAY, 98023

NO MOSS MAINTENANCE LLC, 1724 SW 347TH PL, FEDERAL WAY, 98023

DVP CONSULTING, LLC, 34508 35TH AVE SW, FEDERAL WAY, 98023

ABASHYN, OLES A, 2710 S 276TH PL, FEDERAL WAY, 98003

SMART FIXES TEAM LLC, 30 S 333RD LN, FEDERAL WAY, 98003

WILLIAMS, FEARON PERCIVAL, 30526 7TH AVE SW, FEDERAL WAY, 98023

UNYI, LLC, 959 SW 347TH ST, FEDERAL WAY, 98023

E&Q SERVICES LLC, 2305 SW 352ND ST, FEDERAL WAY, 98023

BYQUIST DESIGN LLC, 123 S 363RD PL, FEDERAL WAY, 98003

RAYA ADULT FAMILY HOME LLC, 28707 20TH AVE S, FEDERAL WAY, 98003

LEARN OPTION TRADES LLC, 215 SW 322ND ST, FEDERAL WAY, 98023

RAYO DRYWALL SERVICES LLC, 36908 12TH AVE S, FEDERAL WAY, 98003

HALIM YAR, MOHAMMAD SALIM, 952 SW CAMPUS DR, FEDERAL WAY, 98023

SACRED HORIZON PLLC, 31142 3RD CT S, FEDERAL WAY, 98003

BETSAIDA ADULT FAMILY HOME, LLC, 33628 7TH PL SW, FEDERAL WAY, 98023

HAJI-DAHIR, HASNA QASIM, 1066 S 320TH ST, FEDERAL WAY, 98003

RICKEL RENTALS LLC, 33603 33RD PL S, FEDERAL WAY, 98001

BANGO MEDITATION CENTER, LLC, 34400 PACIFIC HWY S, FEDERAL WAY, 98003

YOUNGBLOOD PLUMBING & RADIANT LLC, 1600B SW DASH POINT RD, FEDERAL WAY, 98023

MASTERFUL MAKEOVERS LLC, 1201 S 336TH ST, FEDERAL WAY, 98003

GOMEZ MURILLO, WILSON, 2020 S 360TH ST, FEDERAL WAY, 98003

ALLNATIONS CARE HOME LLC, 3237 SW 325TH ST, FEDERAL WAY, 98023

ONIKA LLC, 36135 14TH AVE SW, FEDERAL WAY, 98023

VILLALOVOS, CHRIS, 4718 SW 314TH PL, FEDERAL WAY, 98023

MOXYJO’S LLC, 34306 33RD PL SW, FEDERAL WAY, 98023

CAPTAIN’S SEAFOOD LLC, 2128 SW 336TH ST, FEDERAL WAY, 98023

CARRILLO PENALOZA, CELIA, 29401 MILITARY RD S, FEDERAL WAY, 98003

GINA’S CHILDCARE CENTER INC, 32220 14TH AVE SW, FEDERAL WAY, 98023

NAKONECHNA, VIKTORIIA, 30336 13TH AVE S, FEDERAL WAY, 98003

AMAL THERAPY SERVICES PLLC, 33314 17TH LN S, FEDERAL WAY, 98003

LEE & P, LLC, 34400 PACIFIC HWY S, FEDERAL WAY, 98003

VARGAS, ROCIO, 34902 30TH AVE SW, FEDERAL WAY, 98023

TOTAKHIL LLC, 1610 S 376TH ST, FEDERAL WAY, 98003

PRIMOS BARBER SUPPLIES LLC, 30024 8TH AVE S, FEDERAL WAY, 98003

UNIQUE ADULT FAMILY HOME LLC, 600 S 298TH ST, FEDERAL WAY, 98003

ELL, JOSHUA MICHAEL, 32240 11TH PL SW, FEDERAL WAY, 98023

EXCEPTIONAL REMODELING LLC, 333 S 320TH ST, FEDERAL WAY, 98003

JADE TAILOR LLC, 33434 8TH AVE S, FEDERAL WAY, 98003

HENRY, SARA ELIZABETH, 2500 S 286TH PL, FEDERAL WAY, 98003

ROBERTS, CHIKA, 27312 107TH PL SE, KENT, 98030

BUY4EVER LLC, 10931 SE 211TH PL, KENT, 98031

CLOUDBURST FINANCIAL, LLC, 17411 SE 298TH ST, KENT, 98042

ADEN, RAHMO I, 27325 130TH AVE SE, KENT, 98030

ITALY FASHION LLC, 20711 122ND PL SE, KENT, 98031

MC INTERNATIONAL, LLC, 18630 72ND AVE S, KENT, 98032

NORTH AMERICAN COMPOSITES COMPANY, 22239 76TH AVE S, KENT, 98032

AQIDAHTAKAFUL GROUP, LLC, 23401 104TH AVE SE, KENT, 98031

AG PREMIUM CONSTRUCTION LLC, 25729 117TH PL SE, KENT, 98030

WONDIMTEKAHU, EDEN, 21405 52ND WAY S, KENT, 98032

GOOD FOOD CULINARY LLC, 26220 116TH AVE SE, KENT, 98030

MONA’S CARE HOME LLC, 10822 SE 235TH ST, KENT, 98031

SMW PROPERTY GROUP, LLC, 12947 SE 275TH ST, KENT, 98030

TALLIE WOBBLER LLC, 21658 98TH AVE S, KENT, 98031

SINGH, GURPREET, 12319 SE 271ST PL, KENT, 98030

LEARNING LAND – KENT CAMPUS LLC, 12808 SE KENT KANGLEY RD, KENT, 98030

RL CLEAN L.L.C., 25437 116TH AVE SE, KENT, 98030

ARARSA, SADIA ALI, 22313 122ND AVE SE, KENT, 98031

SINGH LOGISTICS LLC, 6329 S 226TH ST, KENT, 98032

DIAZ INNOVATIONS LLC, 727 4TH AVE N, KENT, 98032

HEALING ARTS BODY THERAPY LLC, 27312 107TH PL SE, KENT, 98030

GALEOTTI, DAVID MICHAEL, 23636 126TH AVE SE, KENT, 98031

ACME STEAM, LLC, 23044 148TH AVE SE, KENT, 98042

J&H NURSING SERVICES LLC, 15410 SE 272ND ST, KENT, 98042

TRISTESIL COMPASSIONATE CARE LLC, 25325 36TH PL S, KENT, 98032

ALPHA HOME CARE STAFFING SERVICES, LLC, 13703 SE 202ND PL, KENT, 98042

PEREZ DE LOS SANTOS, ANTONIO, 3943 S 271ST PL, KENT, 98032

HELAL BROTHERS LLC, 22416 88TH AVE S, KENT, 98031

TB TRANS LLC, 24104 119TH PL SE, KENT, 98030

WISE GROUP LLC, 23609 104TH AVE SE, KENT, 98031

THE FIRST BAPTIST CHURCH, KENT, WASHINGTON, 11420 SE 248TH ST, KENT, 98030

AHMED, MUNIBA, 11239 SE 260TH ST, KENT, 98030

KARIBA LLC, 11825 SE 280TH ST, KENT, 98030

DRAGGER TREE CARE LLC, 15433 SE 275TH ST, KENT, 98042

HICKMAN, CINDY BALSIS, 24317 172ND AVE SE, KENT, 98042

AL HAMADANI, HIBA, 27215 33RD PL S, KENT, 98032

MARAFLEX LLC, 6020 S 237TH ST, KENT, 98032

RAPID RAPTOR PLUMBING & SEWER, INC., 636 RAILROAD AVE S, KENT, 98032

KRUGER, HEATHER M, 11224 SE 256TH ST, KENT, 98030

MY WAY TRANSPORTATION LLC, 12848 SE 262ND PL, KENT, 98030

IMI TRANSPORTATION LLC, 25221 108TH AVE SE, KENT, 98030

EZR MARKETPLACE LLC, 20402 106TH AVE SE, KENT, 98031

ENVIOS LA COSTENITA #3 LLC, 10427 SE 240TH ST, KENT, 98031

TONY’S FAMILY PRODUCE & MARKET INC, 29429 199TH AVE SE, KENT, 98042

ABU, MOHAMED N, 25018 104TH AVE SE, KENT, 98030

BUSH EXCAVATION SERVICES LLC, 30359 KENT BLACK DIAMOND RD SE, KENT, 98042

MYSPHORIA LLC, 19393 114TH PL SE, KENT, 98031

YOUR BUDDY BILLS LLC, 17523 SE COVINGTON SAWYER RD, KENT, 98042

ABLE ARROW INVESTMENTS LLC, 11604 SE 272ND PL, KENT, 98030

CHOCO FRUTTI LLC, 21612 102ND PL SE, KENT, 98031

PRESTIGE CARE AFH II LLC, 202 ALEXANDER AVE, KENT, 98030

PIXLPROP, LLC, 25213 29TH AVE S, KENT, 98032

THE BALLPARK GIRLIE LLC, 14452 SE 264TH ST, KENT, 98042

KLAIR, SUKHWINDER SINGH, 9619 S 243RD ST, KENT, 98030

CLEAN WAVE ELECTRIC LLC, 12409 SE 210TH PL, KENT, 98031

JAYS FINANCIAL SERVICES LLC, 1209 CENTRAL AVE S, KENT, 98032

WHITMAN, TEYANI R., 5736 S 238TH CT, KENT, 98032

CARGO CREST CARRIERS LLC, 24503 101ST PL SE, KENT, 98030

AULAKH 5FFB LLC, 25826 131ST PL SE, KENT, 98030

GOLDEN SCISSORS BARBERSHOP LLC, 2929 S 253RD ST, KENT, 98032

HEJI BBQ LLC, 11826 SE 200TH ST, KENT, 98031

ACE TRADING LLC, 24021 96TH AVE S, KENT, 98030

R.B. BUSINESS LLC, 26002 27TH PL S, KENT, 98032

BOTTEM, JOEL, 13605 SE 251ST PL, KENT, 98042

TATTOO SHANKY LLC, 12327 SE 260TH PL, KENT, 98030

NASON, JOSHUA JAMES, 12718 SE 252ND PL, KENT, 98030

REESE, ISAIAH JAVON, 9910 S 248TH PL, KENT, 98030

JONATHAN TREVINO SALON LLC, 22109 45TH AVE S, KENT, 98032

EFFORTLESS TAX SOLUTIONS LLC, 22045 93RD AVE S, KENT, 98031

P&V FLOORING LLC, 24333 36TH AVE S, KENT, 98032

SANGHA, JAGROOP, 23615 108TH PL SE, KENT, 98031

IJS TRUCKING LLC, 12208 SE 263RD ST, KENT, 98030

MEERA CHILDCARE LLC, 12027 SE 221ST ST, KENT, 98031

VAN DER VLIET MARINE LLC, 31449 E LAKE MORTON DR SE, KENT, 98042

PRECISION SERVICES LLC, 10622 SE 252ND ST, KENT, 98030

NURE, REWEDA M, 22416 88TH AVE S, KENT, 98031

VILLARIN, JENNY LYNN, 26427 126TH PL SE, KENT, 98030

ADAM GAI, LLC, 25020 45TH PL S, KENT, 98032

NC PRO PAINTING LLC, 23309 115TH PL SE, KENT, 98031

K TRACK LOGISTICS LLC, 27531 156TH AVE SE, KENT, 98042

FANGON, TIMOTHY, 5407 S 233RD ST, KENT, 98032

STONE ANGELS C.B. LLC, 2116 S 272ND ST, KENT, 98032

QUALITY TRUCK AND TRAILER REPAIR LLC, 7808 S 207TH CT, KENT, 98032

EVERGREEN KINGSTON CONSTRUCTION LLC, 2200 W MEEKER ST, KENT, 98032

MARIA, KOZIOL, 26410 CARNABY WAY, KENT, 98032

SLAVOVA, OLENA, 24913 103RD AVE SE, KENT, 98030

PAPALY, MATTHEW, 24811 122ND PL SE, KENT, 98030

FAITH & HOPE ADULT FAMILY HOME LLC, 12819 SE KENT KANGLEY RD, KENT, 98030

FOUNDATION BUILDERS, 24415 104TH AVE SE, KENT, 98030

WASHINGTON CHAPTER OF THE FOUNDATION FOR NORTH AMERICAN WILDSHEEP, PO BOX 1416, KENT, 98035

VN MARBLE LLC, 10119 SE 242ND PL, KENT, 98030

OMER, ZINET A, 3900 VETERANS DR, KENT, 98032

PERGOMATIC LLC, 18640 68TH AVE S, KENT, 98032

PROPERTY RECONDITION & CONSTRUCTION LLC, 10912 SE 223RD PL, KENT, 98031

NIMO HOME DAYCARE LLC, 24529 101ST PL SE, KENT, 98030

A SPA AND BEAUTY LLC, 24312 106TH PL SE, KENT, 98030

RAPID RAPTOR, INC., 636 RAILROAD AVE S, KENT, 98032

LBH TRUCKING LLC, 24109 62ND WAY S, KENT, 98032

CHIMNEYZ LLC, 20235 148TH AVE SE, KENT, 98042

DIUKOV, KONSTANTIN, 25427 109TH CT SE, KENT, 98030

EGBERT, JOEY, 22620 85TH PL S, KENT, 98031

KENT VALLEY RENTAL LLC, 8455 S 212TH ST, KENT, 98031

FIX & GO ROAD SERVICE LLC, 21844 76TH AVE S, KENT, 98032

DIRT HUB LLC, 14227 SE 200TH ST, KENT, 98042

GOGARTY, DENISE M, PO BOX 5003, KENT, 98064

MCKENNA, CARRI J, PO BOX 1463, KENT, 98035

FILER, JAIMESON JOOHN, 21813 92ND AVE S, KENT, 98031

POWER SIGNAL TECHNOLOGIES LLC, 12329 SE 238TH PL, KENT, 98031

US, ANDRII, 14653 SE 266TH ST, KENT, 98042

RELIANCE INVESTMENTS 2, INC., 24915 104TH AVE SE, KENT, 98030

CORBANWOOD, LLC, 21717 96TH PL S, KENT, 98031

NATIVITY ACCOUNTING AND BUSINESS SOLUTIONS, PLLP, 5124 S 214TH WAY, KENT, 98032

FITCHTEK LLC, 29015 180TH AVE SE, KENT, 98042

VA8 ATRIUM, LLC, 6248 S 242ND PL, KENT, 98032

ALL ACCESS CONCRETE & CONSTRUCTION LLC, 10404 SE 224TH ST, KENT, 98031

AT MAINTENANCE LLC, 27744 150TH PL SE, KENT, 98042

CADENA, SABRINA REBECCA, 27120 121ST PL SE, KENT, 98030

CORONADO COUNTERTOPS LLC, 12518 SE 236TH CT, KENT, 98031

DIANA’S HOME AFH LLC, 12836 SE 261ST PL, KENT, 98030

KAI’S GREEN CONSTRUCTION, LLC, PO BOX 3067, KENT, 98089

PCF CONSTRUCTION GROUP, 640 CENTRAL AVE S, KENT, 98032

LOWERY, BRIAN TODD, 25425 110TH AVE SE, KENT, 98030

NW TRUCK INSPECTOR LLC, 12309 SE 209TH ST, KENT, 98031

ROSALES FAMILY LLC, 10513 SE 230TH PL, KENT, 98031

DIRO, LIDET, 23000 MILITARY RD S, KENT, 98032

SHERVANI, HENA MARIYAM RAUF, 21315 128TH PL SE, KENT, 98031

M&M MASONRY INC., 13022 SE 234TH ST, KENT, 98031

H&C MECHANICAL INC, 804 W MEEKER ST, KENT, 98032

SHIVER, STEVEN, 23629 126TH PL SE, KENT, 98031

MOHAMED, DOLAL, 11823 SE 217TH ST, KENT, 98031

SENAGA, KAYCIE, 12801 SE 221ST PL, KENT, 98031

NAJMA FAMILY HOME CHILDCARE LLC, 22901 98TH PL S, KENT, 98031

NGUYEN, VY, 19917 117TH PL SE, KENT, 98031

RM’S BUSINESS SERVICES LLC, 11012 SE 227TH PL, KENT, 98031

COOK, ALISHA, 12939 SE 245TH ST, KENT, 98030

FAST FAST DELIVERY LOGISTICS LLC, 22701 92ND AVE S, KENT, 98031

LAWING-PLETCHER, KIERSTEN, 16215 SE 300TH ST, KENT, 98042

SHAYSTA TARAKI LLC, 3521 S 269TH ST, KENT, 98032

VILLAGER EMPIRE LLC, 13113 SE 230TH PL, KENT, 98031

NEHA ENTERPRISES INC., 20206 105TH AVE SE, KENT, 98031

AHMED, HAMID, 627 6TH AVE S, KENT, 98032

CIRCUIT MIRACLE LLC, 6627 S 191ST PL, KENT, 98032

ASTRAEUS ESSENTIALS LLC, 4812 S 215TH ST, KENT, 98032

PEKAZADA, SAMIRA, 12236 SE 259TH PL, KENT, 98030

FIRST SAFETY LLC, 22703 103RD AVE SE, KENT, 98031

ANGELA LAI I LOI PLLC, 9645 S 208TH ST, KENT, 98031

HONEST BRAND LLC, 20603 108TH AVE SE, KENT, 98031

LA SURENA WA LLC, 10427 SE 240TH ST, KENT, 98031

DREAM MAKERS AND SUPPLIES LLC, 21115 127TH PL SE, KENT, 98031

MARCOTTE, AMBER RAE, 9707 S 244TH PL, KENT, 98030

VIET DO, TRAN QUOC, 25410 128TH AVE SE, KENT, 98030

NOHA, LIDIIA, 21014 131ST AVE SE, KENT, 98031

ATLAS DRYWALL AND CONSTRUCTION INC, 23705 134TH PL SE, KENT, 98042

CROOKS, JADEN DAVID, PO BOX 587, KENT, 98035

BUILDWISE LLC, 24615 64TH AVE S, KENT, 98032

US WELLNESS BRANDS INC, 10916 SE 243RD ST, KENT, 98030

BIRHANEA, AYNALEM, 19204 120TH PL SE, KENT, 98031

NAVARRO, YISEL, 12406 SE 272ND PL, KENT, 98030

M5 TOWING LLC, 20160 105TH AVE SE, KENT, 98031

GLORY HOOKAH LOUNGE LLC, 10831 SE 240TH PL, KENT, 98030

GRILLAZ HELPING HANDS INC, 13036 SE KENT KANGLEY RD, KENT, 98030

PALOMARES, ALEJANDRA, 4728 S 272ND ST, KENT, 98032

MONTALVO, CESAR, 3943 S 271ST PL, KENT, 98032

Y&Y’S ADULT FAMILY HOME LLC, 13102 SE 204TH PL, KENT, 98031

CREATORS TOUCH STUDIO LLC, 27055 SE 224TH ST, MAPLE VALLEY, 98038

DIVINE REMEDY AESTHETIC LLC, 27015 222ND AVE SE, MAPLE VALLEY, 98038

THE BREW SALOON, LLC, PO BOX 26, MAPLE VALLEY, 98038

M7 VENTURES, LLC, 23841 SE 247TH PL, MAPLE VALLEY, 98038

FAUCHER, AMAYA R, 22010 SE 266TH PL, MAPLE VALLEY, 98038

KHELA CANNABIS LLC, 27702 219TH PL SE, MAPLE VALLEY, 98038

TORIE, FISHER AYLA, 24904 LK WILD CCDR SE, MAPLE VALLEY, 98038

AUSTINPRATTFITNESS, LLC, 21631 SE 249TH ST, MAPLE VALLEY, 98038

COFFEE 504 LLC, 21716 SE 282ND CT, MAPLE VALLEY, 98038

CAMPBELL, ANDREW, 24046 SE 260TH PL, MAPLE VALLEY, 98038

PRIME WIN LLC, 24030 SE 262ND PL, MAPLE VALLEY, 98038

THE JEREMY MELLICK GROUP LLC, 21629 RENTON MAPLE VALLEY RD SE, MAPLE VALLEY, 98038

SQUEEGEE CLEAN MV L.L.C., 22218 SE 272ND ST, MAPLE VALLEY, 98038

KELLER, LEAH MAY, 21302 SE 271ST PL, MAPLE VALLEY, 98038

IRIS HOME REMODEL LLC, 26909 218TH AVE SE, MAPLE VALLEY, 98038

EW LLC, 27619 220TH CT SE, MAPLE VALLEY, 98038

FANCY FRAN LLC, 21408 SE 252ND PL, MAPLE VALLEY, 98038

SPARKY1 LLC, 27836 242ND PL SE, MAPLE VALLEY, 98038

MUNOZ, MARCOS ANTONIO JR, 23213 239TH PL SE, MAPLE VALLEY, 98038

KAIZEN CATALYST INC., PO BOX 1500, MAPLE VALLEY, 98038

S2 ARMS LLC, 23638 SE 269TH CT, MAPLE VALLEY, 98038

DBT PEOPLE, LLC, 26041 242ND PL SE, MAPLE VALLEY, 98038

AIR BUBBLES CREATIVE LLC, PO BOX 1244, MAPLE VALLEY, 98038

M&NK SOLUTIONS LLC, 19616 MAXWELL RD SE, MAPLE VALLEY, 98038

CAPLEY CARE BILLING SERVICES, LLC, 22648 SE 280TH PL, MAPLE VALLEY, 98038

DUBRAY, MARIE F, 23709 SE 246TH ST, MAPLE VALLEY, 98038

CRASCO LLC, 27234 212TH AVE SE, MAPLE VALLEY, 98038

LINCOLN HOME SERVICES, LLC, PO BOX 26, MAPLE VALLEY, 98038

DAO, AMY LE, 24507 SE 220TH ST, MAPLE VALLEY, 98038

BARBU INVESTMENTS LLC, 26828 MAPLE VALLEY BLACK DIAMOND RD SE, MAPLE VALLEY, 98038

O’MALI’S MERCHANDISE LLC, 27059 235TH CT SE, MAPLE VALLEY, 98038

DONE, JOSHUA, 21813 SE 238TH ST, MAPLE VALLEY, 98038

NORMAN, ROBERT FREDERICK, 22023 SE WAX RD, MAPLE VALLEY, 98038

FAWLEY CONSTRUCTION, LLC, 28508 234TH CT SE, MAPLE VALLEY, 98038

KSP TRANSPORT LLC, 21842 SE 271ST ST, MAPLE VALLEY, 98038

CHANJ LLC, 26618 231ST PL SE, MAPLE VALLEY, 98038

WALKER, JAMIE ANNE, 24127 236TH AVE SE, MAPLE VALLEY, 98038

BECKER, CHERE LEE, 2500 ALDER ST, MILTON, 98354

SI SI CHAN LLC, 116 MILWAUKEE BLVD S, PACIFIC, 98047

CONGOLESE UNITED FOUNDATION, 759 1ST AVE E, PACIFIC, 98047

CISNEROS, BRAULIO, 213 ELISE LN, PACIFIC, 98047

RESPECT DENTAL LLC, 261 SUNSET DR, PACIFIC, 98047

BONGOMIN CONSULTING GROUP LLC, PO BOX 973, PRESTON, 98050

MCKINNIS, JASON, PO BOX 910, PRESTON, 98050

AMBROSE ANESTHESIA LLC, 30405 SE 84TH ST, PRESTON, 98050

RAVENCLAW CREATIONS, LLC, 31926 SE 291ST ST, RAVENSDALE, 98051

TESSPA LLC, 28331 318TH DR SE, RAVENSDALE, 98051

SERENITY SHORES INC., 26419 SE 273RD PL, RAVENSDALE, 98051

SIXPENCE REAL ESTATE LLC, 29335 333RD AVE SE, RAVENSDALE, 98051

CALLING TO WRITE LLC, 14205 145TH PL SE, RENTON, 98059

MONXEY LLC, 338 STEVENS AVE SW, RENTON, 98057

EMERALD LAWN SERVICES LLC, 18475 139TH WAY SE, RENTON, 98058

CARGOGO LLC, 1600 BENSON RD S, RENTON, 98055

CALVIN, DERRON, 707 S GRADY WAY, RENTON, 98057

DIVERSE SERVICES LLC, 14733 173RD AVE SE, RENTON, 98059

SKIMSTONE LLC, 15854 SE 116TH ST, RENTON, 98059

DEEP DIVE AUTOMOTIVE DETAILING, LLC, 14625 SE 176TH ST, RENTON, 98058

RAINY CITY LOGISTICS LLC, 2605 NE 5TH PL, RENTON, 98056

DKT SERVICES, LLC, 19430 146TH AVE SE, RENTON, 98058

ANDERSON, JOHN O, 13708 180TH AVE SE, RENTON, 98059

MOMMA NIRVANA, 16116 122ND AVE SE, RENTON, 98058

DREAMS COME TRUE LLC, 13122 SE 164TH ST, RENTON, 98058

KASSAHUN, AWEL, 9653 S 194TH ST, RENTON, 98055

DELHI CHASKA LLC, 201 SW 5TH PL, RENTON, 98057

BASSI DENTAL CONSULTING LLC, 18620 SE 175TH CT, RENTON, 98058

TAC HAIR AND NAILS LLC, 64 RAINIER AVE S, RENTON, 98057

LIHEM LLC, 10407 SE 174TH ST, RENTON, 98055

COOKE, ANTHONY MICHAEL, 5610 NE 5TH CT, RENTON, 98059

GOLDEN YUAN LLC, 517 JERICHO AVE NE, RENTON, 98059

PT SPA LLC, 18316 160TH PL SE, RENTON, 98058

MORALES LECHUGA, BERTA ALICIA, 1555 ANACORTES AVE NE, RENTON, 98059

CK LOGISTICS LLC, 16524 164TH PL SE, RENTON, 98058

GANG EXPERT WITNESS CONSULTING L.L.C., 11906 SE 161ST ST, RENTON, 98058

MASCORRO TOVAR, ASHLEY GABRIELA, 1411 GRANT AVE S, RENTON, 98055

911 WASHINGTON SERVICES LLC, 14911 SE 179TH ST, RENTON, 98058

NGUYEN, THANH THANH SR, 3312 NE 7TH PL, RENTON, 98056

TENGU CHARTERS LLC, 1807 FERNDALE AVE SE, RENTON, 98058

PLAZA LOS JALAPENOS 1 LLC, 3700 NE 4TH ST, RENTON, 98056

GRIZZLY REMODELING SERVICES LLC, 2201 MAPLE VALLEY HWY, RENTON, 98057

HAMILY’S LLC, 2424 DAYTON AVE NE, RENTON, 98056

LUU, KIMBERLY, 1508 FERNDALE AVE SE, RENTON, 98058

JOHNSON, BRANDON MATTHEW, 3701 SE 6TH ST, RENTON, 98058

TOLENTINO, FILMER ESPINELI, 420 LIND AVE NW, RENTON, 98057

PHO BAC CAFE TACOMA INC, 906 S 48TH ST, RENTON, 98055

FITPATH LLC, 16208 SE 178TH PL, RENTON, 98058

JOHNSON, MOLLY, 121 PELLY AVE N, RENTON, 98057

HATFIELD, BRIAN J JR, 14805 SE 179TH ST, RENTON, 98058

FECTEAU, ALEXIS D, 507 SW LANGSTON RD, RENTON, 98057

LINDEMUTH, BRIAN E, 252 QUINCY AVE NE, RENTON, 98059

FERNANDEZ FLOORING LLC, 9537 132ND AVE SE, RENTON, 98059

THE LA LA BRAND LLC, 3101 SE 6TH ST, RENTON, 98058

TRIPLE C PROPERTIES LLC, 10935 SE 164TH ST, RENTON, 98055

LLUMINET LLC, 13544 SE 185TH CT, RENTON, 98058

NGUYEN, NINA, 17527 149TH AVE SE, RENTON, 98058

PUNCHWAVE LLC, 2828 NE 3RD ST, RENTON, 98056

JUST PROPEL LLC, 621 SMITHERS AVE S, RENTON, 98057

PUMPKIN THAI LLC, 14600 SE 176TH ST, RENTON, 98058

DREAM BIG, LLC, 17701 108TH AVE SE, RENTON, 98055

UNITED LANDSCAPE DESIGN LLC, 18475 139TH WAY SE, RENTON, 98058

PLAN ABC CONSTRUCTION LLC, 18217 152ND AVE SE, RENTON, 98058

RIVERA, CHRISTOPHER EUGENE, 14707 SE 172ND PL, RENTON, 98058

MESSER, CHRISTINA, 18216 157TH AVE SE, RENTON, 98058

CASA CREATIVA EARLY LEARNING LLC, 14617 SE 195TH PL, RENTON, 98058

HOUSE SOLUTION LLC, 654 INDEX PL NE, RENTON, 98056

CUNNINGHAM, TINA, 16211 128TH PL SE, RENTON, 98058

PERFORMANCE TIRES & LUBE LLC, 901 HARRINGTON AVE NE, RENTON, 98056

EVERGREEN MARKET (RENTON HIGHLANDS), INC., 4242 E VALLEY RD, RENTON, 98057

M&G COUNTERTOP, LLC, 123 GLENNWOOD PL SE, RENTON, 98056

LEENA MCKINNEY PHOTOGRAPHY LLC, 11100 SE PETROVITSKY RD, RENTON, 98055

TIBLETS, AMDERBERHAN, 263 DAYTON AVE SE, RENTON, 98056

SADIK, SAMIRA, 9635 S 194TH ST, RENTON, 98055

CONVERGYZ LLC, 5123 NE 4TH CT, RENTON, 98059

THE SHOPPING COMPANY LLC, 801 SW 16TH ST, RENTON, 98057

SIMPLESTAY MANAGEMENT LLC, PO BOX 1422, RENTON, 98057

MIXIFYCOFFEE, LLC, 3512 NE 17TH PL, RENTON, 98056

DISCOUNT HUB LLC, 10935 SE 164TH ST, RENTON, 98055

WORLDLIFESTYLE LLC, 19962 101ST AVE SE, RENTON, 98055

ASHI EMPIRE BAREFOOT THERAPY PLLC, 16720 116TH AVE SE, RENTON, 98058

ADAMS & WADE, LLC, 2220 NE 8TH ST, RENTON, 98056

TRUSTMED SOLUTIONS LLC, 17503 110TH LN SE, RENTON, 98055

FRAME[WORK] CONSULTING LLC, 15263 206TH AVE SE, RENTON, 98059

FAIRWOOD ECUAGROUP, LLC, 15510 SE 179TH ST, RENTON, 98058

QUANTUM DIESEL LLC, 18920 133RD PL SE, RENTON, 98058

KOBE PARK EVENTS LLC, 800 SW 39TH ST, RENTON, 98057

ABUNDANT SERENITY AFH LLC, 16603 190TH AVE SE, RENTON, 98058

HER LITTLE LOVE PROJECT LLC, 17552 157TH PL SE, RENTON, 98058

WHALEBLIMP PRODUCTIONS LLC, 2220 NE 8TH ST, RENTON, 98056

MOHAMED, AMINA, 18825 111TH PL SE, RENTON, 98055

HKH PROPERTY SOLUTIONS LLC, 19015 SE 170TH ST, RENTON, 98058

MARYSVILLE JOY ADULT DAYCARE 003 LLC, 405 SW 41ST ST, RENTON, 98057

CLEAN AND SOBER SOFTBALL ASSOCIATION EAST DIVISION, 3006 NE 8TH ST, RENTON, 98056

BRIANNA MONTGOMERY VO LLC, PO BOX 60212, RENTON, 98058

SDN LLC, 2409 NE 20TH ST, RENTON, 98056

FLY BUTTERFLY PAINTING LLC, 17735 105TH PL SE, RENTON, 98055

HRECHYLO, OLEKSANDR ANDRIYOVICH, 2111 SHATTUCK PL S, RENTON, 98055

LOS HERMANOS BALAM LLC, 17112 118TH LN SE, RENTON, 98058

1612 INDEX CT SE LLC, 6600 SE 6TH ST, RENTON, 98059

OCEAN BEAUTY DISTRIBUTION, LLC, 600 POWELL AVE SW, RENTON, 98057

MASON & GREY LLC, 901 SUNSET BLVD NE, RENTON, 98056

LE, HIEP, 11124 SE 168TH ST, RENTON, 98055

BROTHERS RABBITS LLC, 2020 GRANT AVE S, RENTON, 98055

INNA, SHEVCHENKO, 18313 152ND AVE SE, RENTON, 98058

VV CONSTRUCTION DESIGN LLC, 17412 159TH AVE SE, RENTON, 98058

LBD GENERAL CONSTRUCTION LLC, 11520 SE PETROVITSKY RD, RENTON, 98055

JND TRUCKING LLC, 2101 SW SUNSET BLVD, RENTON, 98057

WILLIAMS, TONI, 17650 134TH AVE SE, RENTON, 98058

SEATTLE COOKIE MOMSTER LLC, 14243 SE 157TH PL, RENTON, 98058

SLATER LIN PLLC, 13603 196TH AVE SE, RENTON, 98059

GRAVY WORLDWIDE LLC, 527 GRANT AVE S, RENTON, 98057

TRAN, YVONNE, 262 FERNDALE AVE NE, RENTON, 98056

HAMPER, CRAMER, 13019 160TH AVE SE, RENTON, 98059

PRIME LANDSCAPING LLC, 312 MT BAKER PL NE, RENTON, 98059

RAINMAKER REGRIP LLC, 314 HARRINGTON AVE SE, RENTON, 98056

LUUMINATING RENTALS LLC, 11680 SE 164TH ST, RENTON, 98058

BTK BEAUTY LLC, 3915 NE 9TH PL, RENTON, 98056

DENALI PAPER CO., LLC, 17806 118TH AVE SE, RENTON, 98058

KINO ENTERPRISES, LLC, 1209 N 36TH ST, RENTON, 98056

SANCHEZ, JYMMY ANTONIO RODRIGUEZ, 16840 116TH AVE SE, RENTON, 98058

BENJONMEN ENTERPRISES LLC, 19825 148TH AVE SE, RENTON, 98058

ROMERO MIRANDA, VERONICA, 12208 164TH AVE SE, RENTON, 98059

HA, QUYNH, 5121 NE 4TH PL, RENTON, 98059

D & L PRESSURE WASH LLC, 4301 NE 4TH ST, RENTON, 98059

GATES, ANDREW JEFFRY, 17824 118TH AVE SE, RENTON, 98058

FIVE RIVERS MORTGAGE LLC, 1771 MONROE AVE NE, RENTON, 98056

R & J LOTT, LLC, 15518 SE 160TH PL, RENTON, 98058

B & T ALLIANCE LLC, 241 SUNSET BLVD N, RENTON, 98057

CLMB INCORPORATED, 3815 NE 4TH ST, RENTON, 98056

KFOURI, DIMA, 4006 NE 18TH ST, RENTON, 98056

LOTAN INC DBA LOTAN ENTERPRISES INC, 707 S GRADY WAY, RENTON, 98057

JOANN LEE, KRISTY GREEN AND ASSOCIATES CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS PLLC, PO BOX 3221, RENTON, 98056

BAYARDO, KARLA L, 18825 108TH AVE SE, RENTON, 98055

WAISS HOOSER INSURANCE LLC, 19201 108TH AVE SE, RENTON, 98055

CULTURED OUTREACH, PO BOX 4037, RENTON, 98057

CRAMER’S CONSTRUCTION AND PAINTING, INC., 13019 160TH AVE SE, RENTON, 98059

BARRINGER MICHELLE LEIGN K, 18967 127TH PL SE, RENTON, 98058

SUKHOVINSKYY, TARAS, 3000 SE ROYAL HILLS DR, RENTON, 98058

HUNTING ELEPHANTS LLC, 14503 SE 170TH ST, RENTON, 98058

BLESSED TRANSPORTATION LLC, 15 S GRADY WAY, RENTON, 98057

LOS FRESNOS LLC, 920 N 10TH ST, RENTON, 98057

EMERALD STATE CONTRACTING LLC, 15053 205TH AVE SE, RENTON, 98059

JANUARY, JEREMY JOHN, 13241 SE 95TH WAY, RENTON, 98059

STACI, HALL D, 1400 UNION AVE NE, RENTON, 98059

1144 STAYS LLC, 312 SW LANGSTON RD, RENTON, 98057

ARILOU LLC, 16200 145TH AVE SE, RENTON, 98058

DAVIS, SONYA NICOLE, 1400 LAKE WASHINGTON BLVD N, RENTON, 98056

DOOFO CHILD CARE LLC, 11464 SE 191ST CT, RENTON, 98055

G.P. PAINTING SERVICES LLC, 201 THOMAS AVE SW, RENTON, 98057

ZEE, JULIA, 4122 NE 5TH ST, RENTON, 98059

CAYDENCE LLC, 18841 175TH PL SE, RENTON, 98058

UNITY FAMILY HOMECARE LLC, 17911 116TH AVE SE, RENTON, 98058

DELUXXE TRANSPORTATION LLC, 300 VUEMONT PL NE, RENTON, 98056

ROLLING SMOKE BBQ & CO LLC, 17700 151ST AVE SE, RENTON, 98058

READY, SET,…TIME! LLC, 3704 NE 9TH CT, RENTON, 98056

ETHAN MAELEY HOLDING LLC, 1108 N 32ND ST, RENTON, 98056

HUYNH, CALVIN PHAN, 1921 NE 24TH ST, RENTON, 98056

JACKSON, LISA M, 11723 SE 157TH ST, RENTON, 98058

LITTLE ENTERPRISES LLC, 1520 ILWACO AVE NE, RENTON, 98059

OLIVAS, ADRIAN, 16227 SE 178TH ST, RENTON, 98058

GOLDEN TAX LLC, PO BOX 2073, RENTON, 98056

A STO+RI KALEIDOSCOPE, LLC, 15520 206TH AVE SE, RENTON, 98059

SALUS COUNTERINTELLIGENCE GROUP LLC, 14201 SE PETROVITSKY RD, RENTON, 98058

NGUYEN, THI THANH HANG, 4814 NE 2ND ST, RENTON, 98059

ONEHEARTWOOD LLC, 20126 SE 142ND ST, RENTON, 98059

HIVE PROPERTIES LLC, 1205 N 10TH PL, RENTON, 98057

TIN KK CORP, 4022 S 158TH ST, TUKWILA, 98188

LIMPING DOG ENTERPRISES, LLC, 12886 INTERURBAN AVE S, TUKWILA, 98168

AUTOMATED GATES & EQUIPMENT, 10847 E MARGINAL WAY S, TUKWILA, 98168

SLICK LASERS LLC, 4735 S 158TH ST, TUKWILA, 98188

STARLIGHT EARLY LEARNING LLC, 11840 44TH PL S, TUKWILA, 98178

YUSSUF, HABIB IBRAHIM, 14839 MILITARY RD S, TUKWILA, 98168

SIG HEALTH PLANS LLC, 545 ANDOVER PARK W, TUKWILA, 98188

DOUXBROWS LLC, 4266 S 137TH PL, TUKWILA, 98168

RAINIER DEVELOPMENT LLC, 14900 INTERURBAN AVE S, TUKWILA, 98168

FOUR SEASONS SEWING LLC, 12620 INTERURBAN AVE S, TUKWILA, 98168

MVP CONSTRUCTION LLC, 13220 MILITARY RD S, TUKWILA, 98168

PIONEER MANAGEMENT LLC, 4475 S 134TH PL, TUKWILA, 98168

SALAL SKINCARE, LLC, 229 ANDOVER PARK E, TUKWILA, 98188

SOKA ADULT FAMILY HOMECARE LLC, 14458 58TH AVE S, TUKWILA, 98168

GAS, KIN M, 14225 TUKWILA INTERNATIONAL BLVD, TUKWILA, 98168

CUSTOM CRAFT AND MECHANICAL LLC, 14415 MACADAM RD S, TUKWILA, 98168

FOFANA, SEKOU, 13825 37TH AVE S, TUKWILA, 98168

BRAVO PROTECTION SECURITY SERVICES, L.L.C., 14225 42ND AVE S, TUKWILA, 98168

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION (IOM), 12101 TUKWILA INTERNATIONAL BLVD, TUKWILA, 98168

H&L INTERNATIONAL, 4030 S 158TH LN, TUKWILA, 98188

SUMO KENT LLC, 4475 S 134TH PL, TUKWILA, 98168

FAST MOOSE LOGISTICS LLC, 5555S S 152ND ST, TUKWILA, 98188

UNITED SHIPPERS CORPORATION, 3600 S 124TH ST, TUKWILA, 98168

BROWN, MARIAH DAWN, 15140 65TH AVE S, TUKWILA, 981882515

BOSNIAN ROYAL SERVICES LLC, 4260 S 148TH ST, TUKWILA, 981684451

AFZAL & SHAH LLC, 3434 S 144TH ST, TUKWILA, 981686023

ALI, NAJMA, 11770 42ND AVE S, TUKWILA, 981681900

ERE, MARIAN H, 14225 TUKWILA INTERNATIONAL BLVD, TUKWILA, 981684114

MML TRANSPORT LLC, 229 ANDOVER PARK E, TUKWILA, 981882999

HEALING TOUCH LLC, 6840 FORT DENT WAY, TUKWILA, 981882595

SAID, EQLIM ABDULA, 5802 S 122ND ST, TUKWILA, 981785506

Z HOME RENTALS LLC, 555 ANDOVER PARK W, TUKWILA, 981883379

HUYNH, HOANG NGOC MINH, 4447 S 144TH ST, TUKWILA, 981684131

EZ BREEZ AUTO SHINE LLC, 14900 INTERURBAN AVE S, TUKWILA, 981684635

PSS STAFFING ASSOCIATES, LLC, 16040 CHRISTENSEN RD, TUKWILA, 981882966

ISA FLOORING SOLUTIONS LLC, 11820 40TH AVE S, TUKWILA, 981682516

ST. GEORGE EXPRESS LLC, 13702 44TH AVE S, TUKWILA, 981683226

ABEBA RESTAURANT LLC, 6216 S 153RD ST, TUKWILA, 981882577

PRESTON CONTRACTING AND DEVELOPMENT LLC, 545 ANDOVER PARK W, TUKWILA, 981883347

RAE, JOANNA, 10227 SW 140TH ST, VASHON, 980703403

TONY TOWN LLC, PO BOX 603, VASHON, 980700603

ALATI BAZAAR LLC, 29908 129TH PL SW, VASHON, 980708830

HOYT, JEFFREY L, 8930 SW 216TH ST, VASHON, 980706724

SIDE STACK LLC, 20211 VASHON HWY SW, VASHON, 980706025

ISLAND BASE HOUSE CLEANING LLC, PO BOX 975, VASHON, 980700975

JONES-SHIRK, ALLISON NICHOLE, PO BOX 2124, VASHON, 980702124

TRUE, KATHRYN, 10607 SW 112TH ST, VASHON, 980703077

HASTUDIO LLC, 23920 104TH AVE SW, VASHON, 980707652

RALSTON, KIM ARTHOR, 11313 SW 238TH ST, VASHON, 980707615

BOCKUS, ALISON, 11905 SW 204TH ST, VASHON, 980706443

GIRAFFE VASHON LLC, PO BOX 2787, VASHON, 980702787

SWEET EVA’S OF VASHON ISLAND LLC, 10212 SW TILLICUM LN, VASHON, 980707066

WASHBURN DESIGN + BUILD LLC, 11641 103RD AVE SW, VASHON, 980703108

POSTRES LA BENDICION, LLC, 10324 SW BANK RD, VASHON, 980704642