Liberty Towing-Auction Notice

LIBERTY TOWING

AUCTION: October 30th, 2024

These are vehicles going to auction for Liberty Towing this coming Wednesday.

AuctionDate:10/30/2024

Liberty Towing Tacoma

Vehicle/Plate/VIN

1981 Honda CB750F 21E7012

RC0400BM203935

1987 John Deere RV Chassis

NO PLATE

17N630127HW005312

1998 GMC Savana

C16665Y

1GTFG15W9W1100898

2000 Volkswagen Jetta

CAG6438

3VWSA29M3YM137494

2004 Honda Civic

CCH9942

JHMES966X4S021897

2012 Dodge Avenger

BVE1277

1C3CDZAB5CN128428

2001 Honda Civic BXP8298

2HGES16511H571522

2004 Mercury Grand Marquis 317NBV

2MEHM75WX4X607767

2000 Honda Accord

BYU4162

JHMCG5667YC026444

2000 Volkswagen Passat BJF3515

WVWMD23B1YP357110

2002 Saturn S-Series 955ZIG

1G8ZH52832Z303590

2011 Chevrolet Cruze

ALW9109

1G1PD5SHXB7248326

2009 Volkswagen Jetta

A7300280

3VWJZ71K09M091135

2001 Honda Civic

NO PLATE

1HGES16571L020840

2001 Honda Odyssey

NO PLATE

2HKRL18611H581221

2003 Volkswagen Jetta

NO PLATE

3VWTH69M13M044148

Liberty Towing Port Orchard

2002 GMC Envoy

BSL5514

1GKDT13S022502143

1995 Plymouth Grand Voyager

AIJ8492

1P4GH54L7SX601954

2002 Volkswagen Jetta

NO PLATE

WVWTH63BX2P360814

1992 BMW 735

NO PLATE

WBAGB4317NDB70022

IDX-1004442

October 25, 2024