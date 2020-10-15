City of Fircrest

City of Fircrest-Ordinance 1661

City of Fircrest-Ordinance 1661

by Ken Spurrell

City of Fircrest

NOTICE OF ORDINANCE PASSED BY FIRCREST CITY COUNCIL

OCTOBER 13, 2020

Summary of Ordinance 1661: AN ORDINANCE OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF FIRCREST, WASHINGTON, AMENDING SECTION 1 OF ORDINANCE 1642 AND FMC 2.44.070 REESTABLISHING THE MUNICIPAL COURT JUDGE MONTHLY RATE OF PAY AND THE CIVIL SERVICE CHIEF EXAMINER/ SECRETARY RATE OF PAY

The complete text of this ordinance is available at the Fircrest City Hall, 115 Ramsdell Street, Fircrest, WA 98466. (253) 564-8901. Copies will be mailed upon request.

IDX-911225

October 15, 2020

Leave a Reply

Related Stories

NOTICE OF ORDINANCE PASSED-Ordinance 1660
NOTICE OF ORDINANCE PASSED-Ordinance 1660
 By Ken Spurrell
City of Fircrest-NOTICE OF ORDINANCE PASSED
City of Fircrest-NOTICE OF ORDINANCE PASSED
 By Ken Spurrell
CITY OF FIRCREST-CITY COUNCIL BUDGET HEARING
CITY OF FIRCREST-CITY COUNCIL BUDGET HEARING
 By Ken Spurrell
CITY OF FIRCREST-PRELIMINARY 2021 BUDGET
CITY OF FIRCREST-PRELIMINARY 2021 BUDGET
 By Ken Spurrell
Subscribe
TO TACOMA
DAILY INDEX
LEARN MORE