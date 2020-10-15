City of Fircrest-Ordinance 1661

City of Fircrest
NOTICE OF ORDINANCE PASSED BY FIRCREST CITY COUNCIL
OCTOBER 13, 2020
Summary of Ordinance 1661: AN ORDINANCE OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF FIRCREST, WASHINGTON, AMENDING SECTION 1 OF ORDINANCE 1642 AND FMC 2.44.070 REESTABLISHING THE MUNICIPAL COURT JUDGE MONTHLY RATE OF PAY AND THE CIVIL SERVICE CHIEF EXAMINER/ SECRETARY RATE OF PAY
The complete text of this ordinance is available at the Fircrest City Hall, 115 Ramsdell Street, Fircrest, WA 98466. (253) 564-8901. Copies will be mailed upon request.
IDX-911225
October 15, 2020