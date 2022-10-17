City of Fircrest
NOTICE OF ORDINANCE PASSED BY FIRCREST CITY COUNCIL
OCTOBER 11, 2022
Summary of Ordinance 1689: AN ORDINANCE OF THE CITY OF FIRCREST, WASHINGTON, AMENDING ORDINANCE NO. 1683 TO AUTHORIZE ADDITIONAL EXPENDITURES OF FUNDS FOR MATTERS NOT FORESEEN AT THE TIME OF FILING THE ANNUAL BUDGET FOR 2022; AND ESTABLISHING AN EFFECTIVE DATE.
The complete text of this ordinance is available at the Fircrest City Hall, 115 Ramsdell Street, Fircrest, WA 98466. (253) 564-8901. Copies will be mailed upon request.
IDX-965064
October 17, 2022