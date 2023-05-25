CITY OF FIRCREST-NOTICE OF ORDINANCE PASSED

CITY OF FIRCREST-NOTICE OF ORDINANCE PASSED

By Ken Spurrell • May 25, 2023 1:30 am

CITY OF FIRCREST

NOTICE OF ORDINANCE PASSED BY FIRCREST CITY COUNCIL

MAY 23, 2023

Summary of Ordinance 1708: AN ORDINANCE OF THE CITY OF FIRCREST, WASHINGTON,

AMENDING FIRCREST MUNICIPAL CODE (“FMC”) 2.44.050 RELATING TO SALARIES OF NON-UNION CITY EMPLOYEES; PROVIDING FOR SEVERABILITY; AND ESTABLISHING AN EFFECTIVE DATE

The complete text of this ordinance is available at the Fircrest City Hall, 115 Ramsdell Street, Fircrest, WA 98466. (253) 564-8901. Copies will be mailed upon request.

IDX-977648

May 25, 2023