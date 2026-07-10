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LIBERTY TOWING-Auction Notice

Published 1:30 am Friday, July 10, 2026

By Amanda Kahlke amanda.kahlke@tacomadailyindex.com

LIBERTY TOWING

AUCTION: July 15th, 2026

For info, please visit libertytowing.com

Liberty Towing Tacoma

Vehicle / Plate / VIN /KEYS

2006 Subaru Legacy CVL3138

4S3BL626067211431

2010 Chevrolet Impala CNR6928

2G1WC5EM7A1176164

2009 Toyota Camry Hybrid CVK8053

4T1BB46K29U065842

KEYS

2010 Nissan Sentra A9012337

3N1AB6AP7AL617755

KEYS

2007 Workhorse W42 01639AH

5B4KPD25873425484

2001 Chevrolet Silverado 1500 NO PLATES

2GCEC19T311227818

KEYS

1991 Ford Ranger

NO PLATES

1FTCR10U8MPA06833

1998 Ford Taurus ANV3575

1FAFP52U9WG236901

2002 Honda Accord CND2634

1HGCG22592A019531

KEYS

1996 Honda Accord CUX1116

1HGCE1820TA007279

2007 Honda Civic CWL5132

2HGFG12627H527364

KEYS

2004 Chevrolet TrailBlazer BYK1076

1GNDT13S242206675

KEYS

1992 Nissan Pathfinder BGH0659

JN8HD17SXNW015800

2005 Ford Escape CTY4605

1FMYU92Z05KA21039

Liberty Towing Port Orchard

2002 Subaru Forester CDE3092

JF1SF635X2H748234

2017 Nissan Altima

CRG1463

1N4AL3AP1HN353246

KEYS

2002 Honda Accord CBB6628

1HGCG22592A035440

1997 Honda Accord

BZD2361

1HGCD5635VA215229

2000 Dodge Dakota C30861H

1B7GG2AN3YS698331

IDX1033575

July 10, 2026

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