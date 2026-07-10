LIBERTY TOWING-Auction Notice
Published 1:30 am Friday, July 10, 2026
LIBERTY TOWING
AUCTION: July 15th, 2026
For info, please visit libertytowing.com
Liberty Towing Tacoma
Vehicle / Plate / VIN /KEYS
2006 Subaru Legacy CVL3138
4S3BL626067211431
2010 Chevrolet Impala CNR6928
2G1WC5EM7A1176164
2009 Toyota Camry Hybrid CVK8053
4T1BB46K29U065842
KEYS
2010 Nissan Sentra A9012337
3N1AB6AP7AL617755
KEYS
2007 Workhorse W42 01639AH
5B4KPD25873425484
2001 Chevrolet Silverado 1500 NO PLATES
2GCEC19T311227818
KEYS
1991 Ford Ranger
NO PLATES
1FTCR10U8MPA06833
1998 Ford Taurus ANV3575
1FAFP52U9WG236901
2002 Honda Accord CND2634
1HGCG22592A019531
KEYS
1996 Honda Accord CUX1116
1HGCE1820TA007279
2007 Honda Civic CWL5132
2HGFG12627H527364
KEYS
2004 Chevrolet TrailBlazer BYK1076
1GNDT13S242206675
KEYS
1992 Nissan Pathfinder BGH0659
JN8HD17SXNW015800
2005 Ford Escape CTY4605
1FMYU92Z05KA21039
Liberty Towing Port Orchard
2002 Subaru Forester CDE3092
JF1SF635X2H748234
2017 Nissan Altima
CRG1463
1N4AL3AP1HN353246
KEYS
2002 Honda Accord CBB6628
1HGCG22592A035440
1997 Honda Accord
BZD2361
1HGCD5635VA215229
2000 Dodge Dakota C30861H
1B7GG2AN3YS698331
IDX1033575
July 10, 2026