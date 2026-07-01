Cause No. 19-2-10944-6-SHERIFF’S SALE
Published 1:30 am Wednesday, July 1, 2026
Cause No. 19-2-10944-6
SHERIFF’S PUBLIC NOTICE OF
SALE OF REAL PROPERTY
IN THE SUPERIOR COURT OF THE STATE OF WASHINGTON
IN AND FOR THE COUNTY OF PIERCE
DENNIS M. BALASCIO, IN HIS INDIVIDUAL CAPACITY,
Plaintiff(s),
vs.
BRYAN MYERS; ET AL.,
Defendant(s).
TO: BRYAN MYERS, Judgment Debtor(s).
The Superior Court of PIERCE County has directed the undersigned Sheriff of Pierce County to sell the property described below to satisfy a judgment in the above-entitled action. If developed, the property address is 35414 16TH AVE. CT. S., ROY, WA 98580.
The sale of the above described property is to take place:
Time: 10:00 A.M.
Date: Friday, August 14, 2026
Place: 930 Tacoma Avenue South, Tacoma, WA 98402
2nd Floor Entry Plaza
The judgment debtor can avoid the sale by paying the judgment amount of $112,986.94 together with interest, costs, and fees, before the sale date. For the exact amount, contact the Sheriff at the address stated below:
Dated at Tacoma, Washington, June 23, 2026.
KEITH SWANK
SHERIFF OF PIERCE COUNTY.
By: Christine A Eaves, Deputy
Civil Section, 930 Tacoma Avenue South,
Room, 1B 203, Tacoma, Washington, 98402
(253) 798 7520
See legal description below or reverse:
LEGAL DESCRIPTION
LOT 16, PIERCE COUNTY LARGE LOT DIVISION NO. 1995, ACCORDING TO THE MAP THEREOF, RECORDED IN VOLUME 20 OF SURVEY’S PAGE 95, RECORDS OF PIERCE COUNTY, WASHINGTON.
TOGETHER WITH A 60 FOOT PRIVATE ROAD AND UTILITY EASEMENT AS DELINEATED ON THE FACE OF PIERCE COUNTY LARGE LOT DIVISION.
EXCEPT THEREFROM THAT PORTION LYING WITHIN SAID LOT 16.
SITUATE IN THE COUNTY OF PIERCE, STATE OF WASHINGTON.
PARCEL NO.: 0317292021
ATTORNEY FOR PLAINTIFF:
DAVID S. KERRUISH, P.S., ATTORNEY 1711 MORAN AVE SNOHOMISH, WA. 98290
(206)386-4710
IDX1032900
July 1, 8, 15, 22, 2026