City of Gig Harbor-SUMMARY OF ORDINANCE 1564
Published 1:30 am Monday, June 29, 2026
SUMMARY OF ORDINANCE 1564
of the City of Gig Harbor,
Washington
On June 22, 2026, the City Council of the City of Gig Harbor passed Ordinance 1564, which is summarized by its title as follows: AN ORDINANCE OF THE CITY OF GIG HARBOR, WASHINGTON, AMENDING SECTIONS 13.34.020, 13.34.030, and 13.34.040 OF THE GIG HARBOR MUNICIPAL CODE REGARDING WATER AND SEWER SERVICE OUTSIDE OF THE CITY’S URBAN GROWN AREA; PROVIDING FOR SEVERABILITY, SCRIVENER’S ERRORS AND AN EFFECTIVE DATE.
The full text of this ordinance will be mailed upon request, or you can access the full version at www.gighar
borwa.gov.
IDX-1033028
June 29, 2026