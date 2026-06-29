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CITY OF RUSTON-ORDINANCE NO. 1605

Published 1:30 am Monday, June 29, 2026

By Amanda Kahlke amanda.kahlke@tacomadailyindex.com

Public Notice of Adoption

ORDINANCE NO. 1605

AN ORDINANCE OF THE CITY OF RUSTON, WASHINGTON, UPDATING THE CITY’S PARK CODE CONTAINED IN CHAPTER 10.01 OF THE RUSTON

MUNICIPAL CODE (RMC) TO REFLECT ALL CURRENT PARKS, UPDATE PARK RULES, PARK HOURS, RULEMAKING AUTHORITY, CLARIFICATION ONLAWS IN EFFECT AND UPDATING PENALTIES FOR VIOLATION, ADDING NEW RMC SECTIONS 10.01.005, 10.01.007, 10.01.009, AND 10.01.015, AMENDING RMC SECTIONS 10.01.010 AND 10.01.020; PROVIDING FOR SEVERABILITY, PUBLICATION, AND CORRECTIONS; AND ESTABLISHING AN EFFECTIVE DATE.

Public Notice is hereby given that the City Council of the City of Ruston,at a Regular City Council Meeting, held on June 16, 2026, duly passed and adopted Ordinance 1605. Copies of the ordinance can be obtained on the City’s website at www.rustonwa.org, or by contacting the City

Clerk at (253) 759-3544 x 102.

IDX-1033060

June 29, 2026

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