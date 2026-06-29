CITY OF RUSTON-Public Notice of Adoption
Published 1:30 am Monday, June 29, 2026
Public Notice of Adoption
AN ORDINANCE OF THE CITY OF RUSTON, WASHINGTON, RELATING TO ZONING, UPDATING THE MARINA DISTRICT ZONING STANDARDS INCLUDING AMENDING SECTION 25.01.052 OF THE RUSTON MUNICIPAL CODE (RMC) TO ESTABLISH A CIVIC ARCIDTECTURE HEIGHT BONUS FRAMEWORK WITHIN THE MARINA DISTRICT AND ADDING A NEW SECTION 25.06.042 TO CHAPTER 25.06 RMC (ARCHITECTURAL STANDARDS) FOR CONSISTENCY WITH THE CIVIC ARCHITECTURAL HEIGHT BONUS AND RELATED PUBLIC REALM / ARCHITECTURAL REQUIREMENTS; PROVIDING FOR SEVERABILITY AND CORRECTIONS, AND ESTABLISHING AN EFFECTIVE DATE. Public Notice is hereby given that the City Council of the City of Ruston, at a Regular City Council Meeting, held on June 16, 2026, duly passed and adopted Ordinance 1604. Copies of the ordinance can be obtained on the City’s website at www.rustonwa.org, or by contacting the City Clerk at (253) 759-3544 x 102.
IDX-1033048
June 29, 2026