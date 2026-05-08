Liberty Towing-Auction Notice

Published 1:30 am Friday, May 8, 2026

By Amanda Kahlke amanda.kahlke@tacomadailyindex.com

LIBERTY TOWING

AUCTION: May 13th, 2026

For info, please visit libertytowing.com

Liberty Towing Tacoma

Vehicle / Plate / VIN /KEYS

2013 Infiniti JX35

NO PLATES

5N1AL0MM4DC336193

2014 Ford Explorer BRA 9JL

1FM5K7F84EGB90241

2019 Nissan Sentra CEX2751

3N1AB7AP1KY322726

Keys

2010 Kia Optima BAP6969

KNAGG4A89A5421707

2015 Chevrolet Spark

NO PLATES

KL8CF6S91FC749898

2020 Chevrolet Spark CLV1245

KL8CD6SA6LC419377

2000 Honda Civic

BYU4644

1HGEJ7224YL091442

Utility Trailer

NO PLATES

NO VIN

Liberty Towing Port Orchard 1994 Chevrolet C/K 1500 C61661E

1GCEK14K1RZ104748

1989 BOAT/TAILER

WN6018RC

BRCH839AD989

IDX1030591

