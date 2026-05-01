Liberty Towing-Auction Notice

Published 1:30 am Friday, May 1, 2026

By Amanda Kahlke amanda.kahlke@tacomadailyindex.com

LIBERTY TOWING

AUCTION: May 6th, 2026

For info, please visit libertytowing.com

Liberty Towing Tacoma

Vehicle / Plate / VIN /KEYS

2016 Nissan Sentra NO PLATES

3N1AB7AP5GY226752

2007 Chevrolet Malibu CRB0818

1G1ZU57N27F211016

Keys

2013 Ford Taurus CWB9222

1FAHP2E86DG227883

2017 Kia Forte BSL4399

3KPFL4A76HE126886

2005 Toyota Corolla BQK9400

1NXBR32E55Z533899

2000 Honda Civic

BYU4644

1HGEJ7224YL091442

Utility Trailer

NO PLATES

NO VIN

2010 Mazda CX-9

CTY6203

JM3TB2MV0A0218277

2010 Dodge Charger

CCX3899

2B3CL3CG2BH543395

Liberty Towing Port Orchard

2012 Toyota Prius v

BBE6420

JTDZN3EU9C3027223

2009 Nissan Altima

1AJ584V

1N4AL21E59N516300

2006 Saturn Ion CVN2511

1G8AJ55F36Z133295

You Might Like