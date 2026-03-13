Liberty Towing-Auction Notice
Published 1:30 am Friday, March 13, 2026
LIBERTY TOWING
AUCTION: March 18, 2026
For info, please visit libertytowing.com
Liberty Towing Tacoma
Vehicle / Plate / VIN
2011 Ford Fusion
CRT8632
3FAHP0JA4BR134508
2016 Chevrolet Cruze Limited CUB7197
1G1PG5SB6G7120031
2001 Suzuki Esteem LKL278
JS2GB41W815205448
2001 Ford Excursion BHU8460
1FMNU41LX1EB17529
1996 Dodge Dakota
C43248Z
1B7FL26P2TS638955
KEYS
2008 Ford Focus BYL1634
1FAHP35N08W256688
2012 Scion xB CTZ3334
JTLZE4FE6CJ009517
2010 Dodge Challenger
NO PLATES
2B3CJ7DW4AH130184
2015 Chevrolet Cruze
CMH7220
1G1PE5SB4F7138483
Liberty Towing Port Orchard
2003 Chrysler Voyager
BDD6713
1C8GJ45303B122113
1992 Ford Ranger D03357D
1FTCR14A4NPA44822
KEYS
2002 Dodge Caravan
NO PLATES
2B4GP44372R749082
KEYS
2003 Volvo XC90
NO PLATES
YV1CM59H931018108
KEYS
2006 Mercedes-Benz C Class
NO PLATES
WDBRF52H76F835037
KEYS
2005 Ford Focus
NO PLATES
3FAFP31N45R139787
KEYS
2002 Toyota Sienna
NO PLATES
4T3ZF13C22U478226
2010 Ford Fusion NO PLATES
3FAHP0JAXAR126900
KEYS
2007 Chevrolet Cobalt
NO PLATES
1G1AK55F177111532
KEYS
2007 Hyundai Tucson
NO PLATES
KM8JN72D97U639877
KEYS
1990 Volvo 240
NO PLATES
YV1AA8849L1392623
KEYS
2003 Ford Explorer
NO PLATES
1FMZU73K63UB86850
KEYS
2001 Ford Expedition
NO PLATES
1FMFU18L91LA63645
KEYS
2003 Subaru Forester
NO PLATES
JF1SG65603G722784
KEYS
2012 Dodge Ram 1500
NO PLATES
1C6RD7GT6CS151445
IDX-1027978
March 13, 2026