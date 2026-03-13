Site Logo

Liberty Towing-Auction Notice

Published 1:30 am Friday, March 13, 2026

By Amanda Kahlke amanda.kahlke@tacomadailyindex.com

LIBERTY TOWING

AUCTION: March 18, 2026

For info, please visit libertytowing.com

Liberty Towing Tacoma

Vehicle / Plate / VIN

2011 Ford Fusion

CRT8632

3FAHP0JA4BR134508

2016 Chevrolet Cruze Limited CUB7197

1G1PG5SB6G7120031

2001 Suzuki Esteem LKL278

JS2GB41W815205448

2001 Ford Excursion BHU8460

1FMNU41LX1EB17529

1996 Dodge Dakota

C43248Z

1B7FL26P2TS638955

KEYS

2008 Ford Focus BYL1634

1FAHP35N08W256688

2012 Scion xB CTZ3334

JTLZE4FE6CJ009517

2010 Dodge Challenger

NO PLATES

2B3CJ7DW4AH130184

2015 Chevrolet Cruze

CMH7220

1G1PE5SB4F7138483

Liberty Towing Port Orchard

2003 Chrysler Voyager

BDD6713

1C8GJ45303B122113

1992 Ford Ranger D03357D

1FTCR14A4NPA44822

KEYS

2002 Dodge Caravan

NO PLATES

2B4GP44372R749082

KEYS

2003 Volvo XC90

NO PLATES

YV1CM59H931018108

KEYS

2006 Mercedes-Benz C Class

NO PLATES

WDBRF52H76F835037

KEYS

2005 Ford Focus

NO PLATES

3FAFP31N45R139787

KEYS

2002 Toyota Sienna

NO PLATES

4T3ZF13C22U478226

2010 Ford Fusion NO PLATES

3FAHP0JAXAR126900

KEYS

2007 Chevrolet Cobalt

NO PLATES

1G1AK55F177111532

KEYS

2007 Hyundai Tucson

NO PLATES

KM8JN72D97U639877

KEYS

1990 Volvo 240

NO PLATES

YV1AA8849L1392623

KEYS

2003 Ford Explorer

NO PLATES

1FMZU73K63UB86850

KEYS

2001 Ford Expedition

NO PLATES

1FMFU18L91LA63645

KEYS

2003 Subaru Forester

NO PLATES

JF1SG65603G722784

KEYS

2012 Dodge Ram 1500

NO PLATES

1C6RD7GT6CS151445

IDX-1027978

March 13, 2026

You Might Like