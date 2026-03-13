City of Gig Harbor-SUMMARY OF ORDINANCE 1559
Published 1:30 am Friday, March 13, 2026
SUMMARY OF ORDINANCE 1559
of the City of Gig Harbor, Washington
On March 9, 2026, the City Council of the City of Gig Harbor passed Ordinance 1559, which is summarized by its title as follows: AN ORDINANCE OF THE CITY OF GIG HARBOR, WASHINGTON, AMENDING CERTAIN PROVISIONS OF THE GIG HARBOR MUNICIPAL CODE TO REVISE THE CITY’S OFFICIAL PUBLIC OPERATING HOURS FROM 8:00 A.M.-5:00 P.M. TO 8:00 A.M.-4:30 P.M., MONDAY THROUGH FRIDAY; AMENDING GHMC SECTIONS 2.52.050, 8.08.080, 19.02.004, 19.05.010, AND 19.06.004; PROVIDING FOR SEVERABILITY AND AN EFFECTIVE DATE.
The full text of this ordinance will be mailed upon request, or you can access the full version at www.gigharborwa.gov.
IDX-1027876
March 13, 2026