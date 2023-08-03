Ordinance 1710-City of Fircrest

City of Fircrest
NOTICE OF ORDINANCE PASSED BY FIRCREST CITY COUNCIL
JULY 25, 2023
Summary of Ordinance 1710: AN ORDINANCE OF THE CITY OF FIRCREST, WASHINGTON, AMENDING FIRCREST MUNICIPAL CODE (“FMC”) 2.44.050 RELATING TO SALARIES OF NON-UNION CITY EMPLOYEES; PROVIDING FOR SEVERABILITY; AND ESTABLISHING AN EFFECTIVE DATE.
The complete text of this ordinance is available at the Fircrest City Hall, 115 Ramsdell Street, Fircrest, WA 98466. (253) 564-8901. Copies will be mailed upon request.
IDX-981713
August 3, 2023