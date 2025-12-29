Liberty Towing-Auction Notice

LIBERTY TOWING
AUCTION: December 31st, 2025
For info, please visit libertytowing.com
Liberty Towing Tacoma
Vehicle/Plate/VIN
2001 Mazda 626 CTE0453
1YVGF22C315222143
1999 Buick Century
CNC7784
2G4WS52M9X1604027
2008 Volvo C70 291HBD
YV1MC67298J052889
1998 Honda Accord
CCH7121
1HGCG2259WA034665
2005 Ford Focus CSK6804
1FAHP34N25W174216
KEYS
2011 BMW X3
C58245Y
5UXWX5C57BL702195
Liberty Towing Port Orchard
1993 Ford Aerostar NO PLATES
1FMDA41XXPZB57277
2008 Scion xB NO PLATES
JTLKE50E481035055
2013 Dodge Durango
CLD5247
1C4SDJCT2DC666001
1999 Ford Windstar
NO PLATES
2FMDA5141XBA83519
2005 Mercedes-Benz
NO PLATES
4JGAB57E05A526879
KEYS
1999 Subaru Legacy
NO PLATES
4S3BK4351X7302917
KEYS
2006 Volvo XC90
NO PLATES
YV4CZ852361295770
KEYS
2005 Ford Taurus
NO PLATES
1FAFP53U85A275401
KEYS
2009 Ford Escape
NO PLATES
1FMCU93G19KB95750
IDX-1024583
December 29, 2025