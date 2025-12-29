Liberty Towing-Auction Notice

LIBERTY TOWING

AUCTION: December 31st, 2025

For info, please visit libertytowing.com

Liberty Towing Tacoma

Vehicle/Plate/VIN

2001 Mazda 626 CTE0453

1YVGF22C315222143

1999 Buick Century

CNC7784

2G4WS52M9X1604027

2008 Volvo C70 291HBD

YV1MC67298J052889

1998 Honda Accord

CCH7121

1HGCG2259WA034665

2005 Ford Focus CSK6804

1FAHP34N25W174216

KEYS

2011 BMW X3

C58245Y

5UXWX5C57BL702195

Liberty Towing Port Orchard

1993 Ford Aerostar NO PLATES

1FMDA41XXPZB57277

2008 Scion xB NO PLATES

JTLKE50E481035055

2013 Dodge Durango

CLD5247

1C4SDJCT2DC666001

1999 Ford Windstar

NO PLATES

2FMDA5141XBA83519

2005 Mercedes-Benz

NO PLATES

4JGAB57E05A526879

KEYS

1999 Subaru Legacy

NO PLATES

4S3BK4351X7302917

KEYS

2006 Volvo XC90

NO PLATES

YV4CZ852361295770

KEYS

2005 Ford Taurus

NO PLATES

1FAFP53U85A275401

KEYS

2009 Ford Escape

NO PLATES

1FMCU93G19KB95750

December 29, 2025