Liberty Towing-Auction Notice

By Amanda Kahlke amanda.kahlke@tacomadailyindex.com • December 12, 2025 1:30 am

LIBERTY TOWING

AUCTION: December 17th, 2025

For info, please visit libertytowing.com

Liberty Towing Tacoma

Vehicle/Plate/VIN

2003 Dodge Ram 1500 B53626U

1D7HA18N43S102552

KEYS

1998 GMC Sierra 2500 D30554D

1GTGK24R3WZ500316

2007 Saturn Outlook BZM2491

5GZEV13717J148988

KEYS

2009 Toyota Camry Hybrid

BYK8808

4T1BB46K89U091622

2003 Kia Sorento NO PLATES

KNDJC733735067809

KEYS

2005 Toyota Tundra

B57760W

5TBRT34175S462491

1999 Jeep Cherokee

BCY2556

1J4FF68S1XL529350

Liberty Towing Port Orchard

2007 Hyundai Accent

CSY5211

KMHCM36CX7U039777

2002 Volkswagen Beetle

NO PLATES

3VWCP21C22M408154

KEYS

2006 Chrysler Pacifica

NO PLATES

2A8GF78406R890682

KEYS

2004 Subaru Outback

NO PLATES

4S3BH675247602580

KEYS

IDX-1024020

December 12, 2025