Liberty Towing-Auction Notice

LIBERTY TOWING
AUCTION: December 17th, 2025
For info, please visit libertytowing.com
Liberty Towing Tacoma
Vehicle/Plate/VIN
2003 Dodge Ram 1500 B53626U
1D7HA18N43S102552
KEYS
1998 GMC Sierra 2500 D30554D
1GTGK24R3WZ500316
2007 Saturn Outlook BZM2491
5GZEV13717J148988
KEYS
2009 Toyota Camry Hybrid
BYK8808
4T1BB46K89U091622
2003 Kia Sorento NO PLATES
KNDJC733735067809
KEYS
2005 Toyota Tundra
B57760W
5TBRT34175S462491
1999 Jeep Cherokee
BCY2556
1J4FF68S1XL529350
Liberty Towing Port Orchard
2007 Hyundai Accent
CSY5211
KMHCM36CX7U039777
2002 Volkswagen Beetle
NO PLATES
3VWCP21C22M408154
KEYS
2006 Chrysler Pacifica
NO PLATES
2A8GF78406R890682
KEYS
2004 Subaru Outback
NO PLATES
4S3BH675247602580
KEYS
IDX-1024020
December 12, 2025