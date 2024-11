Liberty Towing-Auction Notice

LIBERTY TOWING

AUCTION: November 27th, 2024

These are vehicles going to auction for Liberty Towing this coming Wednesday.

Auction Date: 11/27/2024

For info, please visit libertytowing.com

Liberty Towing Tacoma

Vehicle / Plates / VIN

2004 Buick LeSabre

BQX7687

1G4HP52K64U178192

1996 Nissan Quest

BYA5325

4N2DN11W9TD811429

2008 Mercedes Benz C Class

CPL4109

WDDGF54XX8R030475

2008 Toyota Highlander

CJL3548

JTEES43A682001774

2007 Toyota Camry

CKS7693

4T1BE46K67U551137

1982 Cadillac Eldorado

635TZJ

1G6AL5789CE616911

Liberty Towing Port Orchard

2007 Volkswagen Passat

NO PLATE

WVWVU73C07E068546

2000 Ford Focus

NO PLATE

3FAFP3131YR101579

1999 Chrysler Town & Country

NO PLATE

1C4GP64LXB921218

2005 Dodge Magnum

NO PLATE

2D4GZ48VX5H688509

2004 Honda Pilot

CMC6341

2HKYF18554H549242

2004 Subaru Outback

BTP0891

4S3BH675947632109

2003 Ford Ranger

D90481A

1FTYR44E83PA97143

IDX-1005629

November 22, 2024