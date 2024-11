Liberty Towing-Auction Notce

LIBERTY TOWING

AUCTION: November 20th, 2024

These are vehicles going to auction for Liberty Towing this coming Wednesday. Auction Date: 11/20/2024

For info, please visit libertytowing.com

Liberty Towing Tacoma

Vehicle/Plate/VIN

2004 Ford F-150 Heritage

NOPLATE

2FTRX17224CA43396

2011 GMC Acadia

CNW5795

1GKKVSED5BJ163021

2015 MINI Countryman BMD8106

WMWZC5C56FWP45986

2017 Volkswagen Passat BZC6209

1VWAT7A35HC015601

2002 Cadillac DeVille BWN8297

1G6KD54YX2U218097

2006 BMW 5 Series

BNY6934

WBANE53586CK79276

Liberty Towing Port Orchard

1966 Cadillac CTS Coupe NO PLATE

F6287563

2014 Mercedes-Benz E-Class

BOV6099

WDDHF5KB4EA852288

2008 Dodge Ram 1500

C49186Z

1D7HA18N98J174943

1997 Chevrolet Blazer

NO PLATE

1GNDT13W7V2159566

2002 Ford Explorer

NO PLATE

1FMZU67E42UD07405

2006 Saab 9-3

NO PLATE

YS3FD59YX61101059

2002 Lexus RX 300

NO PLATE

JTJHF10U820273519

IDX-1005354

November 15, 2024