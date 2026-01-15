Hometown Towing & Recovery-Auction Notice

AUCTION NOTICE
Hometown Towing & Recovery 213 Eleanor Court NW South Prairie WA 98385
In accordance with revised code (RCW 46.55.130) the above named will sell to the highest bidder for each vehicle. CASH SALE ONLY! Vehicles must be paid for and picked up by 4:00pm day of auction. If not paid for and redeemed vehicle will go to second highest bidder. AUCTION DATE: January 21, 2026
AUCTION TIME: 11:00AM VIEWING STARTS AT: 10:00AM LOCATION: 213 ELEANOR COURT NW SOUTH PRAIRIE WA 98385
OFFICE PHONE NUMBER:
253-448-4685
IDX-1025228
January 15, 2026