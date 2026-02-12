City of Fircrest-Summary of Ordinance 1755

City of Fircrest
FEBRUARY 10, 2026
NOTICE OF ORDINANCE PASSED BY FIRCREST CITY COUNCIL
Summary of Ordinance 1755: AN ORDINANCE OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF FIRCREST, WASHINGTON, AMENDING SECTION 1 OF ORDINANCE NO. 1736 AND FIRCREST MUNICIPAL CODE 6.08.130 RELATING TO THE SCHEDULE OF RATES AND CHARGES FOR SOLID WASTE COLLECTION.
The complete text of this ordinance is available at the Fircrest City Hall, 115 Ramsdell Street, Fircrest, WA 98466. (253) 564-8901. Copies will be mailed upon request.
IDX-1026464
February 12, 2026