City of Fircrest
NOTICE OF ORDINANCES PASSED BY FIRCREST CITY COUNCIL
AUGUST 23, 2022
Summary of Ordinance 1686: AN ORDINANCE OF THE CITY OF FIRCREST, WASHINGTON, AMENDING FIRCREST MUNICIPAL CODE (“FMC”) 2.44.050 RELATING TO SALARIES OF NON-UNION CITY EMPLOYEES AND AMENDING SECTION 1 OF ORDINANCE 1676; PROVIDING FOR SEVERABILITY; AND ESTABLISHING AN EFFECTIVE DATE.
Summary of Ordinance 1687: AN ORDINANCE OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF FIRCREST, WASHINGTON, AMENDING FIRCREST MUNICIPAL CODE (“FMC”) 2.44.070 AND SECTION 1 OF ORDINANCE 1677 REESTABLISHING THE MUNICIPAL COURT JUDGE AND THE CIVIL SERVICE CHIEF EXAMINER/ SECRETARY MONTHLY RATE OF PAY AND ESTABLISHING A JUDGE PRO TEMPORE RATE OF PAY; PROVIDING FOR SEVERABILITY; AND ESTABLISHING AN EFFECTIVE DATE.
Summary of Ordinance 1688: AN ORDINANCE OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF FIRCREST, WASHINGTON AMENDING SECTION 1 OF ORDINANCE NO. 1628 AND FMC 3.20.360 TO ACCOMMODATE AN ADDITIONAL $125 REVOLVING CASH FUND FOR THE PARKS/RECREATION DIRECTOR; PROVIDING FOR SEVERABILITY; AND ESTABLISHING AN EFFECTIVE DATE
The complete text of this ordinance is available at the Fircrest City Hall, 115 Ramsdell Street, Fircrest, WA 98466. (253) 564-8901. Copies will be mailed upon request.
IDX-961711
August 26, 2022