City of Fircrest
NOTICE OF ORDINANCE PASSED BY FIRCREST CITY COUNCIL
OCTOBER 25, 2022
Summary of Ordinance 1690: AN ORDINANCE OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF FIRCREST, WASHINGTON, AMENDING ORDINANCE NO. 1621 SECTION 1(a) AND FMC 20.04.025 GENERAL FACILITIES CHARGE; AMENDING ORDINANCE NO. 1621 SECTION 2(a)(c) AND FMC 20.04.030 SERVICE CONNECTION FEES AND INSPECTION FEES.
Summary of Ordinance 1691: AN ORDINANCE OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF FIRCREST, WASHINGTON, AMENDING ORDINANCE NO. 1619 SECTION 1(a) AND FMC 21.01.030 GENERAL FACILITIES CHARGE; AMENDING ORDINANCE NO. 1619 SECTION 2(a)(b) AND FMC 21.04.130 SERVICE CONNECTION FEES AND WATER METER DROP-IN FEES.
The complete text of this ordinance is available at the Fircrest City Hall, 115 Ramsdell Street, Fircrest, WA 98466. (253) 564-8901. Copies will be mailed upon request.
IDX-965860
October 28, 2022