City of Fircrest-NOTICE OF ORDINANCE PASSED

City of Fircrest
September 24, 2024
NOTICE OF ORDINANCE PASSED BY FIRCREST CITY COUNCIL
Summary of Ordinance 1728:
AN ORDINANCE OF THE CITY OF FIRCREST, WASHINGTON, ADOPTING A NEW CHAPTER 9.50 IN FIRCREST MUNICIPAL CODE (FMC) RELATED TO “ENDANGERMENT WITH A CONTROLLED SUBSTANCE”; PROVIDING FOR SEVERABILITY AUTHORIZING CORRECTIONS; AND ESTABLISHING AN EFFECTIVE DATE.
The complete text of this ordinance is available at the Fircrest City Hall, 115 Ramsdell Street, Fircrest, WA 98466. (253) 564-8901. Copies will be mailed upon request.
IDX-1002997
September 26, 2024