City of Fircrest-NOTICE OF ORDINANCE PASSED

By Amanda Kahlke amanda.kahlke@tacomadailyindex.com • September 26, 2024 1:30 am

City of Fircrest

September 24, 2024

NOTICE OF ORDINANCE PASSED BY FIRCREST CITY COUNCIL

Summary of Ordinance 1728:

AN ORDINANCE OF THE CITY OF FIRCREST, WASHINGTON, ADOPTING A NEW CHAPTER 9.50 IN FIRCREST MUNICIPAL CODE (FMC) RELATED TO “ENDANGERMENT WITH A CONTROLLED SUBSTANCE”; PROVIDING FOR SEVERABILITY AUTHORIZING CORRECTIONS; AND ESTABLISHING AN EFFECTIVE DATE.

The complete text of this ordinance is available at the Fircrest City Hall, 115 Ramsdell Street, Fircrest, WA 98466. (253) 564-8901. Copies will be mailed upon request.

IDX-1002997

September 26, 2024