City of Fircrest-NOTICE OF ORDINANCE

By Amanda Kahlke amanda.kahlke@tacomadailyindex.com • May 17, 2024 1:30 am

City of Fircrest

MAY 14, 2024

NOTICE OF ORDINANCE PASSED BY FIRCREST CITY COUNCIL

Summary of Ordinance 1724: AN ORDINANCE OF THE CITY OF FIRCREST, WASHINGTON,

AMENDING FIRCREST MUNICIPAL CODE (“FMC”) 2.44.050 RELATING TO SALARIES OF NON-UNION CITY EMPLOYEES; PROVIDING FOR SEVERABILITY; AND ESTABLISHING AN EFFECTIVE DATE..

The complete text of this ordinance is available at the Fircrest City Hall, 115 Ramsdell Street, Fircrest, WA 98466. (253) 564-8901. Copies will be mailed upon request.

IDX-996376

May 17, 2024