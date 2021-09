B-Line Towing-Auction Notice

Auction Notice

In accordance with RCW 46.55.130 B-Line Towing will hold ABANDONED VEHICLE SALE on Tuesday September 28, 2021 at 12:00 noon. Vehicles will be sold “as is” to the highest cash bidder. Viewing starts 11:00 AM at 17922 52nd Ave. E., Tacoma, 253-846-8095. Cash deposit of $100.00 required by 11:30 AM

Year Make Model License

00 SATR LS2 BXW3502

02 FORD WINDS 281ZSB

89 TOY COROLL BVB5622

97 CHEV PU C80340J

00 SUBA LEG BQF7375

99 HONDA ACCORD BUL3870

90 CAD DEVILL BXD5262

97 LINC TOWN ADZ2137

00 SUB LEG BUL2732

98 PYL G VOY BCK1607

98 HONDA CIV AJW9576

07 MERC MILAN AKY6353

88 GMC GMT400 B37915E

94 FORD PU 30199A

15 YAH MC YZFR3 1E9872

05 ACURA MDX BEU0138

81 MAZ PU C23189S

03 TOY COROLL BVD0090

00 DODGE DURAN BEB2671

IDX-938940

September 24, 2021