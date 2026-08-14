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LIBERTY TOWING-Auction Notice

Published 1:30 am Friday, August 14, 2026

By Amanda Kahlke amanda.kahlke@tacomadailyindex.com

LIBERTY TOWING

AUCTION: August 19th, 2026

For info, please visit libertytowing.com

Liberty Towing Tacoma

Vehicle / Plate / VIN /KEYS

1995 Buick LeSabre CEV7009

1G4HP52L5SH479311

2007 Ford Focus CSG5589

1FAFP34N57W320991

2001 Ford Escape

CDS2227

1FMCU04121KF61001

1999 Honda Magna

3L0475

JH2RC430XXM500016

Liberty Towing Port Orchard

1997 BMW 3 Series BSG6550

WBACD4322VAV54550

2021 Audi Q5 KBD 7143

WA1BAAFY4M2042376

KEYS

1999 Mercedes-Benz M-Class AVX8383

4JGAB54E0XA073709

IDX1035118

August 14, 2026

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