LIBERTY TOWING-Auction Notice
Published 1:30 am Friday, August 14, 2026
LIBERTY TOWING
AUCTION: August 19th, 2026
For info, please visit libertytowing.com
Liberty Towing Tacoma
Vehicle / Plate / VIN /KEYS
1995 Buick LeSabre CEV7009
1G4HP52L5SH479311
2007 Ford Focus CSG5589
1FAFP34N57W320991
2001 Ford Escape
CDS2227
1FMCU04121KF61001
1999 Honda Magna
3L0475
JH2RC430XXM500016
Liberty Towing Port Orchard
1997 BMW 3 Series BSG6550
WBACD4322VAV54550
2021 Audi Q5 KBD 7143
WA1BAAFY4M2042376
KEYS
1999 Mercedes-Benz M-Class AVX8383
4JGAB54E0XA073709
IDX1035118
August 14, 2026