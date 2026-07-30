City of Fircrest-NOTICE OF ORDINANCE PASSED
Published 1:30 am Thursday, July 30, 2026
City of Fircrest
JULY 28, 2026
NOTICE OF ORDINANCE PASSED BY FIRCREST CITY COUNCIL
Summary of Ordinance 1760: AN ORDINANCE OF THE CITY OF FIRCREST, WASHINGTON, AMENDING ORDINANCE NO. 1751 TO AUTHORIZE ADDITIONAL EXPENDITURES OF FUNDS FOR MATTERS NOT FORESEEN AT THE TIME OF FILING THE ANNUAL BUDGET FOR 2026, PROVIDING SEVERABILITY, AND ESTABLISHING AN EFFECTIVE DATE.
The complete text of this ordinance is available at the Fircrest City Hall, 115 Ramsdell Street, Fircrest, WA 98466. (253) 564-8901. Copies will be mailed upon request.
IDX-1034442
July 30, 2026