Cause No. 24-2-12368-2-SHERIFF’S PUBLIC NOTICE OF SALE
Published 1:30 am Wednesday, July 22, 2026
Cause No. 24-2-12368-2
SHERIFF’S PUBLIC NOTICE OF
SALE OF REAL PROPERTY
IN THE SUPERIOR COURT OF THE STATE OF WASHINGTON
IN AND FOR THE COUNTY OF PIERCE
MARY M. DIETZEN, AN INDIVIDUAL,
Plaintiff(s),
vs. XLPFP ENTERPRISES LLC, A WASHINGTON LIMITED LIABILITY COMPANY; BRUCE DIETZEN, AN INDIVIDUAL,
Defendant(s).
TO: XLPFP ENTERPRISES LLC; BRUCE DIETZEN, Judgment Debtor(s).
The Superior Court of PIERCE County has directed the undersigned Sheriff of Pierce County to sell the property described below to satisfy a judgment in the above-entitled action. If developed, the property address is 1810 N HIGHLAND STREET, TACOMA, WA 98406.
The sale of the above described property is to take place:
Time: 10:00 A.M.
Date: Friday, August 21, 2026
Place: 930 Tacoma Avenue South, Tacoma, WA 98402
2nd Floor Entry Plaza
The judgment debtor can avoid the sale by paying the judgment amount of $692,511.29 together with interest, costs, and fees, before the sale date. For the exact amount, contact the Sheriff at the address stated below:
Dated at Tacoma, Washington, July 15, 2026
KEITH SWANK
SHERIFF OF PIERCE COUNTY.
By: Christine A Eaves, Deputy
Civil Section, 930 Tacoma Avenue South,
Room, 1B 203, Tacoma, Washington, 98402
(253) 798 7520
See legal description below or reverse:
LEGAL DESCRIPTION
13 PUGET SOUND HOMESTEAD ASSN PLAT: PUGET SOUND HOMESTEAD ASSN PLAT SW OF NE 35 21 2E S 63 FT OF N 315 FT OF FOLL DESC TRACTS L 28 & 37 LY N OF N 18TH ST EXC POR CYD TO CITY OF TACOMA FOR ST ALSO EXC W 10 FT SEG F 6087;
SITUATE IN THE COUNTY OF PIERCE, STATE OF WASHINGTON
PARCEL NO.: 7045000594
ATTORNEY FOR PLAINTIFF:
DAVIES PEARSON, ATTORNEYS AT LAW
TREVOR N. WHITE, ATTORNEY
P O BOX 1657 TACOMA, WA. 98401
(253)620-1500
IDX-1033833
July 22, 29, August 5, 12, 2026