LIBERTY TOWING-Auction Notice
Published 1:30 am Friday, July 17, 2026
LIBERTY TOWING
AUCTION: July 22nd, 2026
For info, please visit libertytowing.com
Liberty Towing Tacoma
Vehicle / Plate / VIN /KEYS
2001 Honda Accord CDJ6350
JHMCG56601C017929
1995 Honda Accord
CCH9789
JHMCD5631SC030480
2003 Nissan 350Z
BXZ9924
JN1AZ34D33T103508
2008 LandRover RangeRover
NO PLATES
SALSH234X8A173972
2003 Mitsubishi Lancer CVS4936
JA3AJ26E33U107135
KEYS
1977 Chevrolet C20 Scottsdale C04115T
CCS247J163648
2010 Ford Fusion
CBE9423
3FAHP0JA4AR321164
Liberty Towing Port Orchard
1997 Kawasaki Vulcan 1500 3L4925
JKBVNAD17VA062809
KEYS
2010 Dodge Avenger CMN9233
1B3CC5FB7AN129191
IDX1033871
July 17, 2026