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LIBERTY TOWING-Auction Notice

Published 1:30 am Friday, July 17, 2026

By Amanda Kahlke amanda.kahlke@tacomadailyindex.com

LIBERTY TOWING

AUCTION: July 22nd, 2026

For info, please visit libertytowing.com

Liberty Towing Tacoma

Vehicle / Plate / VIN /KEYS

2001 Honda Accord CDJ6350

JHMCG56601C017929

1995 Honda Accord

CCH9789

JHMCD5631SC030480

2003 Nissan 350Z

BXZ9924

JN1AZ34D33T103508

2008 LandRover RangeRover

NO PLATES

SALSH234X8A173972

2003 Mitsubishi Lancer CVS4936

JA3AJ26E33U107135

KEYS

1977 Chevrolet C20 Scottsdale C04115T

CCS247J163648

2010 Ford Fusion

CBE9423

3FAHP0JA4AR321164

Liberty Towing Port Orchard

1997 Kawasaki Vulcan 1500 3L4925

JKBVNAD17VA062809

KEYS

2010 Dodge Avenger CMN9233

1B3CC5FB7AN129191

IDX1033871

July 17, 2026

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