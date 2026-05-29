Liberty Towing-Auction Notice

Published 1:30 am Friday, May 29, 2026

By Amanda Kahlke amanda.kahlke@tacomadailyindex.com

LIBERTY TOWING

AUCTION: June 3rd, 2026

For info, please visit libertytowing.com

Liberty Towing Tacoma

Vehicle / Plate / VIN /KEYS

1992 Acura Vigor ALV8560

JH4CC264XNC003017

2017 Ford Fiesta

CGY9062

3FADP4AJ9HM140493

2008 Honda Civic 6EJF230

JHMFA36238S016659

2013 Chevrolet Sonic BMS9458

1G1JC5SH7D4161285

2000 Toyota Camry Solara AQC2538

2T1CF28P1YC368181

1995 Nissan Pickup

D91945F

1N6SD11SXSC400990

2008 Chevrolet Impala CJM1691

2G1WB55K589188780

KEYS

2002 Lincoln LS

AZN2171

1LNHM87A12Y601258

2003 Nissan Pathfinder

CLT1364

JN8DR09X63W704121

2008 Audi A4

TEMP

WAUDF78E58A119156

Liberty Towing Port Orchard

2005 Subaru Outback

NO PLATES

4S4BP62C557373298

2015 Hyundai Genesis CSJ7502

KMHGN4JE8FU102788

2008 Kia Spectra

912XRP

KNAFE121085508889

KEYS

IDX1031592

