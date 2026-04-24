Site Logo

LIBERTY TOWING-AUCTION NOTICE

Published 1:30 am Friday, April 24, 2026

By Amanda Kahlke amanda.kahlke@tacomadailyindex.com

AUCTION: April 29th, 2026

For info, please visit libertytowing.com

Liberty Towing Tacoma

Vehicle / Plate / VIN /KEYS

1962 Mercedes-Benz 63274

11011010042230

No Keys

1997 Lexus LS 400

BRU1016

JT8BH28FXV0096912

Keys

2014 Jeep Compass

CNC3741

1C4NJDBBXED509313

Keys

2007 Ford F-150 C42089Z

1FTRX14WX7FB51698

Keys

2017 Ford Focus

NO PLATES

1FADP3F26HL324402

No Keys

2008 Mercedes-Benz GL-Class BQZ5625

4JGBF71E68A307104

No Keys

2004 Toyota Prius

AXR3776

JTDKB20U740098791

No Keys

2006 Acura TL BYG2263

19UUA66266A022308

Keys

2008 BMW 1 Series CTE0566

WBAUN13588VH80294

No Keys

2012 Mercedes-Benz CLS

NO PLATES

WDDLJ9BB7CA022241

Keys

1998 Honda CBR 1100XX

900021

JH2SC350XWM100853

No Keys

Liberty Towing Port Orchard

2003 GMC Savana CAS8120

1GTHG39U131185261

No Keys

IDX1029937

