No. 25-2-08155-4 -CIVIL SUMMONS
Published 1:30 am Friday, April 17, 2026
IN THE SUPERIOR COURT OF THE STATE OF WASHINGTON
IN AND FOR THE COUNTY OF PIERCE
Lakeview Loan Servicing, LLC,
Plaintiff,
vs.
JUSTINE B. DAUENHAUER; UNITED STATES OF AMERICA DEPARTMENT OF VETERANS AFFAIRS; JOHN AND/OR JANE DOE(S)
Defendants.
THE STATE OF WASHINGTON TO: Justine B Dauenhauer
You are hereby summoned to appear within sixty days after the date of the first publication of this summons, to wit, within sixty days after the 8th Day of April, 2026 , and defend the above entitled action in the above entitled court, and answer the complaint of the Plaintiff, Lakeview Loan Servicing, LLC, and serve a copy of your answer upon the undersigned attorneys for Plaintiff, LOGS Legal Group LLP, their office below stated; and in case of your failure so to do, judgment will be rendered against you according to the demand of the complaint, which has been filed with the clerk of said court.
The object of the complaint is to foreclose a deed of trust dated December 9, 2021 and recorded as Instrument No. 202112140372 given by Justine B Dauenhauer, as her sole and separate property on property commonly known as 17521 25th Street Court E, Lake Tapps, WA 98391 and legally described as:
PARCEL A: THAT PORTION OF LOT 2 OF LAKE TAPPS DRIFTWOOD POINT NO. 4, AS PER PLAT RECORDED IN VOLUME 18 OF PLATS, PAGE 70, RECORDS OF PIERCE COUNTY AUDITOR, DESCRIBED AS FOLLOWS: BEGINNING AT THE NORTHWEST CORNER OF SAID LOT 2; THENCE NORTH 89°01’54” EAST ALONG SAID NORTH LINE, A DISTANCE OF 539.00 FEET TO THE TRUE POINT OF BEGINNING; THENCE CONTINUING NORTH 89°01’54” EAST A DISTANCE OF 273.84 FEET; THENCE SOUTH 22°28’01” EAST, A DISTANCE OF 75.25 FEET; THENCE SOUTH 89°01’54” WEST, A DISTANCE OF 25.41 FEET; THENCE SOUTH 00°58’06” EAST, A DISTANCE OF 30.00 FEET; THENCE SOUTH 89°01’54” WEST, A DISTANCE OF 276.00 FEET; THENCE NORTH 00°58’06” WEST, 100.00 FEET TO THE TRUE POINT OF BEGINNING; SITUATE IN THE COUNTY OF PIERCE, STATE OF WASHINGTON.
PARCEL B: AN UNDIVIDED 1/4 INTEREST IN THE FOLLOWING DESCRIBED PRIVATE ROAD; BEGINNING AT THE NORTHWEST CORNER OF LOT 2 OF LAKE TAPPS DRIFTWOOD POINT NO. 4, AS PER PLAT RECORDED IN VOLUME 18 OF PLATS, PAGE 70, RECORDS OF PIERCE COUNTY AUDITOR; THENCE SOUTH 02°30’25” WEST, A DISTANCE OF 87.66 FEET TO THE TRUE POINT OF BEGINNING OF THE TRACT HEREIN DESCRIBED; THENCE NORTH 89°01’54” EAST PARALLEL TO THE NORTH LINE OF SAID LOT 2, A DISTANCE OF 494.31 FEET TO A POINT OF CURVE; THENCE NORTHERLY ALONG THE ARC OF A 10 FOOT RADIUS CURVE TO THE LEFT, THROUGH A CENTRAL ANGLE OF 90°00’00”, A DISTANCE OF 15.71 FEET TO A POINT OF REVERSE CURVE; THENCE EASTERLY ALONG THE ARC OF A 10 FOOT RADIUS CURVE TO THE RIGHT, THROUGH A CENTRAL ANGLE OF 90°00’00”, A DISTANCE OF 15.71 FEET TO THE POINT OF TANGENCY; THENCE NORTH 89°01’54” EAST A DISTANCE OF 30.00 FEET; THENCE SOUTH 00°58’06” EAST A DISTANCE OF 65.00 FEET; THENCE SOUTH 89°01’54”, WEST A DISTANCE OF 30.00 FEET TO A POINT OF CURVE; THENCE NORTHERLY ALONG THE ARC OF A 10 FOOT RADIUS CURVE TO THE RIGHT, THROUGH A CENTRAL ANGLE OF 90°00’00” A DISTANCE OF 15.71 FEET TO A POINT OF REVERSE CURVE; THENCE WESTERLY ALONG THE ARC OF A 10 FOOT RADIUS CURVE TO THE LEFT, THROUGH A CENTRAL ANGLE OF 90°00’00”, A DISTANCE OF 15.71 FEET TO A POINT OF TANGENCY; THENCE SOUTH 89°01’54” WEST, A DISTANCE OF 495.83 FEET TO THE WEST LINE OF SAID LOT 2; THENCE NORTH 02°30’25” EAST ALONG SAID WEST LINE A DISTANCE OF 25.05 FEET TO THE TRUE POINT OF BEGINNING; SITUATE IN THE COUNTY OF PIERCE, STATE OF WASHINGTON.
PARCEL C: AN UNDIVIDED 1/4 INTEREST IN THE FOLLOWING DESCRIBED PARCEL: BEGINNING AT THE NORTHWEST CORNER OF LOT 2 OF LAKE TAPPS DRIFTWOOD POINT NO. 4, AS PER PLAT RECORDED IN VOLUME 18 OF PLATS, PAGE 70, RECORDS OF PIERCE COUNTY AUDITOR; THENCE NORTH 89°01’54” EAST ALONG THE NORTH LINE OF LOT 2, A DISTANCE OF 315.00 FEET; THENCE SOUTH 00°58’06” EAST, A DISTANCE OF 198.15 FEET TO THE SOUTH LINE OF SAID LOT 2;
THENCE SOUTH 89°17’54” WEST ALONG SAID SOUTH LINE A DISTANCE OF 304.11 FEET TO AN INTERSECTION WITH THE ARC OF A CURVE, HAVING A RADIUS OF 150 FEET, THE CENTER OF SAID 150 FOOT RADIUS CURVE BEARING NORTH 60°30’05” EAST; THENCE NORTHERLY ALONG THE ARC OF SAID CURVE TO THE RIGHT, THROUGH A CENTRAL ANGLE OF 32°00’20”, A DISTANCE OF 83.79 FEET TO THE POINT OF TANGENCY; THENCE NORTH 02°30’25” EAST ALONG THE WEST LINE OF LOT 2, A DISTANCE OF 116.21 FEET TO THE TRUE POINT OF BEGINNING; EXCEPT THE SOUTH 25.00 FEET OF THE NORTH 112.50 FEET OF SAID PARCEL C FOR PRIVATE ROAD, SITUATE IN THE COUNTY OF PIERCE, STATE OF WASHINGTON.
The complaint seeks to foreclose and terminate all interest of Justine B Dauenhauer and all other interests in the property.
If you are in the active military service of the United States, or believe that you may be entitled to protection of the SCRA, please contact our office . If you do not contact us, we will report to the court that we do not believe that you are protected under the SCRA.
If you have questions, you should see an attorney immediately. If you need help in finding an attorney, you may contact the Washington State Bar’s Lawyer Referral Service online at www.wsba.org or by calling (206) 443-9722 (in the Seattle metropolitan area) or toll-free elsewhere in Washington at (800) 945-9722.
Attorneys for Plaintiff,
LOGS LEGAL GROUP LLP
By: /s/ James A. Craft James A Craft WSBA#47763 [jcraft@logs.com]
1499 SE Tech Center Place, Suite 255, Vancouver, WA 98683
(360) 260-2253; Fax (360) 260-2285
COUNTY OF PIERCE, WASHINGTON
April 17, 24, May 1, 8, 15, 22, 2026