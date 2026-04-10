Liberty Towing-Auction Notice

Published 1:30 am Friday, April 10, 2026

By Amanda Kahlke amanda.kahlke@tacomadailyindex.com

LIBERTY TOWING

AUCTION: April 15th, 2026

For info, please visit libertytowing.com

Liberty Towing Tacoma

Vehicle / Plate / VIN /KEYS

2010 Subaru Impreza

CGZ8948

JF1GH6A64AG802031

NO

2013 Chevrolet Equinox NO PLATES

2GNFLEEK5D6166821

NO

2010 Ford F-150

C37900P

1FTEX1E83AFA89941

NO

2011 BMW 3 Series CFD7963

WBAPH5C58BA442076

NO

2002 GMC Savana C11044A

1GTHG35RX21189065

NO

2012 Mercedes-Benz CLS

NO PLATES

WDDLJ9BB7CA022241

NO

1999 Mercury Cougar

NO PLATES

1ZWFT61L3X5666241

YES

1999 Toyota Camry

NO PLATES

4T1BG22KXXU919159

YES

Liberty Towing Port Orchard

2011 Ford Edge

NO PLATES

2FMDK3JC7BBB39495

YES

2000 Volkswagen Beetle

NO PLATES

3VWDD21C1YM459635

YES

1997 Honda Passport

NO PLATES

4S6CM58V7V4403698

YES

2006 Volkswagen Jetta

NO PLATES

3VWRT71K86M717806

YES

1993 Nissan 300ZX

NO PLATES

JN1RZ24H9PX536636

YES

2000 GMC Jimmy

NO PLATES

1GKDT13W9Y2110371

YES

1992 Chevrolet 2500

NO PLATES

1GCFC24K1NE128962

YES

You Might Like