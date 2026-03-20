City of Ruston-Public Notice of Adoption ORDINANCE NO. 1603
Published 1:30 am Friday, March 20, 2026
AN ORDINANCE OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF RUSTON, PIERCE COUNTY, WASHINGTON, RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF A PUBLIC SAFETY SALES AND USE TAX FOR CRIMINAL JUSTICE PURPOSES; ADDING A NEW CHAPTER 5.16 PUBLIC SAFETY SALES AND USE TAX TO THE RUSTON MUNICIPAL CODE; PROVIDING FOR SEVERABILITY AND CORRECTIONS; AND ESTABLISHING AN EFFECTIVE DATE.
Public Notice is hereby given that the City Council of the City of Ruston, at a Regular City Council Meeting, held on March 17, 2026, duly passed and adopted Ordinance 1603. Copies of the ordinance can be obtained on the City’s website at www.rustonwa.org, or by contacting the City Clerk at (253) 759-3544 x 102.
