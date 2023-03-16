Ordinance 1705 & 1706-City of Fircrest

City of Fircrest
NOTICE OF ORDINANCE PASSED BY FIRCREST CITY COUNCIL
MARCH 14, 2023
Summary of Ordinance 1705: AN ORDINANCE OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF FIRCREST, WASHINGTON, AMENDING ORDINANCE NO. 1690 SECTION 1 AND FMC 20.04.025 GENERAL FACILITIES CHARGE; AMENDING ORDINANCE NO. 1690 SECTION 2 AND FMC 20.04.030 SERVICE CONNECTION FEES AND INSPECTION FEES; AND PROVIDING SEVERABILITY, AND ESTABLISHING EFFECTIVE DATE.
Summary of Ordinance 1706: AN ORDINANCE OF THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF FIRCREST, WASHINGTON, AMENDING ORDINANCE NO. 1691 SECTION 1 AND FMC 21.01.030 GENERAL FACILITIES CHARGE; AMENDING ORDINANCE NO. 1691 SECTION 2 AND FMC 21.04.130 SERVICE CONNECTION FEES AND WATER METER DROP-IN FEES; AND PROVIDING SEVERABILITY, AND ESTABLISHING EFFECTIVE DATE.
The complete text of this ordinance is available at the Fircrest City Hall, 115 Ramsdell Street, Fircrest, WA 98466. (253) 564-8901. Copies will be mailed upon request.
IDX-973429
March 16, 2023