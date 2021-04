NOTICE

LAKEWOOD – Public Auction/Landlord Lien Foreclosure Sale – 5/14/21 @ 10 AM – 1998 Fleetwood Park model, VIN: 1EH8W3922W2387580 – Oaknoll Trailer Park Sp. 3, 10404 S Tacoma Way- No title will be given for trailer. Trailer must be removed. – Ph: 425-478-3136

IDX-925376

April 30, May 7, 2021