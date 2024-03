In Pierce, south King and Thurston counties.

NEW BUSINESSES

Pierce County

LAURYN MAYBERRY, 3801 N 27TH ST UNIT 7238, TACOMA 98417

ROYAL PURITY CLEANING SERVICES LLC, 421 117TH ST S, TACOMA 98444

EZ SPACE, 12109 173RD AVENUE CT NW, GIG HARBOR 98329

RF INVESTIGATIONS LLC, 3601 32ND AVE E, TACOMA 98443

PACIFIC SKY GAMES, 3123 110TH AVE E, EDGEWOOD 98372

HARPS CONSTRUCTION, 11305 207TH ST E, GRAHAM 98338

LONE STAR CLEANING SERVICES, 2119 182ND ST E, SPANAWAY 98387

PURE BLISS LLC, 18017 113TH ST E, BONNEY LAKE 98391

LCD GROUP LLC, 16706 81ST AVE E, PUYALLUP 98375

OHARE AUTO REPAIR, 6012 NYANZA PARK DR SW, LAKEWOOD 98499

BIDDLE PLUMBING, LLC, 8303 183RD AVE E, BONNEY LAKE 98391

LARA’S FLOORING LLC, 3213 83RD ST S TRLR 20, LAKEWOOD 98499

WAYMAKER CONSULTING LLC, 5954 N 26TH ST, TACOMA 98407

MODOO TERIYAKI, 9312 SOUTH TACOMA WAY STE 170, LAKEWOOD 98499

JANE PARNELL LLC, 11308 211TH AVENUE CT E, BONNEY LAKE 98391

FIRST GEN FILMS LLC, 10103 194TH AVE E, BONNEY LAKE 98391

REED ELECTRIC, 11012 CANYON RD E STE 8-824, PUYALLUP 98373

WAUNA MEDIA LLC, 12710 105TH AVE NW, GIG HARBOR 98329

THEPINKCLOUDBYKAYLA, 19905 87TH AVE E, SPANAWAY 98387

ITS A VIBE, 9219 40TH AVE E, TACOMA 98446

SHELLY MULLIN CONSULTING LLC, 7608 66TH ST NW, GIG HARBOR 98335

EXPEDITORS ADVANTAGE LLC, 716 15TH ST SE, PUYALLUP 98372

LASHES BY KAILYN LLC, 12917 168TH STREET CT E, PUYALLUP 98374

HINGE WOOD TREE SERVICE LLC, PO BOX 544, MCKENNA 98558

BROUA LLC, 18201 106TH ST E, BONNEY LAKE 98391

ELITE PSYCHOTHERAPY AND COUNSELING, 102 23RD AVE SE STE A, PUYALLUP 98372

STOLIAR LLC, 6821 UDALL PL SE, AUBURN 98092

ELITE AUTO INC, 3718 SOUTH TACOMA WAY, TACOMA 98409

MINIATURE WORLD IN HOME DAYCARE, 1735 S SHERIDAN AVE, TACOMA 98405

FOCUS MICROBLADING ACADEMY, LLC, 1414 59TH ST SE, AUBURN 98092

POPSYS TECHNOLOGIES LLC, 11010 HARBOR HILL DR STE B362, GIG HARBOR 98332

ABSOLUTE CARE AND COMFORT AFH LLC II, 17730 25TH AVENUE CT E, TACOMA 98445

CALIEJANE LLC, 1027 61ST ST SE APT 102, AUBURN 98092

LAYERZEN IT, 3317 12TH AVENUE CT NW, GIG HARBOR 98335

SUSHI NIWA, 5920 100TH ST SW STE 1, LAKEWOOD 98499

RIPPLE EFFECTS CHARTER LLC, 17510 11TH AVE E OFC 1, SPANAWAY 98387

PROS & CONS L.L.C., 11608 204TH AVE E, BONNEY LAKE 98391

JESS GUATNEY STUDIO LLC, 314 N YAKIMA AVE, TACOMA 98403

HIRE ELEVATION, LLC, 1509 59TH ST SE, AUBURN 98092

HAMMONDS, ALANA, 2710 186TH ST E, TACOMA 98445

NGUYENNERS CO, 2909 S 80TH ST, TACOMA 98409

LANDCARE OASIS YARDS SERVICES, 7311 CHAMBERS CREEK RD W TRLR 15, UNIVERSITY PLACE 98467

NIKO’S AUTOMOTIVE LLC, 2703 179TH ST E, TACOMA 98445

ALYX’S LITTLE RENTAL, LLC, 727 SUMNER AVE, SUMNER 98390

HOUQUIN INTERNATIONAL LLC, 7512 STANICH LN STE 5, GIG HARBOR 98335

WRIGHT, TIMOTHY, 9512 186TH STREET CT E, PUYALLUP 98375

JT TREE SERVICE, 14907 50TH AVE E, TACOMA 98446

TERRAIN OBJECTS, 9314 166TH STREET CT E, PUYALLUP 98375

19TH ST GROCERY & DELI, 1750 S PROSPECT ST, TACOMA 98405

DAY DREAM MGMT LLC, 7397 207TH AVE E UNIT A, BONNEY LAKE 98391

HERRERA, DIANA MARLENE, 2034 EVERGREEN WAY SW, MCCHORD AFB 98439

LANCE & CO. LLC, 23823 109TH STREET CT E, BUCKLEY 98321

SILENT VISION LLC, 25211 154TH STREET CT E, BUCKLEY 98321

JACQUETTECO, 138 POINT FOSDICK CIR NW, GIG HARBOR 98335

MISTY MOUNTAIN ACRES, PO BOX 37, KAPOWSIN 98344

YOUNG GUNS GUIDE SERVICE, 19028 227TH AVE E, ORTING 98360

NETMARKET CAPITAL LLC, 7711 27TH ST W APT F51, UNIVERSITY PLACE 98466

JK HOLT CONSTRUCTION AND REMODEL LLC, 4711 359TH ST E, EATONVILLE 98328

THE FLIPPEROOS, 1534 S BROOKSIDE TER, TACOMA 98465

HOLLAND ENTERTAINMENT GROUP LLC, 12618 12TH AVE E, TACOMA 98445

CHAMBERS BAY RV, 7416 93RD AVENUE CT SW, LAKEWOOD 98498

KEVIN’S ITALIAN, 5646 S WARNER ST, TACOMA 98409

THE WASHROOM BATH CO LLC, 7406 27TH ST W STE 1, UNIVERSITY PLACE 98466

SERENE HARBOR, LLC, 21816 43RD AVENUE CT E, SPANAWAY 98387

CCX2 UNLIMITED LLC, PO BOX 731123, PUYALLUP 98373

PACIFIC VISTA CONSTRUCTION LLC, 9207 149TH ST E, PUYALLUP 98375

EVERLAND LABRADORS, PO BOX 99, GRAHAM 98338

SILVER FERN HR CONSULTING LLC, 12205 44TH STREET CT E, EDGEWOOD 98372

DYE WITH LANEY, 15227 MAIN ST E, SUMNER 98390

RACHEL’S FRIENDLY MAIDS LLC, 1921 208TH ST E APT 46, SPANAWAY 98387

MAGICAL MIX DJ SERVICES, 7620 S WILKESON ST, TACOMA 98408

HONEYS HORTICULTURE, 29213 112TH ST E, BUCKLEY 98321

PACIFIC BUILDERS LLC, 1634 180TH STREET CT E, SPANAWAY 98387

MERRY AUTO SALES LLC, 1926 14TH ST SW BLDG 1926, PUYALLUP 98371

KLEIN TECH ADVISORS GROUP, 1712 S SUNSET DR, TACOMA 98465

THE DON COFFEY COMPANY, 5410 218TH AVE E, LAKE TAPPS 98391

VELVET HAIR STYLING LLC, 8302 142ND AVENUE CT E, PUYALLUP 98372

PERTHRO FORESTRY, 12020 SUNRISE BLVD E APT Q304, PUYALLUP 98374

MANN MEDIA, 3108 N MULLEN ST, TACOMA 98407

SANCHES JR., JIMMIE, 10508 91ST STREET CT SW, TACOMA 98498

T. MARIE CONSULTING, 1712 6TH AVE STE 100, TACOMA 98405

IZEN LLC, 1131 63RD ST SE UNIT H, AUBURN 98092

COOL PAWS TREAT CO. LLC, 1910 90TH ST E, TACOMA 98445

LEGACY PROTECTIVE, 2524 N MONROE ST, TACOMA 98406

NEDZELSKYI, RUSLAN, 2119 104TH AVE E APT P304, EDGEWOOD 98372

FULL CIRCLE ATHLETICS, 4114 S M ST APT C, TACOMA 98418

THE NOURISHED CHILD FAMILY CHILDCARE LLC, 5017 N WHITMAN ST, TACOMA 98407

TINY HANDS CERAMICS LLC, 8422 153RD ST E, PUYALLUP 98375

STRONG SOLAR SOLUTIONS LLC, 6515 193RD AVE E, BONNEY LAKE 98391

AHA JUNK REMOVAL, 212 PENNSYLVANIA AVE N, EATONVILLE 98328

CB MARKETING SOLUTIONS, LLC, 11927 NYANZA RD SW, LAKEWOOD 98499

HAN, SU JUNG, 3221 94TH ST S APT D, LAKEWOOD 98499

SHADDAI HARDWOOD FLOORING LLC, 7315 S HOSMER ST APT 210, TACOMA 98408

SHOCKWAVE ELECTRICAL SOLUTIONS LLC, 24616 94TH AVE E, GRAHAM 98338

RAMELLA’S FLORAL DESIGNS & GIFTS, 18121 17TH AVENUE CT E, SPANAWAY 98387

CLEAN STREAK, 1220 S CEDAR ST, TACOMA 98405

CUBESMART, 5116 89TH ST, GIG HARBOR 98332

OCHOAS FLOORING LLC, 215 175TH STREET CT E APT A, SPANAWAY 98387

HARBOR HOMES, 6425 40TH STREET CT NW, GIG HARBOR 98335

LA MICHOACANA CLASSIC LLC, 13608 168TH STREET CT E, PUYALLUP 98374

ALIS ALTER OF NAILS, 10110 217TH AVENUE CT E, BONNEY LAKE 98391

BOX HIVE LLC, 1002 108TH STREET CT E UNIT 28, TACOMA 98445

ORTIX, GABRIEL, 7828 163RD STREET CT E, PUYALLUP 98375

TACOMA UNMOLDED, 6113 N 41ST ST, TACOMA 98407

REMARKABLE RENTALS, LLC, 2724 18TH ST SE, PUYALLUP 98374

5 GIRLS CONSTRUCTION, 9316 N LAKE DR SW, LAKEWOOD 98498

NEVIENDING PRODUCTIONS, 3811 S 12TH ST, TACOMA 98405

LAKESIDE CURB APPEAL, LLC, 12215 114TH AVE E, PUYALLUP 98374

JH PRO HANDYMAN, 6137 S CUSHMAN AVE, TACOMA 98408

COTTON DRY CLEANERS, 210 27TH AVE APT G203, MILTON 98354

POSITIVE POLICY SOLUTIONS, LLC, 8327 153RD ST NW, GIG HARBOR 98329

APEX ADVANTAGE STAFFING LLC, 6707 UDALL PL SE, AUBURN 98092

CHAMPIONS EXPRESS LLC, 2314 OAK DR, STEILACOOM 98388

GREGS TRUCK REPAIR, 407 VALLEY AVE NE APT S204, PUYALLUP 98372

SOUND SPORTS PHOTOGRAPHY LLC, 27004 173RD ST E, BUCKLEY 98321

FORWARD NORTH LLC, 17522 25TH STREET CT E, LAKE TAPPS 98391

VIVA BUILDERS LLC, 2106 15TH AVE, MILTON 98354

SAVEWAY MARKET, 9122 SOUTH TACOMA WAY STE 112, LAKEWOOD 98499

NW ELITE FINISHES LLC, 2041 84TH AVE E, EDGEWOOD 98371

PACIFICA AESTHETICS LLC, 7251 22ND ST W, UNIVERSITY PLACE 98466

AMORE’ DESIGN, LLC, 5219 N SHIRLEY ST STE 102, RUSTON 98407

FRANK, VANESSA MARIE MS, 64 IDAHO ST, TACOMA 98409

SIGHT QUALY CONSULTING INC, 9122 SOUTH TACOMA WAY STE 112, LAKEWOOD 98499

WALTERS, ANDREW JOHN, 11920 149TH AVE NW, GIG HARBOR 98329

I SCREAM ICE CREAM, 1311 201ST STREET CT E, SPANAWAY 98387

RUSSO RANCH VETERINARY SERVICES PLLP, 329 LAKE LOUISE DR SW, LAKEWOOD 98498

OCEANS INN & SUITES, 3808 N WATERVIEW ST, TACOMA 98407

VICTORS REPAIR, 7718 157TH STREET CT E # 101, PUYALLUP 98375

CHRISTIAN M ZAYAS, 8012 SOUTH TACOMA WAY STE 24A, LAKEWOOD 98499

BAYRAM IMPORTS LLC, 307 RUSHTON AVE SW, ORTING 98360

SONS OF SCOTLAND, LLC, 3921 N DEFIANCE ST, TACOMA 98407

A & J PRO CLEANING, 6625 PARK ST E, FIFE 98424

KT SOO KRAFTS, 15127 MAIN ST E UNIT 104, SUMNER 98390

NATURAL GLOW ESTHETICS, 13106 111TH STREET CT NW, GIG HARBOR 98329

TIN TAP HOUSE LLC, 1300 72ND ST SE APT 107, AUBURN 98092

EVERGREEN VOCATIONAL & COUNSELING SERVICES, 18507 104TH STREET CT E, BONNEY LAKE 98391

EA & CO, 3801 N 27TH ST UNIT 6996, TACOMA 98407

BODY BY ANAM, LLC, 19618 207TH STREET CT E, ORTING 98360

ISHOLA LLC, 6602 152ND STREET CT E, PUYALLUP 98375

WITCHY MAMA’S BOOTIQUE, 6815 S PARK AVE, TACOMA 98408

HUTCH HAULING & JUNK REMOVAL, LLC, 24415 41ST AVE E, SPANAWAY 98387

SOOM TECHNOLOGIES LLC, 14815 80TH AVE E, PUYALLUP 98375

LE SOLUTIONS LLC, 1704 187TH STREET CT E, SPANAWAY 98387

ANDRIIEVSKYI, IGOR, 2027 104TH AVE E APT M206, EDGEWOOD 98372

NORI SUSHI, 18754 LIPOMA PL E, PUYALLUP 98374

OWL IN THE ATTIC BOOKS, 2907 S 10TH ST, TACOMA 98405

Z N B TOP 2 BOTTOM CLEANING SERVICES, 2232 E HARRISON ST APT C, TACOMA 98404

HUDSON TRUCKING & TRANSPORTATION L.L.C., 12106 114TH AVENUE CT E, PUYALLUP 98374

OG QUALITY CONCRETE LLC, 15921 56TH ST E, SUMNER 98390

DEC, 20913 BONANZA DR E, BONNEY LAKE 98391

JLE & HE LLC, 3314 96TH ST S TRLR 38, LAKEWOOD 98499

ALISON BIRD, PLLC, 11927 134TH AVE E, PUYALLUP 98374

MELLISA FEDERICO, 711 189TH STREET CT E, SPANAWAY 98387

SWEET THISTLE COUNSELING, LLC, 11006 182ND AVENUE PL E, BONNEY LAKE 98391

BANDCLANDCARE LLC, 12908 PRAIRIE CIR E, BONNEY LAKE 98391

BLUE ROSE AFH, 17518 35TH ST NW, LAKEBAY 98349

MPOV PRODUCTS, 13516 MERIDIAN E UNIT 73183, PUYALLUP 98373

NW BEAUTY CO., 21814 40TH AVE E, SPANAWAY 98387

MICHAEL J ENSTAD, DC, PLLC, 7247 S PINE ST STE A, TACOMA 98409

NEIGHBORS LAWN SERVICES LLC, 18916 130TH ST E, BONNEY LAKE 98391

VALLEY MAID CLEANING SERVICES LLC, 8112 BRIDGEPORT WAY SW APT D, LAKEWOOD 98499

THOMPSON ENVIRONMENTAL, 1864 58TH ST NE, TACOMA 98422

JILLIAN BOYTE-WHITE PLLC, 6007 N 46TH ST, TACOMA 98407

JIREH COMPANION HOME, 3908 151ST STREET CT E, TACOMA 98446

JDEEN DESIGN PRINTING, 13732 65TH AVE E, PUYALLUP 98373

DRONE SQUADRON, 5328 PARK RD E, BONNEY LAKE 98391

TINKERTINKZ WORX, 10621 138TH ST E, PUYALLUP 98374

XAVICH CLEANING SERVICES LLC, 9008 GOLDEN GIVEN RD E, TACOMA 98445

JULIE HAIRCUT STUDIO LLC, 6249 LAKEWOOD DR W, UNIVERSITY PLACE 98467

EMPIRE DIESEL, 4510 FOSTER PL NE, TACOMA 98422

JDS JANITORIAL, LLC, 3501 S 38TH ST STE 2, TACOMA 98409

QUALITY GRANITE & MARBLE, 2110 65TH AVE NE, TACOMA 98422

JOY VAN EATON, LLC, PO BOX 1282, EATONVILLE 98328

YORIO, TERESA JEAN MRS, 20109 107TH STREET CT E, BONNEY LAKE 98391

16311 PACIFIC AVE, 15618 67TH AVENUE CT NW, GIG HARBOR 98332

NICK CONSTRUCTION, 1708 97TH STREET CT S APT H24, TACOMA 98444

SUPERIOR BYTE TECHNOLOGY LLC, 3911 S AINSWORTH AVE, TACOMA 98418

MAKE’M POP LLC, 5523 CHARLOTTE AVE SE, AUBURN 98092

PHATT HOMES, LLC, PO BOX 45427, TACOMA 98448

BEAUTY CANTINA LLC, 4315 32ND AVENUE CT, GIG HARBOR 98335

QUICK SERVICE LLC, 18703 105TH AVE E, PUYALLUP 98374

FIT & PERFORMANCE LLP, 8315 92ND ST SW, LAKEWOOD 98498

SERENITY WELL MASSAGE, 1120 S MULLEN ST, TACOMA 98405

B5 GROUP LLC, 2314 FREMONT ST, TACOMA 98406

CURVEBALL CONCESSIONS LLC, 4605 6TH AVE, TACOMA 98406

FORELANCERS LLC, 18111 85TH ST E, BONNEY LAKE 98391

THE G.O.A.T, 1609 111TH ST S, TACOMA 98444

JAMMER JAMMER LLC, 2014 S 18TH ST, TACOMA 98405

WILKESON DRILLING AND BLASTING LLC, PO BOX 216, WILKESON 98396

GHS COMMUNICATIONS CONSULTING LLC, 7425 RUBY DR SW APT E8, LAKEWOOD 98498

AITP SERVICES, 8304 192ND STREET CT E, SPANAWAY 98387

A&T FREIGHT SERVICE, 511 156TH ST E, TACOMA 98445

GREG-BRIAN CONSTRUCTION, LLC, 10914 MEADOW RD SW, LAKEWOOD 98499

C&R ELECTRICAL LLC, 2321 58TH AVE E APT K08, FIFE 98424

TASORA LLC, 123 23RD AVE, MILTON 98354

FAMILY CLEANERS, 815 S J ST, TACOMA 98405

GREYROCK CONSTRUCTION LLC, 11911 294TH ST E, GRAHAM 98338

ELK JUNCTION OUTFITTERS GUIDING, PO BOX 163, EATONVILLE 98328

TACOMA HANDYWOMAN, 620 S UNION AVE, TACOMA 98405

MISS WASHINGTON SCHOLARSHIP ORGANIZATION, 12516 152ND STREET CT E, PUYALLUP 98374

MNC JANITORIAL SERVICES LLC, 5510 141ST ST E APT 103, SOUTH HILL 98373

TINY TREASURES BY MARIESOL, 10210 HOLLY LN SW, LAKEWOOD 98499

STAR TRUCKING AND DISPATCHING, 6416 43RD ST E, FIFE 98424

NURTIE CANDLES SERVICES, 8017 65TH AVENUE CT SW, LAKEWOOD 98499

JODY’S PLACE, 1830 N HIGHLAND ST, TACOMA 98406

VKA CONSTRUCTION, 2703 112TH AVE E, EDGEWOOD 98372

AC EAGLE HOLDINGS LLC, 14304 92ND AVE NW UNIT 281, WAUNA 98395

SHADOWMOOR LLC, 601 ST HELENS AVE, TACOMA 98402

RELIATRUCK, 827 173RD ST S, SPANAWAY 98387

BLACK CAT ESTHETICS, 22001 100TH ST E APT I308, BONNEY LAKE 98391

ERIN TIEDEMAN ART, 887 11TH AVE, FOX ISLAND 98333

JULIE ROLAND DESIGN, LLC, 1219 106TH AVENUE CT E, EDGEWOOD 98372

THE CODING CATS, 11301 108TH STREET CT SW, TACOMA 98498

STAFFORD METAL WORKS LLC, PO BOX 948, MCKENNA 98558

IMMANUEL CHURCH OF TACOMA, 9122 SOUTH TACOMA WAY STE 112, LAKEWOOD 98499

IZZYS LANDSCAPING, 5512 108TH ST SW, LAKEWOOD 98499

TRIMLIGHT NW, 10211 128TH ST E STE A, PUYALLUP 98374

KELIS HAWAIIAN SAUCES, 816 160TH ST E, TACOMA 98445

RICOS BAKERY, 961 E 65TH ST, TACOMA 98404

MORE BUTTER! COOKIE CO., 7002 32ND STREET CT NW, GIG HARBOR 98335

NORTHWEST INK INC., 5525 218TH AVE E, LAKE TAPPS 98391

BAD LIL SHEEP, 10837 EVERGREEN TER SW, LAKEWOOD 98498

ELIZONDO, KEIANA CRUZ, 2602 WESTRIDGE AVE W APT E103, TACOMA 98466

JAKES CUSTOM COPPER WORKS, 15613 121ST AVENUE CT E, PUYALLUP 98374

FIREFLY LEARNING ACADEMY LLC, 3917 70TH AVENUE CT W # A, UNIVERSITY PLACE 98466

STEP WELL FOOT CARE, LLC, 6113 AGNES RD NE, TACOMA 98422

REYES GENERAL CONSTRUCTION LLC, 5137 236TH ST E # 5137, GRAHAM 98338

DC CONSULTING, PO BOX 1646, BUCKLEY 98321

JERICHO DEMOLITION AND ABATEMENT LLC, 5811 314TH STREET CT S, ROY 98580

PRICE COUNSELING, 102 23RD AVE SE STE A, PUYALLUP 98372

MP NOTARY, LLC, 9215 157TH ST E, PUYALLUP 98375

SOUTHERN YANKEE GRAPHICS, 12206 185TH AVE E, BONNEY LAKE 98391

RAMON & SON GENERAL CONTRACTOR LLC, 13715 50TH AVE E, TACOMA 98446

TACTICAL TRAINING SYNDICATE LLC, 24819 35TH AVE E, SPANAWAY 98387

HOWARD AND BREEZY PRESENTS, 19815 132ND AVE E, GRAHAM 98338

TRUEJOY ADULT FAMILY HOME LLC, 7642 S SHERIDAN AVE, TACOMA 98408

GRAHAM ASSISTED LIVING, 15706 253RD ST E, GRAHAM 98338

TACOMA EDUCATIONAL SERVICES, 5625 N 45TH ST, TACOMA 98407

MILI MASSAGE, 206 39TH AVE SW STE 2, PUYALLUP 98373

THE PALACE KEBOB, 20107 6TH STREET CT E BSMT , LAKE TAPPS 98391

CATHERINE FORTE ADVISING LLC, 8123 SOUTH WAY SW, LAKEWOOD 98498

DSL FREIGHT DISPATCH LLC, PO BOX 331400, TACOMA 98433

WHITECOVE CONTRACTING LLC, 19407 WHITEMAN COVE RD SW, LONGBRANCH 98351

WHISPERING WISDOM LLC, 4428 67TH AVE E, FIFE 98424

MK STRATEGIES, 4323 S PUGET SOUND AVE APT 203, TACOMA 98409

GREATIME, 10720 24TH ST E, EDGEWOOD 98372

DIVINE ESTHETICS 369, 11206 3RD AVE E, TACOMA 98445

J.MARIE STUDIO LLC, 19109 BONNEY LAKE BLVD E, BONNEY LAKE 98391

FXYB, PO BOX 263, ROY 98580

SISTERS IN SYNC LLC, PO BOX 1037, BUCKLEY 98321

ADON GRACE AFH, 15025 25TH AVENUE CT E, TACOMA 98445

NEWCOVE LLC, 1314 S MADISON ST, TACOMA 98405

SNAPLIST MEDIA, 5612 35TH AVE E, TACOMA 98443

BRIANNA ATHERTON ART LLC, 1416 MAIN ST UNIT B, SUMNER 98390

DUGDEEPSECURITYPROTOCOL LLC, 4837 S THOMPSON AVE, TACOMA 98408

ROBLETO ARTIST, 7304 42ND ST W APT 404, UNIVERSITY PLACE 98466

JACKHAWKBANANAS LLC, 22008 125TH ST E, BONNEY LAKE 98391

ARLETTA CUSTOM HOMES LLC, 3701 92ND AVE NW, GIG HARBOR 98335

LAUNCH X KOURTNEY LLC, 8013 69TH ST NW, GIG HARBOR 98335

NORTHWEST INSPECTION SERVICE LLC, 12718 10TH AVE E, TACOMA 98445

LAUGEN LIFTING LLC, 7208 147TH STREET CT E, PUYALLUP 98375

LIVING 2 DEATH LLC, PO BOX 1305, ORTING 98360

THE BLOOMING WILLOW, 12108 COCHISE LN SW, LAKEWOOD 98499

JABA DISTRIBUTION INC, 1909 104TH AVE E UNIT P108, EDGEWOOD 98372

EVERVILLE INVESTMENT LLC, 7811 CUSTER RD W, LAKEWOOD 98499

CABERA, MALACHI DION, 1026 14TH ST SW, PUYALLUP 98371

HAWKS LLC, 5401 S CUSHMAN AVE, TACOMA 98408

CLEAN CULTURE WRAPS, 16307 93RD ST E, SUMNER 98390

BEA EVENT DESIGN, 1412 23RD AVE, MILTON 98354

PLAZA FOUR CONDOMINIUM ASSOCIATION, PO BOX 364, GIG HARBOR 98335

EDGEWOOD CHRIST CHURCH, 10 112TH AVE E, EDGEWOOD 98372

BOTANY 5000 INC., 6242 S WAPATO LAKE DR, TACOMA 98408

ZUMACH, MAKINZY MARIE, 15228 197TH ST E, ORTING 98360

PRINTABLE VALUABLES, 315 MAIN ST, STEILACOOM 98388

LEVANG, COURTNEY, 2911 38TH AVE NE, TACOMA 98422

DEVOTION, HEALTH & BEAUTY DHB RECOVERY NETWORK, 4505 PACIFIC HWY E STE C2, FIFE 98424

THE TRACK SHACK, 1937 S SPRAGUE AVE, TACOMA 98405

MCGRAW, JOHN STEPHEN II, 5202 BROAD VIEW AVE NE, TACOMA 98422

BEACH, HOLLY, 7311 CHAMBERS CREEK RD W TRLR 9, UNIVERSITY PLACE 98467

SLICE RIGHT KNIFE SHARPENING, 768 140TH ST S, TACOMA 98444

FISH ON DISTRIBUTING, 8824 DANFORTH ST NW, GIG HARBOR 98329

PUROCLEAN OF BONNEY LAKE, 22618 94TH ST E, BUCKLEY 98321

SING SPEAK SWALLOW, PO BOX 1524, PUYALLUP 98371

DENNISON, TRAVIS DYLAN, 4806 N 13TH ST, TACOMA 98406

DOULA SARAH, LLC, 8426 214TH AVE E, BONNEY LAKE 98391

SANDRASELLSTHINGS, 103 CENTER ST W UNIT 1536, EATONVILLE 98328

CB LAWN & LANDSCAPE LLC, 21528 102ND ST E, BONNEY LAKE 98391

TRS LOGISTICS LLC, 1024 11TH ST NW, PUYALLUP 98371

LAS DIABLITAS DULCERIA, 968 121ST ST E, TACOMA 98445

MCKENNA, AMAYA, 5614 176TH ST E STE B103, PUYALLUP 98375

PHEASANTS FOREVER, 4845 PACIFIC AVE, TACOMA 98408

TIRED MAMA CANDLE CO., 19322 12TH AVENUE CT E, SPANAWAY 98387

HAIR BY RINASUE, LLC, 409 176TH ST S, SPANAWAY 98387

THE WILD WILLOW HOMESTEAD LLC, 13412 S PRAIRIE CARBON RIVER RD E, ORTING 98360

2 BROTHERS DEMOLITION L.L.C., 12216 414TH ST E, EATONVILLE 98328

FIRST ST MARKET, 5920 100TH ST SW # 1, LAKEWOOD 98499

HOMEHAVEN AFH LLC, 523 143RD ST S, TACOMA 98444

ROWE, WILLIAM PHILIP, 4624 S L ST, TACOMA 98408

SUMP PUMP HEROES LLC, 6637 20TH ST E APT 1, FIFE 98424

SN CLEANING, 2117 104TH AVE E APT R201, EDGEWOOD 98372

LTJ WEB DESIGNS LLC, 2725 S 15TH ST, TACOMA 98405

SOTE NW,, 9826 WASHINGTON BLVD SW, LAKEWOOD 98498

SOKU, 15006 93RD AVE E, PUYALLUP 98375

SWIFT SHIP, LLC, 4322 TACOMA AVE S, TACOMA 98418

STARLIT QUILTS LLC, 6027 195TH AVE E, BONNEY LAKE 98391

PODER MUSICAL, 2506 57TH AVE NE, TACOMA 98422

VPMACHTRK, 9422 187TH ST E, PUYALLUP 98375

RGM CONCRETE & MORE LLC, 6909 STEILACOOM BLVD SW, LAKEWOOD 98499

CHILDREN FIRST, 211 S 46TH ST, TACOMA 98418

JAGS WRESTLING BOOSTER CLUB, 14124 136TH AVE E, PUYALLUP 98374

CLOS BAR, 316 S 35TH ST, TACOMA 98418

AVALANCHE PRODUCTION SERVICES LLC, 8618 S D ST, TACOMA 98444

STEAM GREEN AUTO DETAIL LLC, 6429 S HUSON ST, TACOMA 98409

BLISS RENTALS LLC, 3705 S G ST # 8999, TACOMA 98418

EMOJE LLC, 3402 N 7TH ST, TACOMA 98406

CHINOOK MARINE & AUTO DETAILING, PO BOX 1386, GIG HARBOR 98335

HARBOR DOGGY DAYCARE LLC, 5302 25TH AVE NW, GIG HARBOR 98335

EASE SKIN STUDIO LLC, 11101 NORTHSTAR WAY SW, LAKEWOOD 98498

ELITE LAWN CARE, 5507 258TH STREET CT E, GRAHAM 98338

WAVEZ LLC, 8433 S HOSMER ST BLDG GAS STATION, TACOMA 98444

JOHNSTON, MARTHA I, PO BOX 813, DUPONT 98327

MISS MICHELLES GOODIES, LLC, 1707 95TH ST E, TACOMA 98445

SOUTHLAKE DEVELOPMENT LLC, 4831 N ISLAND DR E, BONNEY LAKE 98391

SHE DOES HAIR 2, 11424 A ST S APT 206, TACOMA 98444

DISCOUNT TOPLOT LLC, 6029 MONTEVISTA DR SE, AUBURN 98092

MANE EFFECT HAIR STUDIO LLC, 1402 E 69TH ST APT 3-107, TACOMA 98404

TEIGAN & CO, 16519 92ND ST E, SUMNER 98390

SIMPLY AMAZING BIO CLEAN, 19411 104TH AVE E, GRAHAM 98338

SIMPLY HARPER, 18720 139TH ST E, BONNEY LAKE 98391

L H FRENCH CO, PO BOX 268, WILKESON 98396

UNITED DRYWALL PLUS CORPORATION, 902 S BENNETT ST, TACOMA 98465

K&J LAWN CARE LLC, 2616 S 74TH ST APT 1, TACOMA 98409

WAKEFIELD NOTARY SERVICE LLC, 8806 51ST ST W, UNIVERSITY PLACE 98467

MATHIE BOOKKEEPING, 1415 S 57TH ST, TACOMA 98408

DILL, MEGAN, 4424 185TH AVE E, LAKE TAPPS 98391

MARYS TOP SHELF CLEANING, LLC, 23008 161ST AVE E, GRAHAM 98338

BREWER, RYAN DANIEL, 5601 S MULLEN ST, TACOMA 98409

JAVI CUTS, 1431 E MORTON ST, TACOMA 98404

ARTISAN METALWORKS LLC, 5715 80TH ST E, PUYALLUP 98371

JAE WORKS LLC, 8428 26TH STREET CT E, EDGEWOOD 98371

THE DOTY GROUP ADVISORY LLC, 1102 BROADWAY STE 400, TACOMA 98402

HARMONY FARRIER SERVICE, 739 7TH ST SE APT 912, PUYALLUP 98372

DREAM BIG SODAS, 120 E 82ND ST, TACOMA 98404

MOLLO, MICHAEL PETER, 22818 61ST ST E, BUCKLEY 98321

VITA VIBRA WELLNESS, LLC, 10127 CAMPBELL LN E, EATONVILLE 98328

3RD GEN GUY, 2108 N HUSON ST, TACOMA 98406

BRYANA STRONG, 1812 197TH STREET CT E, SPANAWAY 98387

UNITEDSTREETS, 2411 193RD ST E, SPANAWAY 98387

PAC TRAINING GROUP, 157 177TH ST E, SPANAWAY 98387

ULOOKUBUY.COM, 1625 E 72ND ST STE 700-111, TACOMA 98404

GETT’R DONE EXCAVATION, 6820 40TH ST W, UNIVERSITY PLACE 98466

HOUSE HERO HANDYWORK LLC, 17211 8TH AVENUE CT E, SPANAWAY 98387

ELITE HOME IMPROVEMENTS LLC, 9040 GAYLE AVE S, LAKEWOOD 98499

COMPUTER REPAIR PRO LLC, 4006 LAKERIDGE DR E, LAKE TAPPS 98391

HIGH STEAKS MEAT & DELI, 4519 S ORCHARD ST, TACOMA 98466

BOOTSTRAP LLC, 718 7TH ST NW, PUYALLUP 98371

EVERGREEN PROPERTY MANAGEMENT SOLUTIONS, LLC, 2319 N WINNIFRED ST, TACOMA 98406

ANCHORED LIGHT ALCHEMY, 623 208TH AVE NW, LAKEBAY 98349

RUBY ENTERTAINMENT, 21604 38TH AVE E, SPANAWAY 98387

SEATTLE EMERGENCY FIREWATCH, LLC, 2309 E MAIN UNIT 165, PUYALLUP 98372

EXPERT TILES LLC, 17404 44TH AVE E APT P205, TACOMA 98446

CHEMA’S PUMP & CONCRETE LLC, 23821 67TH AVE E TRLR 80, GRAHAM 98338

COHO PAINTING LLC, 5909 PANORAMA DR SE APT 17-103, AUBURN 98092

YOUTH OF 2MORROW, 120 123RD STREET CT E, TACOMA 98445

TOVARIANSKYI LLC, 5717 62ND ST W, UNIVERSITY PLACE 98467

FJ APPAREL, 5210 167TH ST E, TACOMA 98446

ALL CLEANERS LLC, 16322 37TH STREET CT E, LAKE TAPPS 98391

SWEET BEE LEMONADE, 9823 LAKE STEILACOOM DR SW, LAKEWOOD 98498

GREEN COAST AUTO REPAIR AND COLLISION LLC, 5115 66TH ST W, UNIVERSITY PLACE 98467

ELXR, OPAL ELXR, 17209 5TH AVENUE CT E, SPANAWAY 98387

MIRACOM, 13220 TULE LAKE AVE S, TACOMA 98444

NORTH BAY ACCOUNTING SERVICES LLC, PO BOX 682, WAUNA 98395

RESTORATIVE EXCAVATION RETREATS LLC, 1815 16TH ST, SUMNER 98390

ARES COMFORT SYSTEMS, LLC, 12612 49TH AVENUE CT SW APT B102, LAKEWOOD 98499

LAOL TRANS LLC, 12116 VALLEY AVE E, PUYALLUP 98372

VANGUARD CONSTRUCTION LLC, 3708 BROWNS POINT BLVD, TACOMA 98422

KARA JESS, REALTOR, 4701 S 19TH ST STE 200, TACOMA 98405

UNIVERSAL ALTERNATIVES, LLC, 10828 GRAVELLY LAKE DR SW STE 106, LAKEWOOD 98499

ADONAI RYD, 258 162ND ST S, SPANAWAY 98387

SMOKE N MART, 6720 19TH ST W, UNIVERSITY PLACE 98466

BARBOUR, BRYCE, 8101 83RD AVE SW, LAKEWOOD 98498

BEAUTY IN ALL, 7434 ONYX DR SW, LAKEWOOD 98498

O’BRIEN INDEPENDENT CONTRACTING, 513 STATE ROUTE 410 N UNIT C2, BUCKLEY 98321

INFINITE-NURSING-ESSENTIALS LLC, 401 BROADWAY STE 100, TACOMA 98402

GOLDEN COAST TREE CARE LLC, 7221 112TH ST E, PUYALLUP 98373

DREAMER, 622 S SPRAGUE AVE, TACOMA 98405

CORAL EVE, 10040 DEKOVEN DR SW, TACOMA 98499

MOVI PILATES AND FITNESS, 7617 CHINOOK AVE, GIG HARBOR 98335

TP3 CREATIONS LLC, 219 E 52ND ST, TACOMA 98404

CAMBRAY DRYWALL AND PAINTING LLC, 1223 E 56TH ST, TACOMA 98404

VANDEHEY ESTATES, 7425 146TH STREET CT E, PUYALLUP 98375

JC GENERAL CONTRACTOR LLC, 9717 PACIFIC AVE UNIT 2, TACOMA 98444

HORIZON GROUP LLC, 9918 & 9920 PORTLAND AVE E, TACOMA 98445

FORBIDDEN ADVENTURES LLC, 18013 120TH STREET CT E, BONNEY LAKE 98391

WEST COAST BARBER LOUNGE LLC, 1114 E 53RD ST, TACOMA 98404

POKEGALAXY TCG, 5806 ACCLAMATION ST E, FIFE 98424

ANDERSON ROBERTS & ASSOCIATES LLC, 1918 4TH AVE NW, PUYALLUP 98371

321 CLEANING SERVICES, 2119 182ND ST E, SPANAWAY 98387

THE CREST HOME, 2053 MILDRED ST W, FIRCREST 98466

LITTLE LUXE BABY, 2053 MILDRED ST W, FIRCREST 98466

TACOMA RISING LLC, 1921 WILLOW LN W, TACOMA 98466

TEJIDOS RITA, 4512 S 12TH ST, TACOMA 98405

OBSERVE PLLC, 2608 MADRONA POINT LN, STEILACOOM 98388

UNITED CONSTRUCTION LLC, 1421 102ND STREET CT E, TACOMA 98445

MAJEG BUILDERS CORP, 41725 40TH AVE S, ROY 98580

SAKIHAMA’S GARDEN, 15011 266TH AVE E BLDG 1, BUCKLEY 98321

B&V TOTAL CLEANING AND SERVICES, 1904 70TH AVE W APT F4, UNIVERSITY PLACE 98466

AVERY PROPERTY GROUP LLC, 3310 196TH AVENUE CT E, LAKE TAPPS 98391

PCA CONSTRUCTION, LLC, 7703 218TH STREET CT E, GRAHAM 98338

COOPER POINT CLEANER, 5920 100TH ST SW STE 1, LAKEWOOD 98499

R AND R CLEANING SERVC LLC, 1019 108TH STREET CT E UNIT 106, TACOMA 98445

V&V BEEKEEPERS, 408 E 67TH ST, TACOMA 98404

QUALITYPOKE, 10605 210TH AVE E BSMT , BONNEY LAKE 98391

HARD LUCK BAR & GRILL, 15816 16TH AVENUE CT E, TACOMA 98445

CHEAP SMOKE & GROCERY, 5920 100TH ST SW STE 1, LAKEWOOD 98499

JULIE’S MINI BERNEDOODLES OF WA, LLC, 8022 48TH ST E, FIFE 98424

WILDWOOD WAFFLES LLC, 8812 N HARBORVIEW DR, GIG HARBOR 98332

ANITA’S HAWAIIAN BOUTIQUE TAC LLC, 8413 130TH ST E, PUYALLUP 98373

SPARKS IMAGINING, 515 TON A WAN DA AVE NE, TACOMA 98422

LIBERTY VANTAGE PARTNERS, 11819 CREEKSIDE DR SW, LAKEWOOD 98499

TRANSFORMATIONAL BUSINESS STRATEGIES, 1541 12TH LN, FOX ISLAND 98333

WILD WEST RALLY, 23205 60TH ST E, BUCKLEY 98321

HAIR BY ERIKA LLC, 6401 200TH STREET CT E, SPANAWAY 98387

WEALTH EDUCATION LEGACY PLANNING, LLC, 17409 19TH AVE E, SPANAWAY 98387

NEW LEAF ACCOUNTING, 9324 161ST STREET CT E, PUYALLUP 98375

GOLDEN DREAMS ANTIQUES AND COLLECTIBLES, 5615 4TH ST E, FIFE 98424

AMIABLE AEGIS LLC, 4108 200TH ST E, SPANAWAY 98387

JAMSTEK INCORPORATED, 15035 TYEE DR E, BONNEY LAKE 98391

BIGGUYGAMERS, 15120 108TH AVE E, PUYALLUP 98374

SUMMER DAZE STUDIO, 7153 378TH ST E, EATONVILLE 98328

ZEN ANIMAL WELLNESS, 10402 13TH STREET CT E, EDGEWOOD 98372

LITTLE LILIES, LLC, 518 9TH AVE SE, PUYALLUP 98372

FULL ARCH DIGITAL SOLUTIONS LLC, 1723 POINTE WOODWORTH DR NE, TACOMA 98422

HIGH QUALITY ROOFING & SIDING LLC, 761 117TH ST S, TACOMA 98444

THREE LIONS ELECTRIC LLC, 8212 S J ST, TACOMA 98408

LOLA’S TRAVELING TEA PARTY LLC, 2731 65TH ST SE, AUBURN 98092

JESTER JUNK REMOVAL, 10624 132ND STREET CT NW, GIG HARBOR 98329

SKYDOT999, 10121 PACIFIC AVE S, TACOMA 98444

5G RENTAL, 938 7TH CT, FOX ISLAND 98333

MURDOCH MATH, 9204 181ST AVE E, BONNEY LAKE 98391

JED JANITORIAL SERVICES, 1104 12TH STREET CT NW APT 98371DUPLEX, PUYALLUP 98371

STROY LUX LLC, 210 144TH ST E, TACOMA 98445

VITAL CARE ADULT FAMILY HOME, 1315 120TH ST S, TACOMA 98444

CHILDREN & FAMILIES, 19306 75TH AVE E, SPANAWAY 98387

LAYACAN, JERENA MAE TORRES, 6405 REBECCA CT SE, AUBURN 98092

GIANG VU ACCOUNTING & TAX SERVICES LLC, 6847 S PUGET SOUND AVE, TACOMA 98409

R SQUARED DESIGN, 21 W SHORE AVE SW, LAKEWOOD 98498

HAIR BY EMMA, PO BOX 1492, ORTING 98360

KOSULKIN, 7920 WASHINGTON BLVD SW APT 5, LAKEWOOD 98498

ANNESTAN DESIGNS, 214 MASHELL AVE S APT 2, EATONVILLE 98328

BABYLON AUTO COLLISION LLC, 10609 CANYON RD E, PUYALLUP 98373

INTUITIVE ACUITY EDITING & COACHING LLC, 5409 100TH ST SW # 98228, LAKEWOOD 98499

NEW OKI JAPAN LLC, 312 28TH AVE SE, PUYALLUP 98374

HARBOR STEEL FABRICATION, 5926 SEHMEL DR STE C, GIG HARBOR 98332

SUPER PREMIUM TILE LLC, 2740 HIGHLINE PL NE, TACOMA 98422

ICONIC NORTHWEST, 5114 POINT FOSDICK DR STE F, GIG HARBOR 98335

EVERLIST, INC, 13617 113TH STREET CT E, PUYALLUP 98374

SOUL AND FIRE, 5210 111TH ST SW, LAKEWOOD 98499

RELLA REGALIA, LLC, 8701 72ND AVENUE CT SW UNIT A, LAKEWOOD 98499

WICKES LAW PLLC, 15021 42ND AVE NW, GIG HARBOR 98332

ARM & BALLARD, LLC, 501 VIOLET MEADOW ST S, TACOMA 98444

ELIZABETH SULLIVAN, DVM, 10402 DOUGLAS DR SW, LAKEWOOD 98499

THE EDH GLOBAL LLC, 1309 N HEATHERWOOD W, TACOMA 98406

FREEDOM ENTERPRISES, PO BOX 13, GRAHAM 98338

KAI CONSTRUCTION, 207 MERIDIAN AVE E APT D307, EDGEWOOD 98371

M. MACK, 17535 110TH AVE E UNIT D, PUYALLUP 98374

PINOY BAKESHOP LLC, 11107 PACIFIC HWY SW, LAKEWOOD 98499

TOTAL RESTORE, 17719 1ST AVENUE CT E, SPANAWAY 98387

LONTZ ESTHETICS, 18275 STATE ROUTE 410 E STE 102, BONNEY LAKE 98391

KSI CONSTRUCTION, 2205 104TH ST S APT B104, TACOMA 98444

KNEAD & PAW, 3903 MASON LOOP RD APT D, TACOMA 98409

FEELING SUNNY, 14712 73RD ST E, SUMNER 98390

BUCINSCHI SERVICES, 9608 16TH AVENUE CT S, TACOMA 98444

LITTLE MICE FACTORY LLC, 1616 S 36TH ST, TACOMA 98418

YHHC, LLC, 2636 CASCADE PL W APT C, TACOMA 98466

FIVE STAR TREE SERVICE LLC, 8107 VICKERY AVE E, TACOMA 98443

SAVAGE TRANSPORT, 4801 176TH ST E APT K406, TACOMA 98446

TEES LEMONADE W/FLAVE, 8031 S ALASKA ST, TACOMA 98408

APEX DIRECT PARCEL SERVICE, 9217 29TH AVENUE CT S, LAKEWOOD 98499

VIVIDUS DYNAMICS, 19719 119TH ST E, BONNEY LAKE 98391

VELES OF AMERICA, 2455 62ND AVE E APT 45-201, FIFE 98424

EMMA AUBREY PLLC, 1201 PACIFIC AVE STE 600, TACOMA 98402

FROST TRUCKING LLC, 36014 28TH AVE E, ROY 98580

JAMES 360 LLC, 1333 FOREMAN RD, DUPONT 98327

TONI ROGERS AND ASSOCIATES, 1717 YAKIMA AVE APT 121, TACOMA 98405

PUYALLUP PROWASH, LLC, 2015 BROOKMONTE DR SE, PUYALLUP 98372

ALLY VOCATIONAL SOLUTIONS, LLC, 3801 N 27TH ST UNIT 7636, TACOMA 98417

FARMACIA NATURISTA, 15810 WALLER RD E, TACOMA 98446

LOVELACE, MARQUEZ V, 6627 S CLEMENT AVE, TACOMA 98409

HEDY & ME LLC, 5816 REID DR NW, GIG HARBOR 98335

M & J AVIATION SERVICES, 6310 PACIFIC AVE BSMT , TACOMA 98408

BAW & BAW COMPANY LLC, 752 S 38TH ST APT A, TACOMA 98418

HENRY VANCE HOLDINGS, LLC, 21716 29TH ST E, LAKE TAPPS 98391

GRIT CITY WASTE, 4026 SHOSHONE ST W, UNIVERSITY PLACE 98466

APK CONSTRUCTION LLC, 3813 112TH ST E, TACOMA 98446

ACS, 1402 158TH ST E, TACOMA 98445

MAJESTY EVER-CLEAN LLC, 11230 BRIDGEPORT WAY SW APT 8, LAKEWOOD 98499

CAITLIN WILLIAMS GRANT CONSULTING LLC, 20305 81ST AVE E, SPANAWAY 98387

RIV SERVICE, 1928 WEST UNION AVE APT 201, TACOMA 98405

KAFM CONSTRUCTION, LLC, 617 MARTIN LUTHER KING JR WAY APT A, TACOMA 98405

KHANAL, MOHINI, 8506 173RD ST E, PUYALLUP 98375

BARKER, ELI DAVID, 615 N JACKSON AVE, TACOMA 98406

RADISHED ROOT, 15417 28TH AVENUE CT E, TACOMA 98445

KATEY OSBORNE, MD, PLLC, 1918 HAMMOND AVE, DUPONT 98327

TOP PRIORITY LASHES, 5413 SOUTH TACOMA WAY SPC PINK, TACOMA 98409

FANATICAL HOSPITALITY GROUP LLC, 1220 E PIONEER, PUYALLUP 98372

SIMPLE BUILD, 1212 N K ST, TACOMA 98403

MCBRIDE MARKETING LLC, 5511 CIRQUE DR W APT A, UNIVERSITY PLACE 98467

CABIN FEVER FIXES, LLC, 1211 152ND ST S, SPANAWAY 98387

S&I PAINTING SERVICES LLC, 19025 2ND ST E, LAKE TAPPS 98391

TAQUERIA Y MARISCOS CHILTEPIN, 18916 PACIFIC AVE S, SPANAWAY 98387

AERO IMAGING STUDIO LLC, PO BOX 65250, TACOMA 98464

SAYOHIO, LLC, 20512 CHURCH LAKE DR E, BONNEY LAKE 98391

FELTON FIXES HOMES LLC, PO BOX 441, FOX ISLAND 98333

SJP FLOORING LLC, 7015 325TH ST S, ROY 98580

CHARLOTTE’S PLACE ADULT FAMILY HOME LLC, 14705 81ST AVENUE CT E, PUYALLUP 98375

URBAN ESTATES, 5507 PARKER RD E, SUMNER 98390

LORI KALODIMOS ART, 3874 SCOTT LN, GIG HARBOR 98335

ISABEL’S SPA, 5244 FILBERT LN SW, LAKEWOOD 98499

EQUEST SPECIAL RIDERS, PO BOX 5391, SPANAWAY 98387

MGL LOGISTICS LLC, 18611 94TH STREET CT E, BONNEY LAKE 98391

RAINDROP WELLNESS LLC, 5609 S L ST, TACOMA 98408

THE BB CHARCUTERIE LLC, 13401 171ST ST E, PUYALLUP 98374

COSMOS AFH LLC, 9602 SOUTH TACOMA WAY STE B, LAKEWOOD 98499

MGROUP BUILDERS LLC, 207 MERIDIAN AVE E APT F207, EDGEWOOD 98371

HOPES AND DREAMS CHILDCARE & EARLY LEARNING CENTER LLC, 4020 S BELL ST, TACOMA 98418

VIRO HOME SOLUTIONS LLC, 20203 72ND AVE E, SPANAWAY 98387

FRANZEN CO., 8604 DALTON DR SW, LAKEWOOD 98498

JOSHI TRANSPORT LLC, 19825 152ND STREET CT E, BONNEY LAKE 98391

BIG BURGER, 10112 BRIDGEPORT WAY SW, LAKEWOOD 98499

STALEY ADULT FAMILY HOME, 7824 147TH ST E, PUYALLUP 98375

TRIPLE N PRODUCTS, LLC, 16025 1ST AVENUE CT E NUM 16025, TACOMA 98445

IHOR HOMAN LLC, 11903 215TH ST E, GRAHAM 98338

CADENCE LLC, 16802 119TH AVENUE CT E, PUYALLUP 98374

P&D TRANSPORT LLC, 334 9TH AVE SE UNIT C12, PUYALLUP 98372

EMILY MOLINA WRITES, 7114 ZIRCON CT SW, LAKEWOOD 98498

LANGFORD CLEANING BUSINESS LLC, 419 133RD ST S, TACOMA 98444

J AND G CLEANING SERVICE, 2421 96TH ST S APT C87, TACOMA 98444

RAINIER RENEWABLE ENERGY LLC, PO BOX 4951, SPANAWAY 98387

LITTLE STAR WELLNESS LLC, 936 9TH AVENUE CT, FOX ISLAND 98333

PRESSED FOR LIFE LLC, 8113 164TH ST E, PUYALLUP 98375

METZAKA CERAMICS, 10119 A ST S, TACOMA 98444

HOUSE MASTERS NW LLC, 2522 N PROCTOR ST # 49, TACOMA 98406

SGRS, 13413 188TH AVE E, BONNEY LAKE 98391

SIARA LOVING CARE AFH, 4600 16TH ST E APT C105, FIFE 98424

TRANQUIL INSIGHT COUNSELING PLLC, 18435 110TH AVE E, PUYALLUP 98374

OLIVARES DANCE LLC, 1838 POINTE WOODWORTH DR NE, TACOMA 98422

GAISER, ALLISON, 40410 MERIDIAN E UNIT 4, EATONVILLE 98328

MONTGOMERY DYNASTY LLC, 1201 PACIFIC AVE STE 600, TACOMA 98402

HERNANDEZ RAMIREZ, ANA, 11418 184TH STREET CT E, PUYALLUP 98374

RED FARMHOUSE LLC, 11815 WALLER RD E, TACOMA 98446

SMALL TREASURES, 6709 194TH AVE E, BONNEY LAKE 98391

VENTURA BALLOONS AND DECOR LLC, 3802 S ASOTIN ST, TACOMA 98418

FOR THE LOVE OF PASTA, 5102 NASSAU CT NE, TACOMA 98422

IRC ROOFING COMPANY, 17218 117TH AVE E, PUYALLUP 98374

G.R.O.M. INCORPORATED DBA SOB TACTICAL, INC., 13001 TULE LAKE AVE S, TACOMA 98444

PANTHER ELECTRIC L.L.C., 9411 40TH AVE E, TACOMA 98446

PACS, 1202 N PEARL ST APT BB201, TACOMA 98406

PUPUSERIA BENDICION DE DIOS, 10918 61ST AVE E APT 4-201, PUYALLUP 98373

SPATIAL BIO HUB, LLC, 2522 N PROCTOR ST UNIT 406, TACOMA 98406

JAY-ME MORITA, 3911 HIGHLANDS BLVD, PUYALLUP 98372

STROKE OF GENIUS, 5021 296TH ST E, GRAHAM 98338

RG LANDSCAPING LLC, 1024 99TH ST E, TACOMA 98445

RADIANT PLANET SOAP CO., 1706 WRIGHT AVE, SUMNER 98390

TERRACOTTA | OAK, 6204 S SHERIDAN AVE, TACOMA 98408

DOLZHENKO, OLENA O, 2410 194TH AVE SW, LAKEBAY 98349

ELEK WIRING LLC, 20924 90TH AVE E, GRAHAM 98338

SOHAL, DEEPAK, 1908 70TH AVE W APT F3, TACOMA 98466

MOM’S BISTRO, 6808 S ALASKA ST, TACOMA 98408

ROSYTA CLEANING, 831 E 56TH ST, TACOMA 98404

DREAM HOUSE LLC, 2100 104TH AVE E APT D304, EDGEWOOD 98372

COOL COW FROZEN TREATS, 1822 CHARLES ST, DUPONT 98327

KIKOS PARROTS, LLC, 6404 WALLER RD E UNIT B, TACOMA 98443

GENERATION 5 MANAGEMENT LLC, PO BOX 249, SUMNER 98390

AIG GENERAL CONSTRUCTION LLC, 2719 158TH ST E, TACOMA 98445

DEKOR KRDA LLC, 6116 29TH ST NE, TACOMA 98422

TOTAL SHINE CLEANING LLC, 234 S 79TH ST, TACOMA 98408

R AND M ADULT FAMILY HOME, 243 E 61ST ST, TACOMA 98404

CLEVMINDS LLC, 12909 106TH AVENUE CT E, PUYALLUP 98374

TACOMA DICKEYS LLC, 1227 S ADAMS ST, TACOMA 98405

AJI SUSHI & GRILL ISSAQUAH, 9602 SOUTH TACOMA WAY STE B, LAKEWOOD 98499

AGUILAS FIESTAS RENTAS, 3844 PACIFIC AVE, TACOMA 98418

AMAZON LLC, 10416 7TH ST E, EDGEWOOD 98372

TAPPS ESTATE COMPANY, LLC, 6018 189TH AVENUE CT E, LAKE TAPPS 98391

HD KITCHENS LLC, 19926 83RD AVE E, SPANAWAY 98387

HERON HUGS, 1710 VALLEY AVE E APT B2, SUMNER 98390

Thurston County

CASCADIA X ARABIA LLC, 745 SUTTER LN SE, LACEY 98503

GOOD MASSAGE, 1015 4TH AVE E, OLYMPIA 98506

WALLSHIRE SOAPS, LLC, 8630 XERXEX CT SE, YELM 98597

KLR INVESTMENTS, LLC, 11921 CASE RD SW, OLYMPIA 98512

WORKING PROPERTIES LLC, PO BOX 278, LITTLEROCK 98556

CR FARM I, LLC, 11921 CASE RD SW, OLYMPIA 98512

CRMT, LLC, 11921 CASE RD SW, OLYMPIA 98512

CAPPER MEDICAL INSIGHTS PLLC, PO BOX 14462, TUMWATER 98511

CREATIVE FIVE CO., 410 T ST SE, TUMWATER 98501

SJMP LLC, 3324 75TH AVE SE, OLYMPIA 98501

KROOKED BRANCH OUTFITTERS LLC, 7947 DUNLIN CT SE, OLYMPIA 98513

THE FINISHED PROJECT LLC, 3314 OXFORD CT SE, OLYMPIA 98501

SYNFULLY CLEAN SOLUTIONS, 1073 LYBARGER ST SE, OLYMPIA 98501

ELLIOTT DYNAMICS LLC, 3320 COLLEGE ST SE, LACEY 98503

GREEN WAVE EXTERIOR WASH, 1304 DICKINSON AVE NW, OLYMPIA 98502

MOON HOUSE ASTROLOGY AND HEALING ARTS LLC, 1629 BOWMAN AVE NW, OLYMPIA 98502

BEARS GYMNASTICS BOOSTER CLUB, 2002 CHAMBERS ST SE, OLYMPIA 98501

OLSON FAMILY TRUST, 3541 CARSON LN NW, OLYMPIA 98502

DELTAONE MAINTENANCE LLC, 611 CAPITOL WAY S APT 404, OLYMPIA 98501

HENSLEY PROPERTY, 910 HENSLEY ST NE STE 1, OLYMPIA 98516

SOLID PHOTO AND VIDEO, 2367 CRESTLINE BLVD NW, OLYMPIA 98502

DAVID DOES, 4401 37TH AVE SE UNIT 90, LACEY 98503

BG II, LLC, 11921 CASE RD SW, OLYMPIA 98512

CARPER CONTRACTING LLC, 801 CAPITOL WAY S, OLYMPIA 98501

RALPH’S EMBROIDERY & QUILTING BOX, 7624 39TH AVE SE, LACEY 98503

EMMAS CREATIONS, 15025 TAHOMA BLVD SE APT C108, YELM 98597

ALEXANDER RESTORATION ECOLOGY, 926 BETHEL ST NE, OLYMPIA 98506

CUDDLY CREATIONS, 4537 CARVER ST SE, OLYMPIA 98501

ZBEARS DRAGONS, 1219 5TH AVE SW, OLYMPIA 98502

SOUND HOME REFERRALS, LLC, 1301 33RD AVE NE, OLYMPIA 98506

CM CONSULTING, 4615 FERNDALE CT SE, OLYMPIA 98501

J’S SAVVY SECONDS, 3611 34TH LN NE, OLYMPIA 98506

AAA RIDE PLLC, 2106 WESTLAKE DR SE, LACEY 98503

FORWARD FOCUS CONSULTING, PO BOX 187, BUCODA 98530

MY OWN, 6528 TROON LN SE, OLYMPIA 98501

OLYMPIA WOODCRAFTS, LLC, 1535 BELLERIVE WAY SE, OLYMPIA 98501

L&R JUNKIES, 7626 MESPLAY AVE SE, OLYMPIA 98503

JINKIESFAIRY OR JINKIESFAIRY ARTS, 700 SLEATER KINNEY RD SE STE B, LACEY 98503

NW VETERAN’S TOWING AND RECOVERY LLC, 9958 JUSTMAN ST SE, YELM 98597

LEGENDARY EVENT NATION., 2248 ASPINWALL RD NW BLDG B, OLYMPIA 98502

INDEPENDENT ROOFING NW, 18501 LEON ST SW UNIT 3, ROCHESTER 98579

MGREEN AFH, 1311 FITZ HUGH DR SE, OLYMPIA 98513

DAWN WILLIAMS COUNSELING SERVICES PROFESSIONAL LIMITED LIABILITY COMPANY, 16915 EUGENE ST SW, ROCHESTER 98579

MUSTAD AMERICA, 2138 MAYES RD SE, LACEY 98503

A WOMAN’S TOUCH PAINTING, 5419 STRAWBERRY CT SE, LACEY 98513

CONWAY SOLUTIONS, LLC, 1408 13TH AVE SE RM 1, OLYMPIA 98501

MAJESTIK PHOTOGRAPHY LLC, 6818 SWEETGUM AVE NE, LACEY 98516

OHTCC (OLYMPIA HINDU TEMPLE & CULTURAL CENTER), 9211 TANSY ST SE, TUMWATER 98501

LLJL CUSTOM DESIGNS, 7025 MERKEL WAY NE, OLYMPIA 98516

TIER MICRO BAKERY, 12209 CHAMPION DR SW, OLYMPIA 98512

JAMIE M. MOORE, ATTORNEY AT LAW, PO BOX 4385, OLYMPIA 98501

BIJOUTERIE, 1104 SURREY TRCE SE, OLYMPIA 98501

MERIDIAN ENERGY MASSAGE, 3663 COLLEGE ST SE STE F, LACEY 98503

PETE’S HANDYMAN SERVICES LLC, 2533 15TH AVE SE, OLYMPIA 98501

PIXIE BAT ART, 18026 E CLEAR LAKE BLVD SE BLDG 0, YELM 98597

RR II, LLC, 11921 CASE RD SW, OLYMPIA 98512

CHINA TOWN APTS, 7937 BOX ELDER DR SW, OLYMPIA 98512

LAMONT SPORTS NUTRITION, 4142 79TH AVE NW, OLYMPIA 98502

THOMPSON, VANESSA, 6009 CAPITOL BLVD SW APT 202, TUMWATER 98501

SLR I, LLC, 11921 CASE RD SW, OLYMPIA 98512

SPARTAN PROJECT MANAGEMENT, 7920 48TH AVE SE, LACEY 98503

SIX TWENTY FIVE CONSTRUCTION, PO BOX 14339, TUMWATER 98511

THE RUSTIC FRONT PORCH MERCANTILE LLC, PO BOX 1871, YELM 98597

ELEVATE, 20914 MICHIGAN HILL RD SW, ROCHESTER 98579

ANCHOR PHOTOGRAPHY LLC, 6528 CAPITOL BLVD SE STE C, TUMWATER 98501

THOMAS, HANNAH RAE, 6820 OLEANDER AVE NE, LACEY 98516

PRIVILEGED CONVERSATIONS, LLC, 6334 ONYX CT SE, TUMWATER 98501

J.D.E. TRUCKING LLC, 3006 CATALINA DR SE, LACEY 98503

COFFEE PUB NW, 4905 14TH AVE SE OFC , LACEY 98503

BLUE MOUNTAIN STABLES, PO BOX 14562, TUMWATER 98511

JAMES/SHARON REDDICK, 723 EASTSIDE ST NE, OLYMPIA 98506

AGANO ADULT FAMILY HOME LLC, 408 GARRISON ST NE, OLYMPIA 98506

BIRCH DOODLE, 4570 AVERY LN SE STE C, LACEY 98503

WITCHY KITTY SHOP, 115 HUDSON LN SE APT L303, OLYMPIA 98513

BUDGET LAWN & FIELD MOWING SERVICE, 4217 SHINCKE RD NE APT 2, OLYMPIA 98506

ROGER GODWIN, 788 FENWAY LN SW, OLYMPIA 98512

DARLING ESTHETICS LLC, 4424 GOLDEN OAK CT SE, OLYMPIA 98513

STAFFORD, ELIZABETH, 9836 STEAMBOAT ISLAND RD NW, OLYMPIA 98502

GOSS GUEST HOUSE, LLC, 208 20TH AVE SW, OLYMPIA 98501

INNATRAEA LLC, 4570 AVERY LN SE STE C, LACEY 98503

GODFATHER CUSTOME CONTRACTING, 8349 SWEETBRIER LOOP SE, OLYMPIA 98513

TOY BOX DART FROGS, 606 LILLY RD NE APT 323, OLYMPIA 98506

TUMWATER RENOVATORS LLC, 123 N 7TH AVE SW, TUMWATER 98512

ARKANOVA SPO LLC, 711 CAPITOL WAY S STE 204, OLYMPIA 98501

ZENVENTURE LLC, 8330 LAKE FOREST DR SE, LACEY 98503

TREAT DOUGH’ SELF BAKING CO, 4324 CLEARWATER LOOP SE, LACEY 98503

ADROITTS, 1780 BARNES BLVD SW BLDG 1, TUMWATER 98512

PHOTOSYNTHESIS, LLC, 2105 BOUNDARY ST SE, OLYMPIA 98501

8D6S, 6705 YOUNG RD NW, OLYMPIA 98502

MCGOVERN, CHRIS, 7213 101ST AVE SW, OLYMPIA 98512

GROUNDBREAKERS LLC, 2103 HARRISON AVE NW STE 2, OLYMPIA 98502

ELIZABETH MANCHESTER DDS PLLC., 1100 EASTSIDE ST SE STE 4, OLYMPIA 98501

BOBA & BEYOND LLC, 1401 MARVIN RD NE, LACEY 98516

MANALANI DESIGNS, 909 EASTSIDE ST SE APT 205, OLYMPIA 98501

LEMON MADE CREATIONS, 8805 MILBANKE DR SE, OLYMPIA 98513

RMR I, LLC, 11921 CASE RD SW, OLYMPIA 98512

HOT ROD MODS, 8948 BLOMBERG ST SW, OLYMPIA 98512

THREADS 2 BREAD, 5414 CRANEY CT SE, LACEY 98503

CLEARCHANNELVM, LLC, 300 DESCHUTES WAY SW STE 208, TUMWATER 98501

YELM CHAMBER OF COMMERCE, PO BOX 444, YELM 98597

SPICY T’S, 5226 GENE DR SE, OLYMPIA 98513

PARTEAM, PLLC, 16633 LITTLEROCK RD SW, ROCHESTER 98579

HARMONIA WELLNESS COLLECTIVE LLC, 2412 CRESTRIDGE DR NW, OLYMPIA 98502

WOODARD BAY CREATIONS, 7525 KERBAUGH RD NE, OLYMPIA 98516

212 CONTENDER ESPORTS, 4570 AVERY LN SE STE C, LACEY 98503

BRANNIN CONSTRUCTION, LLC, 14330 KAYSON LN SE, TENINO 98589

HEATWAVE COLLECTIVE LLC, 2819 NISQUALLY VIEW LOOP NE, OLYMPIA 98516

LOPEZ TORRES, JUAN FRANCISCO, 4222 GULL HARBOR RD NE, OLYMPIA 98506

POTTER, JACK L, 5815 LACEY BLVD SE UNIT 8841, LACEY 98509

THE BOUGIE COWGIRL, 3635 34TH LN NE, OLYMPIA 98506

BLANK SPACE, 3425 MERRYMAN PL SE, OLYMPIA 98501

LIFETIME LEISURE LLC, 5814 25TH AVE SE, LACEY 98503

FACE CANDYZ & MORE LLC, 6542 36TH LN SE, LACEY 98503

PASSIONATEFRUIT LLC, PO BOX 5152, LACEY 98509

C KALISH RENTALS, LLC, 2350 CHAPPAREL DR SW, TUMWATER 98512

TALBOT & KESLING P.S., 4444 LACEY BLVD SE STE A, LACEY 98503

RELOVEDBR, 8430 WOODGROVE CT SE, OLYMPIA 98513

BULLSEYE PAINTING SERVICES LLC, 2410 LISTER RD NE, OLYMPIA 98506

MGJT CLEANING LLC, 7080 14TH CT SE, LACEY 98503

A & E KOBEK HANDYMAN SERVICE LLC, 1022 MARINE DR NE UNIT 67, OLYMPIA 98501

JACKSON BOWLING SERVICES, LLC, 3364 BALI ST NE, LACEY 98516

CORES BY CASEY, 12838 MORRIS RD SE, YELM 98597

RIGBY ACQUISITIONS, 8601 AYER ST SE, OLYMPIA 98501

RYAN, TRACI DAWN MD, 4611 74TH AVE SE, OLYMPIA 98501

FERREIRA SAFETY SECURITY SYSTEMS AND TRAINING (F3ST), 5219 82ND AVE SE, OLYMPIA 98501

JOHNSON, SARA, 305 4TH AVE E, OLYMPIA 98501

JAMUHURI LIMITED LIABILITY COMPANY, 700 SLEATER KINNEY RD SE, LACEY 98503

KARSSEBOOM, NICOLE, 5729 LITTLEROCK RD SW, TUMWATER 98512

JUST A BET OUTSIDE LLC, 3324 75TH AVE SE, OLYMPIA 98501

SHUTTLE MAGIC, 10507 CLARK RD SE, YELM 98597

ACTION DIRECTIONAL DRILLING AND UTILITIES INC., 8427 ARMSTRONG RD SW, TUMWATER 98512

BOLD BRUSH PAINTING SERVICES LLC, 7404 TSUGA CT SW, OLYMPIA 98512

PATRIOT VETERINARY SERVICE LLC, 8247 CHESTNUT HILL DR SE, OLYMPIA 98513

ONE CALL SOLUTION LLC, 720 SLEATER KINNEY RD SE STE S9, LACEY 98503

DKB RESTORATION, 18120 OLD HIGHWAY 99 SW, TENINO 98589

WINES BY THE VALLEY, LLC, 750 CLARK ST SW, TUMWATER 98512

AGILEUP ENTERPRISE, 11215 SASKATOON LN SE, OLYMPIA 98513

MAHER-CALLEN, ALEXANDER JULIAN, 3940 GULL HARBOR RD NE, OLYMPIA 98506

ABSOLUTE WELDING, 13921 VUE ST SW, OLYMPIA 98512

FROGGER PLUMBING, LLC, 15319 104TH WAY SE, YELM 98597

SOUTH SOUND ATHLETICS, 4331 GRAVELLY BEACH RD NW, OLYMPIA 98502

WATER WAYZ, LLC, 8133 ZANGLE RD NE, OLYMPIA 98506

TEEUZ ANGELS LLC, 1811 CHAMBERS ST SE, OLYMPIA 98501

CHILCUTT, SHERRY LEE, 1613 UNION AVE SE, OLYMPIA 98501

EMPOWERED ELECTRIC LLC, 10638 MILL RD SE, YELM 98597

EVERGREEN CRAFTSMAN LLC, 15767 104TH AVE SE, YELM 98597

OLYMPIC ERGONOMICS, LLC, 11929 SHOREVIEW DR SW, OLYMPIA 98512

FIRST STEP, 7644 JENNI ST NE, OLYMPIA 98506

KYROS PRESENT SENSE, 4405 SHINCKE RD NE, OLYMPIA 98506

MJM MANAGEMENT COMPANY, 9610 PIPERHILL DR SE, OLYMPIA 98513

SATIN WEST CO, LLC, 1001 COOPER POINT RD SW # 140125, OLYMPIA 98502

DJ NOAH SERVICES, 4570 AVERY LN SE APT C12, LACEY 98503

PHUNG, TRONG, 3125 RED FERN DR NW, OLYMPIA 98502

B KALISH RENTALS, LLC, 2350 CHAPPAREL DR SW, TUMWATER 98512

ARCADIAN SUPPLY COMPANY LLC, 1201 YELM AVE E STE 400, YELM 98597

LEGION WAY RENTAL, 1121 5TH AVE SE, OLYMPIA 98501

EVERGREEN & SAGE CLAY CO, 9111 CHRISTINE CT NE, LACEY 98516

CLEAR MOON DESIGNS, 2005 EAST END ST NW BLDG 1, OLYMPIA 98502

RED CEDAR NW CONSTRUCTION LLC, 6524 127TH AVE SW, OLYMPIA 98512

EMZ CLEANING SOLUTIONS LLC, 3044 KAISER RD NW APT 1, OLYMPIA 98502

ARMAS AUTOWORKS LLC, 5017 JOPPA ST SW UNIT C, TUMWATER 98512

JHA REAL ESTATE SERVICES LLC, 1408 14TH AVE SW, OLYMPIA 98502

ANGIE DOOS LLC, 6905 43RD LOOP SE, LACEY 98503

HOLZMEISTER, JOHN PATRICK, 9810 BLOMBERG ST SW, OLYMPIA 98512

CHIECHI CONSULTING, 4125 RAINWOOD DR NW, OLYMPIA 98502

HERNANDEZ MILLWORK AND CONSTRUCTION LLC, PO BOX 1368, OLYMPIA 98507

ALTERNATIVE SOLUTIONS SPC, 3924 93RD AVE SW APT D, OLYMPIA 98512

CALZADO AFH, 1416 MILBANKE DR SE, OLYMPIA 98513

YOGA WINE AND A GOOD TIME LLC, 1639 RIDGEVIEW LOOP SW, TUMWATER 98512

40/40 ATHLETIC TRAINING LLC, 514 JEFFERSON ST SE BLDG 514, OLYMPIA 98501

CLEAN SLATE HAULING AND JUNK REMOVAL LLC, 18508 CEDAR PARK LN SE, YELM 98597

PATRICK BEDARD PLLC, 1541 AMETHYST ST SE, OLYMPIA 98501

DELIGHT SITES LLC, 20035 MICHIGAN HILL RD SW, ROCHESTER 98579

PROVILLAINS, 6619 BRITTON PKWY NE APT 112, LACEY 98516

IRELAND, OLIVIA T’AI, 2006 BAKER TER SE, OLYMPIA 98501

ANDREW VOTRY – VOICE ACTOR LLC, 7246 DESPERADO DR SE, OLYMPIA 98501

DON DE LA COLOMBIANA LLC, 609 CAPITOL WAY S, OLYMPIA 98501

SATSUKI NO IE, LLC, 6649 3RD WAY SE, LACEY 98503

VASCONI CONSULTING LLC, 1944 GOLDEN MAPLES CT NW, OLYMPIA 98502

PRIORITY BOOKKEEPING & TAX SERVICES, 3120 HARRIER ST NE, LACEY 98516

MIRTECHS, 1503 DOGWOOD ST SE, LACEY 98503

LA JOLLA AZUL LLC, 1414 HARVEST AVE SE, OLYMPIA 98501

BOTTO’S BLOWOUTS, 111 LILLIAN LN SE, RAINIER 98576

LAKAY FISHING, 6964 STONE ST SE, LACEY 98513

South King County

GONZALEZ JR CONTRACTOR LLC, 23208 28TH AVE S, DES MOINES 98198

GENERAL CONSTRUCTION, 34619 52ND AVE S, AUBURN 98001

ADVANCED FLOORING IMPORTS LLC, 7812 S 186TH PL, KENT 98032

NATALIA KOZAKOVA MUSIC STUDIO, 952 SW CAMPUS DR APT 44A1, FEDERAL WAY 98023

MOBILE BABY ULTRASOUND LLC, 1705 DOUGLAS CT, MILTON 98354

CEL’S JANITORIAL & CLEANING LLC, 16901 SE 254TH PL, COVINGTON 98042

KOV PROPERTIES LLC, 22114 68TH AVE S, KENT 98032

HWY 12 QUICK STOP LLC, 12839 SE 227TH ST, KENT 98031

BD INTERIORS LLC, 2639 S 276TH ST, FEDERAL WAY 98003

YAARI TRANSPORT LLC, 5304 S 288TH ST, AUBURN 98001

PHAM, VY, 12210 SE PETROVITSKY RD APT C204, RENTON 98058

DAVE TRADING SOLUTIONS, LLC, 31501 114TH PL SE, AUBURN 98092

WELLNESS ON DEMAND, 21428 SE 292ND PL, KENT 98042

PNW SOFT WASH, 33009 129TH WAY SE, AUBURN 98092

BLUE LAKE CONSTRUCTION, LLC, 661 ORCAS AVE NE, RENTON 98059

KEENE CLEANING, 24819 110TH PL SE APT C, KENT 98030

LEE, HEE SEUNG, 31260 PACIFIC HWY S STE 6, FEDERAL WAY 98003

DESIRE BRIDAL, 1805 33RD ST SE, AUBURN 98002

WEI, STEPHEN CHIH, 3944 WELLS AVE N, RENTON 98056

NYX CONSTRUCTION, LLC, 16033 SE 131ST ST, RENTON 98059

IGLESIA DEL DIOS VIVO MONTE DE SANTIDAD, 218 STATE AVE S, KENT 98030

ALPHA II LOGISTICS LLC, 716 37TH ST SE APT B, AUBURN 98002

CAN DO CONSTRUCTION & REPAIRS INC, 3730 S 142ND ST # 2, TUKWILA 98168

DS FLOORING INSTALLATION LLC, 1902 KIRKLAND AVE NE, RENTON 98056

ASAP DIGITAL SERVICES LLC, 707 S GRADY WAY STE 600, RENTON 98057

HVO CLEANING SERVICE, 3906 NE 21ST ST, RENTON 98056

AGILE ACCOUNTING, 22433 133RD AVE SE, KENT 98042

ICON NAILS SPA, 27007 PACIFIC HWY S, DES MOINES 98198

CASCADIA RESIDENTIAL LLC, 25445 SE 216TH ST, MAPLE VALLEY 98038

MOUNTAIN&SEA LLC, 6224 NE 1ST ST, RENTON 98059

SERENE SHEPHERD GARDEN & GIFT, 25724 PACIFIC ST, BLACK DIAMOND 98010

DC CLEANING LLC, 15830 SE 172ND PL, RENTON 98058

MAPLE VALLEY MARKET, 22420 84TH AVE S, KENT 98032

TACOS SHINOLA LLC, 975 ABERDEEN AVE NE APT E404, RENTON 98056

DIGOR MOBILE TRUCK WASH, 1658 S 245TH PL, DES MOINES 98198

BALIKA, 31655 MILITARY RD S UNIT A302, AUBURN 98001

MORRIS CONSTRUCTION, 25827 140TH AVE SE, KENT 98042

TRIED AND TRUE ACTING LLC, 11246 SE 321ST PL, AUBURN 98092

PUGET SOUND COMMERCIAL PROPERTY MANAGMENT LLC, 33919 9TH AVE S STE 201, FEDERAL WAY 98003

EL TEXANO Y LA DAMA WESTERN WEAR & APPAREL, 2517 S 354TH ST, FEDERAL WAY 98003

RELAX SPA, 2134 SW 336TH ST, FEDERAL WAY 98023

EL MILAGRO II LLC, 1101 OUTLET COLLECTION WAY SW # 1353, AUBURN 98001

FLOWER AND TOIL, 10700 SE 260TH ST UNIT K101, KENT 98030

BARAKA HOUSE AFH LLC, 30801 28TH AVE S, FEDERAL WAY 98003

TARZIS PAINTING, 110 SW 307TH ST, FEDERAL WAY 98023

HECK YA PRODUCTS, 2111 SW 352ND ST APT 76, FEDERAL WAY 98023

IN & OUT STORAGE, LLC, PO BOX 1226, KENT 98035

THE NEST EDUCATION LLC, 28830 SE 226TH ST, MAPLE VALLEY 98038

LEYLA COFFEE, LLC, 6218 S 249TH ST APT C201, KENT 98032

LOVING HEARTS NON EMERGENCY MEDICAL TRANSPORTATION, 10930 SE 172ND ST APT M103, RENTON 98055

AMG BEHAVIOR CONSULTING, 21304 SE 271ST ST, MAPLE VALLEY 98038

SLADE BROS, 1900 SW CAMPUS DR APT 41-301, FEDERAL WAY 98023

BIZZY CHIC BLANKS, LLC, 1600B SW DASH POINT RD STE 2094, FEDERAL WAY 98023

DAHLIA NAILS, 16012 SE 253RD PL, COVINGTON 98042

IN HIS SERVICE CONSULTING LLC, 32453 MILITARY RD S, FEDERAL WAY 98001

SUPER SONIC JUNK REMOVAL LLC, 33024 EVERGREEN AVE SE, BLACK DIAMOND 98010

BUZEGA CONSTRUCTION LLC, PO BOX 7, RENTON 98057

SWEET AGENDA LLC, 1083 LAKE WASHINGTON BLVD N APT D101, RENTON 98056

LUTUI CONSTRUCTION LLC, 24205 104TH AVE SE, KENT 98030

KENTBUL LLC, 27123 106TH AVE SE, KENT 98030

TINA’S HOUSE CLEANING LLC, 22230 24TH AVE S APT D26, DES MOINES 98198

PROVIDENCE HERBALCARE LLC, 2211 S STAR LAKE RD APT 17-105, FEDERAL WAY 98003

ISLAW TRANSPORT LLC, 3730 S 148TH ST APT 12, TUKWILA 98168

2062555668, 10847 E MARGINAL WAY S, TUKWILA 98168

MY MONTESSORI SCHOOL LLC, 515 E SMITH ST, KENT 98030

SUPER HAWKS CONSTRUCTION LLC, 210 37TH ST SE TRLR 89, AUBURN 98002

SWINGERMISS, 21083 37TH CT S, SEATAC 98198

SWEETS, 412 E NOVAK LN APT B201, KENT 98032

L&S STUDIO LLC, 1958 S 301ST CT, FEDERAL WAY 98003

EC MOBILE MEDICAL CLINIC AND SPA LLC, 33043 SE COTTONWOOD ST, BLACK DIAMOND 98010

AMC, 32235 194TH AVE SE, KENT 98042

UNIVERSAL ADULT FAMILY HOME LLLP, 13279 SE 227TH PL, KENT 98042

MV CONSTRUCTION, 136 21ST ST SE APT D, AUBURN 98002

MAKAZI CONNECTIONS LLC, 1202 N 10TH PL APT 1206, RENTON 98057

DREAM HAIR BY A ROSE, 15152 65TH AVE S APT 822, TUKWILA 98188

BUI, HONG, 9532 S 237TH ST, KENT 98031

JK DESIGNS, 230 AUBURN WAY SOUTH, AUBURN 98092

NEAR-KA LLC, 14511 SE 254TH ST, KENT 98042

ROCKETSHIP PARENT, LLC, 10005 SW 178TH ST UNIT 1534, VASHON 98070

SINGH, KESAR, 643 SPOKANE AVE S, PACIFIC 98047

SHAINA A PROCTOR PRODUCTIONS, 23015 16TH AVE S, DES MOINES 98198

LEGIT LOGISTICS LLC, 3748 S 141ST ST OFC , TUKWILA 98168

RAEHAVEN COMMUNITY HOME, 26300 SE 424TH ST TRLR 54, ENUMCLAW 98022

ANGEL ESTHETICS BY DOVE LLC, 21210 124TH AVE SE, KENT 98031

CALONZO COACHING LLC, 13036 SE KENT KANGLEY RD STE 530, KENT 98030

SS ESTHETICS, 19434 6TH AVE S, DES MOINES 98148

AAA, 17110 SE 276TH ST APT A604, COVINGTON 98042

XTREME CLEAN SERVICE LLC, 508 BRONSON PL NE, RENTON 98056

SPA LUMIERE INC, 661 ORCAS AVE NE, RENTON 98059

HIDAYA A HASSAN, 18226 SE 244TH PL, COVINGTON 98042

TETYANA’S CLEANING, 1006 L ST SE, AUBURN 98002

DYEING TO LIVE, 3631 S 152ND ST APT 124, TUKWILA 98188

VVS PRO CONSTRUCTION LLC, 6212 S 251ST ST APT NN203, KENT 98032

IG DEVELOPMENTS LLC, 30412 155TH PL SE, KENT 98042

BOOPAECOM LLC, 230 AUBURN WAY SOUTH STE STE 1B PMB#134, AURBURN 98002

MAHARAJA CUISINE OF INDIA, 12753 SE 298TH PL, AUBURN 98092

AIRFLOW SEATTLE, 555 ANDOVER PARK W NUM 200, TUKWILA 98188

144 FAMILY CARE LLC, 25924 175TH PL SE, COVINGTON 98042

GALA LLC, 3810 S 322ND ST, FEDERAL WAY 98001

CHECKHUB LLC, 20982 39TH WAY S APT A308, DES MOINES 98198

PREMIER LANDSCAPE CONSTRUCTION LLC, 29808 THOMAS RD SE, KENT 98042

EXTRAORDINARY CLEANING SERVICES J.A LLC, 300 S 55TH ST APT B203, RENTON 98055

BECKER, JENNIFER, 18419 126TH PL SE, RENTON 98058

SUPERAUTO.US LLC, 18700 SOUTHCENTER PKWY, TUKWILA 98188

AIMI CLEANING SERVICE LLC, 2742 SE 4TH ST, RENTON 98056

CINDER AND WICK LLC, 32510 NEWCASTLE DR, BLACK DIAMOND 98010

MARTIN REMODELING LLC, 715 2ND AVE S, KENT 98032

AHMADI, QADER, 2818 L ST SE, AUBURN 98002

ROE MORRIS KNIFEMAKING, 33241 205TH AVE SE, AUBURN 98092

GANJA KING, 4510 S 218TH ST, KENT 98032

STENGER DENTAL LAB, 25412 162ND PL SE, COVINGTON 98042

QUALITY FURNITURE INSTALLERS SERVICE INC, 1005 S 322ND PL, FEDERAL WAY 98003

RESET AND RESTORE MASSAGE THERAPY, 309 E MAIN ST STE 4, AUBURN 98002

DOGEIYAKI 69, 26204 13TH PL S, DES MOINES 98198

CHICOS ELECTRIC LLC, 17033 116TH AVE SE, RENTON 98058

MMT CONCRETE, 4104 SW 317TH ST, FEDERAL WAY 98023

NORTH HILL FITNESS, 5313 HIGHLAND DR SE, AUBURN 98092

HAPPY AUTUMN, 12655 SE 169TH PL, RENTON 98058

DAHLIA’S HOME CHILDCARE LLC, 204 2ND AVE SE, PACIFIC 98047

BUMI CRYSTALS, 5638 S 295TH PL, AUBURN 98001

RAMADA BY WYNDHAM KENT, 3605 S 173RD ST, SEATAC 98188

D.A.M NORTHWEST SERVICE, 25614 109TH PL SE APT P205, KENT 98030

DARK MOON BOTANICALS LLC, 3387 MCHUGH PL, ENUMCLAW 98022

SERVER LLC, 29525 164TH AVE SE, KENT 98042

BNR GENERAL CONTRACTING LLC, 35625 2ND AVE SW, FEDERAL WAY 98023

SIDLOVSKA, ALEVTYNA, 28204 29TH AVE S, FEDERAL WAY 98003

VINCENT NAILS SPA INC, 3811 S 252ND ST, KENT 98032

PRITIKCHYA FARM, 14218 37TH AVE S APT 28, TUKWILA 98168

PACIFIC PRESTIGE ROOFING LLC, 927 E GUIBERSON ST, KENT 98030

MARUQUITA CLEANING SERVICES, 17020 108TH AVE SE, RENTON 98055

NARD CONSTRUCTION LLC, 149 5TH AVE SW, PACIFIC 98047

FLOATING DUCK LLC, 4004 S 170TH ST, SEATAC 98188

OLYMPIC CONCESSIONS & CATERING LLC, 202 SW 311TH PL, FEDERAL WAY 98023

RAMIREZ CARS LLC, 140 1ST AVE N, ALGONA 98001

MODERN HOME DECOR INC, 3811 S 252ND ST, KENT 98032

L&G DISTRIBUTORS, 6644 S 196TH ST STE T103, KENT 98032

GONZALEZ ZUNIGA, GIOVANNI JESUS, 3001 S 288TH ST TRLR 130, FEDERAL WAY 98003

EXCLUSIVE DESIGN AND RENNOVATIONS LLC, 2120 SW 304TH ST, FEDERAL WAY 98023

SHANNON AND MARY PROPERTY, PO BOX 24404, FEDERAL WAY 98093

SKETCH OF ITALY LLC, 15325 SE 155TH PL UNIT V5, RENTON 98058

COUNTRY BOY MART, 12822 SE 302ND ST, AUBURN 98092

ALLIED PNW NURSING SERVICES, 32326 48TH AVE S, AUBURN 98001

TRITON EXCAVATION, INC, 18489 RENTON MAPLE VALLEY RD SE, MAPLE VALLEY 98038

LETSGO LLC, 26106 20TH AVE S, DES MOINES 98198

AFICHUK, NIKITA, 35130 28TH AVE S, FEDERAL WAY 98003

SEASOAR TECH, 5209 S 232ND ST, KENT 98032

MIRANDA HNS LLC, 13317 37TH AVE S, TUKWILA 98168

HS FREIGHT LLC, 21800 SE WAX RD APT V201, MAPLE VALLEY 98038

MAPLE VALLEY SHELL, 21641 RENTON MAPLE VALLEY RD SE, MAPLE VALLEY 98038

MEAVITAMIN, 18407 135TH PL SE, RENTON 98058

MIDAS PROSERVICES LLC, 5021 S 299TH PL, AUBURN 98001

CLOUDBREAK, 1302 N 30TH ST, RENTON 98056

TS PHOTOGRAPHY LLC, 1210 M ST SE APT 26, AUBURN 98002

RSQUARE LLC, 2926 SW 337TH ST, FEDERAL WAY 98023

YH TRUCKING LLC, 35932 25TH PL S, FEDERAL WAY 98003

JANA OGLE ART, 300 VUEMONT PL NE APT N203, RENTON 98056

DOGWOOD RENOVATIONS LLC, 26741 191ST PL SE, COVINGTON 98042

MOMMAPOTHECARY, 26207 232ND PL SE, MAPLE VALLEY 98038

DE_KVITKA, 26807 118TH CT SE, KENT 98030

MVP PAINTING, 16213 SE 175TH PL, RENTON 98058

ERICKSEN, KRISTIN, 2229 ILWACO AVE NE, RENTON 98059

SEATTLE DASH CAMS LLC, 311 CHELAN AVE SE, RENTON 98059

HIGHWAY KING TRANSPORTATION LLC, 2818 L ST SE, AUBURN 98002

FIXIT APPLIANCE REPAIR, 17026 SE 263RD ST, COVINGTON 98042

WOMB TO ROOM MIDWIFERY, PLLC, 27711 143RD PL SE, KENT 98042

TRUONG, ANH N, 24609 131ST PL SE, KENT 98030

SAFARI EXPRESS LLC, 4200 SMITHERS AVE S APT A103, RENTON 98055

RAYO’S TOWING LLC, 1412 SW 312TH ST APT D10, FEDERAL WAY 98023

EXCEL SELL LLC, 1066 S 320TH ST APT A202, FEDERAL WAY 98003

PLANETBREY CONSULTING, 27749 215TH PL SE, MAPLE VALLEY 98038

CUSTOM BUILDS WA LLC, 19522 2ND AVE S, DES MOINES 98148

FUJIYAMA JAPANESE STEAK HOUSE AND BAR, 34400 PACIFIC HWY S, FEDERAL WAY 98003

HIGHLAND DESIGN & CONSTRUCTION LLC, 12624 177TH PL SE, RENTON 98059

VOVA TILE LLC, 13410 SE 255TH ST, KENT 98042

TRYMED MEDICAL TRANSPORT, 2200 W MEEKER ST APT P302, KENT 98032

WAVE THUNDER LLC, 2634 S 256TH ST APT N203, KENT 98032

LOS HIJOS DEL REY, 1704 S 341ST PL STE E8, FEDERAL WAY 98003

MENDFUL, 32808 145TH PL SE, AUBURN 98092

GREG THE PAINTER, 17218 127TH PL SE, RENTON 98058

HOME DAMAGE MEDICS LLC, 23501 SE 271ST PL, MAPLE VALLEY 98038

CH&B SERVICES LLC, 16025 SE 134TH ST, RENTON 98059

SIDHU ROADONE LLC, 30108 114TH PL SE, AUBURN 98092

ML WASHINGTON LIMITED LIABILITY COMPANY ,LLC, 3035 S 204TH ST APT H-75, SEATAC 98198

PLYFORM FURNITURE, 15832 SE 171ST ST, RENTON 98058

PURPLE BLISS MASSAGE, 23438 28TH AVE S, DES MOINES 98198

THE ODD JOBBER LLC, 3102 CHELSEA LN, ENUMCLAW 98022

WA PRO BUILDERS LLC, 27230 188TH AVE SE, KENT 98042

ROCK THE MILLION, 6123 S 233RD ST BLDG 19-4, KENT 98032

AWKWARD DONKEY, 412 E NOVAK LN APT F306, KENT 98032

SEASHUCKED LLC, 25437 116TH AVE SE, KENT 98030

VITAL HARMONY NUTRITIONALS, 1203 BOYLE ST, ENUMCLAW 98022

SAFE SPACE PROPERTIES, 24615 64TH AVE S APT C321, KENT 98032

MCCLEANHOMETEAM, 20415 72ND AVE S STE 270, KENT 98032

PRESTIGIOUS ACCOUNTING SOLUTIONS LLC, 29646 41ST PL S, AUBURN 98001

PACIFIC PAVERS LLC, 109 4TH AVE SE APT 4, PACIFIC 98047

EOM MANAGEMENT LLC, 31919 53RD PL S, AUBURN 98001

LUXURY TREASURE CASTLE, 10802 SE 240TH PL APT A205, KENT 98030

THIELE, RICKY ALLEN, 24219 SE 436TH ST, ENUMCLAW 98022

REVOLVE TRANSPORT LLC, 10713 SE 273RD CT, KENT 98030

ANA OSORIO VIRTUAL ASSISTANT, 13037 SE 188TH PL, RENTON 98058

NEW HORIZONS LANDSCAPE LLC, 532 BURNETT AVE S APT 2, RENTON 98057

CASCADE NORTHWEST CUSTOM, 24109 SE 170TH ST, MAPLE VALLEY 98038

WASHINGTON EDUCATIONAL SUPPORT ASSOCIATION (WESA), 1066 S 320TH ST APT F301, FEDERAL WAY 98003

RARE FINDS, 12605 SE 158TH ST, RENTON 98058

BEAUTY37 STUDIO, 402 S 333RD ST STE 132, FEDERAL WAY 98003

MY CRAFTY PURSUITS, PO BOX 24812, FEDERAL WAY 98093

THE KAUR ESTHETICIAN, 18222 SE 246TH ST, COVINGTON 98042

LA MODE, 15325 SE 155TH PL UNIT L3, RENTON 98058

SOUND INVESTIGATIVE ENGINEERS, LLC, 33412 E LAKE HOLM DR SE, AUBURN 98092

CRAVECLICK LLC, 22416 88TH AVE S APT M303, KENT 98031

PINK RAVEN LLC, 2205 S 312TH ST APT C26, FEDERAL WAY 98003

HEAVEN’S STUDIO, 17028 105TH AVE SE, RENTON 98055

MPT CONSTRUCTION P.L.L.C., 35810 16TH AVE S APT J203, FEDERAL WAY 98003

UNITY USA, 3327 SE 18TH ST, RENTON 98058

HISPANIC COMMUNITY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT, 24102 SE 400TH ST, ENUMCLAW 98022

FIRST-STEP DAYCARE, 12451 SE 251ST PL, KENT 98030

PRIME SERVICES, 3223 S 160TH ST APT 7, SEATAC 98188

RESTORED BEAUTY AESTHETICS, PLLC, 28941 234TH AVE SE, BLACK DIAMOND 98010

TORTAS MANZANILLO, 3710 H ST NE APT 7, AUBURN 98002

PRIMARY PAL, LLC, 606 OAKESDALE AVE SW STE 204, RENTON 98057

SALVAMANDER LLC, VASHON ISLAND SALVE, 9935 SW 158TH ST, VASHON 98070

BETH CARE SERVICES, 33311 18TH LN S, FEDERAL WAY 98003

WAX AND SHINE CAR DETAIL, 14112 SE 154TH PL, RENTON 98058

GOODS CARRIER LLC, 30215 127TH PL SE, AUBURN 98092

THE MANE MERCHANT LLC, 12833 SE 208TH ST, KENT 98031

POSTMODERN POSSUM, LLC, 16116 119TH AVE SE, RENTON 98058

RENUVISION LLC, 602 29TH ST SE TRLR 97, AUBURN 98002

FREELUND FAMILY CARE, PO BOX 489, AUBURN 98071

MIRKEI GARDENS LLC, 24626 SE 216TH ST, MAPLE VALLEY 98038

JMS INFANT CARE, 18923 127TH PL SE, RENTON 98058

YUSSUF FAMILY GROUP, 3420 S 283RD LN, AUBURN 98001

TORRES PRODUCTIONS, 2101 S 324TH ST UNIT 208, FEDERAL WAY 98003

VASYLEVYCH REPAIRS, 33508 38TH AVE S, FEDERAL WAY 98001

WICKED WAX, 13755 INTERURBAN AVE S APT E202, TUKWILA 98168

DIZIMIZ LLC, 14441 MACADAM RD S, TUKWILA 98168

KIHO, LLC, 3918 NE 5TH ST, RENTON 98056

MARKET PHO LLC, 380 STEVENS AVE SW, RENTON 98057

CALDERON CONSTRUCTION, LLC, PO BOX 3098, KENT 98089

MY WAY TRUCK & TRAILER REPAIR LLC, 12848 SE 262ND PL, KENT 98030

PALACE, 1440 32ND PL NE, AUBURN 98002

MERRILL, BENJAMIN LEE, 20802 7TH PL S, DES MOINES 98198

SAVEWAY GROCERY, 34400 PACIFIC HWY S, FEDERAL WAY 98003

AHM TRUCKING LLC, 3804 S 335TH PL, FEDERAL WAY 98001

KATIE ASHLEY BEAUTY, 19434 6TH AVE S, DES MOINES 98148

FENCE PRO’S LLC, 2615 F ST SE APT 5, AUBURN 98002

ELITE CUSTOM DESIGN LLC, 19426 116TH AVE SE, KENT 98031

BUILT BETTER LLC, 10827 SE 292ND ST, AUBURN 98092

AZN LOGISTICS LLC, PO BOX 23442, FEDERAL WAY 98093

FIVE RIVERS DEVELOPMENT LLC, 1771 MONROE AVE NE, RENTON 98056

VLADIMIR REMADEL LLC, 27334 139TH PL SE, KENT 98042

WOLFDANCER NW COUNSELING PLLC, 12612 SE 165TH ST, RENTON 98058

NAOMI’S GARDEN LLC, 15323 SE 251ST ST, COVINGTON 98042

OMAKASE VENTURES, LLC, 836 CHELAN PL NE, RENTON 98059

LVR CONSTRUCTION LLC, 37622 31ST AVE S, FEDERAL WAY 98003

ALL HAUL IN ONE JUNK REMOVAL SERVICES LLC, 9323 S 216TH PL, KENT 98031

NATURACUR, INC., 4222 47TH ST SE, AUBURN 98092

OSO MOUNTAIN VIEW LLC, 267 TAYLOR AVE NW, RENTON 98057

ABBOTTHABITS, 18002 SE 144TH ST, RENTON 98059

TELLO CRUZ CONSTRUCTION & LANDSCAPING LLC, 10124 SW QUARTERMASTER DR, VASHON 98070

SALT & PINE HOMES LLC, 21119 SE 256TH PL, MAPLE VALLEY 98038

PRIMEROCK GROUP LLC, 32859 46TH PL S, AUBURN 98001

HGC, 14712 24TH PL S, SEATAC 98168

RED 33 CONSULTING, LLC, 5137 WESLEY AVE SE, AUBURN 98092

SHARIF UBER BLACK, 4750 AUBURN WAY N APT C304, AUBURN 98002

MEGA MUSHROOM L.L.C., 21412 15TH AVE S, DES MOINES 98198

GALILEE BAPTIST CHURCH, 11517 SE 208TH ST, KENT 98031

SHALHOUT AND SONS INC, 3811 S 252ND ST, KENT 98032

EVERMORE PSYCHOTHERAPY, PLLC, 636 S 195TH ST, DES MOINES 98148

OM TOWING LLC, 12725 SE 312TH ST APT L205, AUBURN 98092

PNW OVERLANDERS LLC, 23709 SE 246TH ST, MAPLE VALLEY 98038

SARA HOLMES JEWELRY, 129 F ST SE, AUBURN 98002

KOVNEST CREEK LLC, 9546 132ND AVE SE, RENTON 98059

HANUS WHOLESALE, 31260 PACIFIC HWY S STE 6, FEDERAL WAY 98003

JANITORIAL MULTI SERVICES, PO BOX 1346, ENUMCLAW 98022

LAYERED LANDS LLC, 24824 145TH LN SE, KENT 98042

DYNAMIC MEDIA, 37707 27TH PL S, FEDERAL WAY 98003

PRICELESS EDUCATION LLC, 17822 113TH PL SE, RENTON 98055

DEVELOPMENT, 3425 S 175TH ST, SEATAC 98188

NEXUS FREIGHT SOLUTIONS, LLC, 10719 SE 278TH ST, KENT 98030

SINGH DRIVING SCHOOL LLC, 1819 CENTRAL AVE S STE C105, KENT 98032

TOTAL CARE CHILDCARE LLC, 16515 SE 260TH ST, COVINGTON 98042

COUNTRY ANIMAL HOSPITAL, LLC, 24407 SE 440TH ST, ENUMCLAW 98022

GUBARYK CONSTRUCTION, 32437 190TH AVE SE, AUBURN 98092

EMERALD CITY CONSULTING, PO BOX 661, BLACK DIAMOND 98010

CEDAR PROPERTIES, 11279 SW CORBIN BEACH RD, VASHON 98070

KING COUNTY RESTORATION LLC, 1248 REDMOND PL NE, RENTON 98056

HWCO, 1207 N LANDING WAY, RENTON 98057

RESCUED RELICS, 1705 MARSHALL AVE, ENUMCLAW 98022

LEGACY APPAREL, 1009 N 3RD ST, RENTON 98057

ACCESSIBLE HOME HEALTH, 26925 121ST PL SE, KENT 98030

NORTHWEST COMMUNITY TRANSITIONS, LLC, 16630 127TH AVE SE, RENTON 98058

WASHINGTON REPAIR SERVICES LLC, 16202 SE 260TH ST, COVINGTON 98042

REESE SCM CONSULTING LLC, 12927 SE 257TH ST, KENT 98030

YVK CONSTRUCTION LLC, 27903 126TH AVE SE, KENT 98030

RAINIER AUTO DETAILING LLC, 13718 MACADAM RD S, TUKWILA 98168

ELITE THREADS, 40130 292ND AVE SE, ENUMCLAW 98022

BUNBUN COMPANY SHOPS, 109 S DIVISION ST APT 620, AUBURN 98001

QUALITY CLEANING, 24426 PACIFIC HWY S TRLR 30, KENT 98032

SUPREME REBUILD LLC, 1321 CENTRAL AVE S STE D, KENT 98032

SIMPSON, ROBERT WADE, 19017 46TH AVE S, SEATAC 98188

DOWNTOWN INN LLC, 11211 SE 237TH PL, KENT 98031

YAKIN FAMILY CONSTRUCTION LLC, 26226 159TH AVE SE, COVINGTON 98042

BLACK, JOLEEN, PO BOX 1546, VASHON 98070

CARBONE COMMUNICATIONS LLC, 22325 MARINE VIEW DR S NUM 304, DES MOINES 98198

HOLISTIX WELLNESS LLC, 1911 SW CAMPUS DR, FEDERAL WAY 98023

BUCKETDESIGNS, 1401 MORRIS AVE S, RENTON 98055

HOLY CHIP WINDSHIELD REPAIR, 32825 22ND AVE S, FEDERAL WAY 98003

BLACKLIST HOOKAH LOUNGE LLC, 3409 21ST ST SE, AUBURN 98092

MAPLE VALLEY MARSHMALLOWS LLC, 26828 MAPLE VALLEY BLACK DIAMOND RD SE # 304, MAPLE VALLEY 98038

SIMARS SD, 4004 NE 4TH ST STE 107, RENTON 98056

BRIGHT INTERPRETATION, 615 B ST SE, AUBURN 98002

KODZHEBASH, PAVLO, 11821 SE 233RD PL, KENT 98031

OVR, 27060 111TH CT SE, KENT 98030

MENOCLEAN REMEDIAL SERVICES INC., 120 S 330TH ST APT C, FEDERAL WAY 98003

SEATTLE STAR AIRBNB LLC, 3404 S 187TH ST, SEATAC 98188

CAPSTAN ADVISORY LLC, PO BOX 2785, VASHON 98070

DRIVEX LOGISTICS LLC, 26044 167TH PL SE, COVINGTON 98042

MITCHELL HOMES LLC, 18300 121ST PL SE, RENTON 98058

TLS LANDSCAPING LLC, 907 HARRINGTON AVE NE APT 14, RENTON 98056

PNW ELITE CONTRACTING LLC, 23840 SE 216TH ST, MAPLE VALLEY 98038

CHUY’S GENERAL CONSTRUCTION LLC, 2612 SW 334TH PL, FEDERAL WAY 98023

SHEPETKO, DAVID, 4428 S 170TH ST, SEATAC 98188

INDEPENDENT LOGISTICS LLC, 4044 S 148TH ST, TUKWILA 98168

SHAAN KHAN LLC, 11809 SE 250TH PL, KENT 98030

GALA OF GODDESSES, 35635 32ND AVE S, FEDERAL WAY 98001

R&C MORGAN INVESTMENTS LLC, 16917 SE 254TH PL, COVINGTON 98042

STAY LOADED INC, 23 F ST NW, AUBURN 98001

DATA SCIENCE SERVICES NW LLC, 3407 NE 7TH PL, RENTON 98056

FUMO LLC, 4700 NE 23RD ST, RENTON 98059

CREATORS TOUCH STUDIO, 27055 SE 224TH ST, MAPLE VALLEY 98038

IC SPORTS PERFORMANCE LLC, 31620 41ST AVE SW, FEDERAL WAY 98023

TOTAL TRAINING, 235 FERNDALE AVE NE, RENTON 98056

GOLDEN STEER STEAK ‘N RIB HOUSE, 23826 104TH AVE SE, KENT 98031

HABITAT CLEANING SERVICE, 5106 S 312TH ST, AUBURN 98001

PUKHTAI, BOHDAN, 10609 SE 248TH ST APT D105, KENT 98030

SUNRISE HOME & RESIDENTIAL CARE LLC, 32624 39TH PL SW, FEDERAL WAY 98023

SAFE AT HOME FOUNDATION, 2625 S 150TH ST, SEATAC 98188

PILLARS ADULT FAMILY HOME 2 LLC, 23428 54TH AVE S UNIT 25-5, KENT 98032

HAIR BY BRIANNA POLIVODA LLC, 2331 S 298TH ST, FEDERAL WAY 98003

SIMS CLEAN, LLC, 34110 9TH AVE S, FEDERAL WAY 98003

APPS NATION LLC, 12316 SE 254TH CT, KENT 98030

ALLEGRO, 20710 7TH AVE S, DES MOINES 98198

NEW BEGINNING REMODELATION LLC, 908 S 28TH CT, RENTON 98055

TIM CLIFTON PHOTOGRAPHY, 16827 SE 259TH ST, COVINGTON 98042

PRESTIGE WORLDWIDE ENTERPRISES, 3830 LAKE WASHINGTON BLVD N, RENTON 98056

NW PREMIER HANDYMAN & RENOVATION LLC, 19226 120TH PL SE, KENT 98031

VARELAS FLOORING LLC, 1701 22ND ST NE APT 1701, AUBURN 98002

520 AUTOSPA LLC, 611 VASHON PL NE, RENTON 98059

DK HOMES NW CONSTRUCTION LLC, 31811 PACIFIC HWY S STE B, FEDERAL WAY 98003

ANDREA KAY CONSULTING, 20108 SE 424TH ST, ENUMCLAW 98022

IAY LLC, 25010 111TH AVE SE APT 4, KENT 98030

GENTLE PAWS MOBILE NAIL TRIMS, 24848 188TH AVE SE, COVINGTON 98042

JJS TRANSPORT INC, 11808 SE 270TH ST, KENT 98030

RUSSO BUILDERS LLC, 12242 156TH AVE SE, RENTON 98059

VKTDSTAR LLC, 650 DUVALL AVE NE APT N1112, RENTON 98059

IMPERIAL SHIPPING INC, 1321 51ST PL NE APT 1903, AUBURN 98002

MOLOCHNYK, RUSLAN, 26704 105TH PL SE, KENT 98030

CRAFT CLEANING, 1201 S 336TH ST APT H201, FEDERAL WAY 98003

JVDPRO, 26307 20TH AVE S, DES MOINES 98198

ALINA’S CAFE LLC, 21904 MARINE VIEW DR S STE B, DES MOINES 98198

VAZQUEZ PAINTING LLC, 9719 S 248TH ST APT F17, KENT 98030

FRACTION RARE COLLECTIBLES LLC, 27419 216TH PL SE, MAPLE VALLEY 98038

C&A DESIGN COMPANY, 3000 SE ROYAL HILLS DR APT 15A, RENTON 98058

CASE MARKETING AND SALES LLC, 25717 SE 398TH ST, ENUMCLAW 98022

FINISHED HOME IMPROVEMENTS LLC, 17307 SE 352ND ST, AUBURN 98092

QUALITY RENOVATIONS NW LLC, 3613 NE 8TH ST, RENTON 98056

BIRBIR, 16704 INTERNATIONAL BLVD STE A, SEATAC 98188

LITTLE TALENT DAY CARE, 515 W CONCORD ST, KENT 98032

IBRAHIM CHILDCARE LLC, 23722 MILITARY RD S UNIT A, KENT 98032

BELLA’S CARE LLC, 31813 21ST AVE SW TRLR 41, FEDERAL WAY 98023

PROSTONE LLC, 3819 S 272ND ST # 3819, KENT 98032

THE HIDDEN GYM, 244 FERNDALE AVE NE, RENTON 98056

BIGFOOT’S DEN, 25401 136TH AVE SE, KENT 98042

B’S CLEANERS LLC, 228 11TH AVE N, ALGONA 98001

WALLACE AND DAVID LLC, 14423 SE 257TH PL, KENT 98042

STILLWELL CONSTRUCTION, 28605 194TH AVE SE, KENT 98042

LA ARGENTINA BAKERY & CO., 650 DUVALL AVE NE APT J1032, RENTON 98059

ASAD TRANSPORTATION, 801 FIELD AVE NE, RENTON 98059

ATHENAEUM TECH CONSULTING, LLC, 12311 171ST PL SE, RENTON 98059

TAKARA TERIYAKI, 34004 9TH AVE S STE A9, FEDERAL WAY 98003

CLOTHING, HEALTH AND BEAUTY, CHB, 14225 TUKWILA INTERNATIONAL BLVD RM 137, TUKWILA 98168

CHINGONA ROOTS AND WINGS, PLLC, 27738 257TH AVE SE, MAPLE VALLEY 98038

LUCY’S CLEANING, 115 ASPEN LN S, PACIFIC 98047

HAWKLAND LOGISTICS INC, 9207 S 239TH ST, KENT 98031

COMFORT INN, 34400 PACIFIC HWY S, FEDERAL WAY 98003

MAURA JACOBSON PHOTOGRAPHY, 2689 JUSTICE PL, ENUMCLAW 98022

KC SHINE SERVICES LLC, 2533 NE 24TH ST, RENTON 98056

PHUNG, SARAH, 11620 SE 231ST PL, KENT 98031

BEST HOUSE LLC, 12228 SE PETROVITSKY RD UNIT 2D, RENTON 98058

CUTWATER BOATS, 47 37TH ST NE, AUBURN 98002

LA ESPERANZA LLC, 31362 13TH AVE S, FEDERAL WAY 98003

PUPPY VILLAGE, 33434 8TH AVE S STE 106, FEDERAL WAY 98003

ASSISTING HANDS HOME CARE, 6210 S 153RD ST APT 7, TUKWILA 98188

MICHAEL SHEERAN MEMORIAL FUND, 16400 SOUTHCENTER PKWY STE 501, TUKWILA 98188

ACE RECOVERY LLC, 12852 SE 265TH ST, KENT 98030

OLD GUYS CANDY LLC, 13230 SE 234TH ST, KENT 98042

BDF SERVICE, 27019 228TH PL SE, MAPLE VALLEY 98038

R&E ACTION SHOOTING ACADEMY, 18138 132ND PL SE, RENTON 98058

WARD IRRIGATION, 1217 HARDING ST, ENUMCLAW 98022

MISC PLUS NAILS LLC, 21115 31ST AVE S, SEATAC 98198

ALECO LOGISTICS INC, 16226 114TH AVE SE, RENTON 98055

LEILAS CHILD CARE, 16908 31ST PL S, SEATAC 98188

BARNSTORMER STABLES LLC, 38924 232ND AVE SE, ENUMCLAW 98022

HR EXPRESS LLC, 29313 120TH AVE SE, AUBURN 98092

GARRY MOTORS LLC, 21053 99TH AVE S, KENT 98031

MAKE KAMRAI LLC, 29645 18TH AVE S APT C202, FEDERAL WAY 98003

ONIGIRI SANZAN LLC, 6632 S 191ST PL STE E104, KENT 98032

JPPC INVESTMENT HOLDINGS LLC, 18930 114TH CT SE, RENTON 98055

MAX VALUE LLC, 24860 96TH AVE S APT 1, KENT 98030

GUERRA, JASON, 17916 51ST AVE S OFC , SEATAC 98188

KHALSA RIDESHARE LLC, 32832 43RD PL SW, FEDERAL WAY 98023

OKONGO CARE, 14530 SE 274TH ST UPPR , KENT 98042

GLOBAL SALES LLC, 33003 SE COTTONWOOD ST, BLACK DIAMOND 98010

ACTION SPORTS BAR SUMNER, 25626 102ND PL SE, KENT 98030

HELPING HANDS, 4205 AUBURN WAY S TRLR 110, AUBURN 98092

VERNADETTE.LMP, LLC, 19406 146TH AVE SE BSMT , RENTON 98058

L & Y RISING CONSTRUCTION, 1850 GRANT AVE S APT D2, RENTON 98055

SUMO TERIYAKI LLC, 2439 MAPLE VALLEY HWY STE B, RENTON 98057

DANDELIONTECHNOLOGY, 10204 126TH AVE SE, RENTON 98056

RED ROSE BAKERY & CAFE LLC, 24805 112TH AVE SE APT 3, KENT 98030

ALH TRANSPORTATION LLC, 30514 7TH AVE SW, FEDERAL WAY 98023

MOBILEAUTOLABS, 19412 SE 266TH ST, COVINGTON 98042

TODAVCHYCH TILE LLC, 12725 SE 312TH ST APT A302, AUBURN 98092

VANIYA LLC, 1805 33RD ST SE, AUBURN 98002

CASCADE COOKING LLC, 25028 110TH AVE SE APT C, KENT 98030

COHEN QUALITY LIVING LLC, 10934 SE 254TH PL APT F204, KENT 98030

KUSGAN LLC, 32314 48TH AVE S, AUBURN 98001

BUBBLE SHINE ECOCLEANING SERVICE LLC, 1221 A ST NE APT C312, AUBURN 98002

JARED R. COTTAM D.D.S. M.D. PLLC, 27360 264TH AVE SE, RAVENSDALE 98051

SAHAL LLC, 3729 S 150TH ST APT 1A, TUKWILA 98188

GERMANS TOWING, 3459 S 162ND ST, SEATAC 98188

EA ELIT, 12902 SE 312TH ST APT A303, AUBURN 98092

YELLOW MANGO SHOP, 32615 20TH AVE SW, FEDERAL WAY 98023

HIGHLANDS NATUROPATHIC PHYSICIAN, LLC, 537 AABY DR, AUBURN 98001

SPARKSKILLS, LLC, PO BOX 9499, COVINGTON 98042

CHANGS PAINTING, 1530 S DASH POINT RD, FEDERAL WAY 98003

LONESTAR DOG TREATS LLC, 31500 33RD PL SW APT Q102, FEDERAL WAY 98023

HERNANDEZ TAX SERVICES, 27329 24TH PL S APT 113, FEDERAL WAY 98003

AAA SMART HOME LLC, 15301 SE 278TH PL, KENT 98042

BELLO ACRES LLC, 10831 E MARGINAL WAY S, TUKWILA 98168

IN CREATIVO, 1416 49TH ST NE, AUBURN 98002

PATHWAYS TO PROGRESS ALLIANCE, 27706 150TH PL SE, KENT 98042

MARYAN FAMILY CHILDCARE, 2008 S 244TH PL, DES MOINES 98198

BAIJIA MOVING & CLEANING SERVICE LLC, 27612 16TH AVE S, FEDERAL WAY 98003

INTEGRA HOME SERVICES, 1610 S KENT DES MOINES RD APT C, DES MOINES 98198

ITRACK NORTH AMERICA, INC, 14422 SE 194TH ST, RENTON 98058

BRIGHT BEGINNING CHILDCARE, LLC, 16601 SE 262ND PL, COVINGTON 98042

NORTHWEST TECHNOLOGY SERVICES LLC, 14250 SE 257TH PL, KENT 98042

SOULFUL DOSHA CO LOGISTICS, 20208 106TH AVE SE, KENT 98031

ROMERO, LESLY, 2105 SW 334TH PL APT S7, FEDERAL WAY 98023