Liberty Towing- Auction Notice

LIBERTY TOWING

AUCTION: December 18th, 2024

These are vehicles going to auction for Liberty Towing this coming Wednesday.

Auction Date: 12/18/2024

Liberty Towing Tacoma

Vehicle/Plates/VIN

2001 Chevrolet Silverado

C62515P

2GCEC19V011135731

1997 Buick LeSabre

CPL4128

1G4HR52K6VH532233

2010 Honda Civic

BMT0635

2HGFG1B8XAH511454

1997 BMW 5 Series

AFL6974

WBADE6321VBW51441

2005 Jeep Liberty

BWD3596

1J4GL48K45W713257

2010 Dodge Charger

CBX1456

2B3CA3CV0AH299491

2007 Volkswagen Jetta

2ZRS003

3VWEG71K87M062857

2004 Toyota Camry

BPG6030

4T1BF30K54U064409

1995 Subaru Legacy

BTB2854

4S3BD6352S6212454

2005 Ford Explorer

CMH8812

1FMZU73E05ZA36815

Moped

5J9641

L2BB9NCC6MB422103

Utility Trailer

NO PLATES

NO VIN

Liberty Towing Port Orchard

2000 Ford Taurus

NO PLATES

1FAFP56S0YG231789

2007 Ford F 150

C81381P 1FTPW14V47FB45140

2006 Honda CR-V

CKP5720

JHLRD68556C028515

1990 Ford Taurus

NO PLATES

1FALP52U8RG257035

1998 Subaru Forester

NO PLATES

JF1SF6358WH759531

2006 Kia Sorento

NO PLATES

KNDJC733065544245

2002 Volvo S60

NO PLATES

YV1RS58D622112910

2004 GMC Envoy

NO PLATES

1GKDT13S242264914

IDX-1006562

December 13, 2024