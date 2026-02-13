Liberty Towing-Auction Notice

LIBERTY TOWING

AUCTION: February 18, 2026

Liberty Towing Tacoma

Vehicle / Plate / VIN

2008 Kia Spectra CGD8794

KNAFE122685022063

KEYS

1997 Subaru Legacy CGZ2974

4S3BG6859V7623459

2001 Honda Civic BKU6276

1HGES26771L066269

2007 Ford Expedition

ATZ9100

1FMFU15577LA23093

KEYS

2011 Cadillac CTS

CUX1174

1G6DS5ED9B0107848

KEYS

2004 Honda Accord CVK3703

1HGCM72254A009982

KEYS

2026 Honda CR-V CUX7306

2HKRS4H44TH413594

2001 Ford Mustang NO PLATES

1FAFP44441F254874

KEYS

2010 Dodge Caravan

CTY9372

2D4RN5D1XAR251434

KEYS

Liberty Towing Port Orchard

2004 Cadillac SRX

BYM6171

1GYEE637140176929

KEYS

2002 GMC Sierra 3500 C05845P

1GDJC34U32E211513

KEYS

2003 Volkswagen Passat

NO PLATES

WVWPD63B13P249440

KEYS

2010 Mazda 3

NO PLATES

JM1BL1H65A1307660

KEYS

1997 Mercury Marquis

NO PLATES

2MELM75W1VX643231

KEYS

2007 Hyundai Tucson

NO PLATES

KM8JN72D57U615835

KEYS

1993 Toyota Paseo

NO PLATES

JT2EL45U9P0154290

KEYS

February 13, 2026