Liberty Towing-Auction Notice

January 30, 2026

LIBERTY TOWING

AUCTION: February 4, 2026

For info, please visit libertytowing.com

Liberty Towing Tacoma

Vehicle / Plate / VIN

2004 Honda Civic NO PLATES

2HGES16384H594427

2012 Chevrolet Camaro

CGP1308

2G1FA1E33C9111905

1994 Chevrolet S-10 VHL1135

1GCCS14Z2R8240719

KEYS

2025 Subaru Forester

CNJ7070

JF2SLDDC5SH437879

KEYS

2022 Audi Q3

CGC7617

WA1DECF37N1148339

KEYS

2003 Kia Spectra

CBG9607

KNAFB121835288340

1992 Acura Integra BPN2158

JH4DA9363NS000331

2008 Kawasaki Ninja ZX-6R

NO PLATES

JKAZX4P158A042799

KEYS

Liberty Towing Port Orchard

2010 Volkswagen Jetta

NO PLATES

3VWRX7AJ6AM095534

KEYS

2001 Saturn S Series

NO PLATES

1G8ZP12811Z251175

KEYS

2001 Volvo S60

NO PLATES

YV1RS58D212060593

KEYS

2014 Hyundai Elantra

NO PLATES

KMHD25LHOEU217392

1998 Audi A4

NO PLATES

WAUCB28D9WA178399

KEYS

2003 Volkswagen Passat

NO PLATES

WVWPD63B13P249440

KEYS

1999 Saturn S Series

NO PLATES

1G8ZK5279XZ198795

KEYS

2002 Honda Accord

NO PLATES

3HGCG56442G700054

KEYS

