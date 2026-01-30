Liberty Towing-Auction Notice

LIBERTY TOWING
AUCTION: February 4, 2026
For info, please visit libertytowing.com
Liberty Towing Tacoma
Vehicle / Plate / VIN
2004 Honda Civic NO PLATES
2HGES16384H594427
2012 Chevrolet Camaro
CGP1308
2G1FA1E33C9111905
1994 Chevrolet S-10 VHL1135
1GCCS14Z2R8240719
KEYS
2025 Subaru Forester
CNJ7070
JF2SLDDC5SH437879
KEYS
2022 Audi Q3
CGC7617
WA1DECF37N1148339
KEYS
2003 Kia Spectra
CBG9607
KNAFB121835288340
1992 Acura Integra BPN2158
JH4DA9363NS000331
2008 Kawasaki Ninja ZX-6R
NO PLATES
JKAZX4P158A042799
KEYS
Liberty Towing Port Orchard
2010 Volkswagen Jetta
NO PLATES
3VWRX7AJ6AM095534
KEYS
2001 Saturn S Series
NO PLATES
1G8ZP12811Z251175
KEYS
2001 Volvo S60
NO PLATES
YV1RS58D212060593
KEYS
2014 Hyundai Elantra
NO PLATES
KMHD25LHOEU217392
1998 Audi A4
NO PLATES
WAUCB28D9WA178399
KEYS
2003 Volkswagen Passat
NO PLATES
WVWPD63B13P249440
KEYS
1999 Saturn S Series
NO PLATES
1G8ZK5279XZ198795
KEYS
2002 Honda Accord
NO PLATES
3HGCG56442G700054
KEYS
IDX-1025908
January 30, 2026