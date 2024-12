Liberty Towing-Auction Notice

LIBERTY TOWING

AUCTION: December 11th, 2024

These are vehicles going to auction for Liberty Towing this coming Wednesday.

Auction Date: 12/11/2024

For info, please visit libertytowing.com

Liberty Towing Tacoma

Vehicle/Plate/VIN

2006 Kia Rio

CFE1326

KNADE123666136992

2012 Nissan Versa AJL1078

3N1CN7AP0CL929764

2003 Hyundai SONATA

BVW9566

KMHWF25SX3A817162

2006 Saab 9-5

377ZHL

YS3ED49G863510694

2004 Ford F-150 Heritage

NO PLATES

2FTRX17204CA44322

1982 Ford F-150 A40202W

1FTDF15E0CRA12059

1990 EZLD Boat Trailer

2269QY

1ZE1MCU10LA023271

Hi-Laker Boat WN379DH

NPC402021075

2000 GMC Sierra 1500

NO PLATES

2GTEC19V7Y1370086

Liberty Towing Port Orchard

2006 Honda CR-V

CKP5720

JHLRD68556C028515

1996 Honda Civic

NO PLATES

2HGEJ6349TH111586

2006 Chevrolet Malibu

NO PLATES

1G1ZT53826F185972

2002 Dodge Caravan

CMC1691

2B4GP44R62R631478

Trailer

NO PLATES

NO VIN

2003 Audi A4

NO PLATES

WAUJC68E83A322654

1998 Nissan Maxima

NO PLATES

JN1CA21D8WT533473

2003 Volkswagen Beetle

NO PLATES

3VWCK21C23M407845

1997 Ford Explorer

NO PLATES

1FMDU32E3VUA59667

2013 Ford Focus

NO PLATES

1FADP3K26DL201375

1997 Honda Odyssey

NO PLATES

JHMRA1874VC005654

IDX-1006270

December 6, 2024